尼克盡顯東區霸王色 76人藏與不藏安比德很頭大

季後賽比拼的不只是進攻對轟，還有弱點會被無限放大，如果無法及時止血，比賽就有可能一面倒，因為對手不會留情，好用一直用。東區季後賽第二輪尼克76人系列，76人明星中鋒安比德（Joel Embiid）過慢的機動力，將會是76人藏與不藏的大問題。

前一輪被老鷹奪兩勝因而受刺激反倒藉此打開任督二脈的尼克，總教練布朗（Mike Brown）現在盡情使用「唐斯（Karl-Anthony Towns）高位＋布朗森（Jalen Brunson）單打」這套組合拳，特別是唐斯上高位這招不只是讓老鷹無計可施，76人也陷入安比德只能守沉退，無法有效限制靈活的唐斯。

布朗森單打破壞力讓76人相當頭痛。 美聯社

更甚著，只要安比德留在場上，也會被布朗森利用76人過掩護就換防不斷點名取分，這是尼克最喜歡也想要的對位攻防，把自己進攻最強的兩個點，用力打在對手最弱的防線痛點，獲得最大的進攻效益。

以逸待勞的尼克除了布朗森和唐斯兩人狀態大好之外，前鋒阿努諾比（OG Anunoby）的破壞力在前一輪後幾場即不斷增強，這一輪不管是面對年紀較大的喬治（Paul George）或是年輕的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），阿努諾比的經驗球都能打出高效率表現，若再加上哈特（Josh Hart）和布里吉斯（Mikal Bridges）回穩，76人這一輪將碰到「完全體」尼克。

阿努諾比(右)在鋒線端持續打出高效率表現。 路透社

76人首輪打到搶七，對體力來說消耗甚大，安比德雖然能以經驗在進攻端維持得分，但持球時間過久且萬一中投失準，對球隊就是傷害，防守端則有賴其他四位隊友更多的輪轉來保護他；換言之，安比德在本系列是兩面刃，原本這個短處的殺傷力沒有這麼大的，只是這是季後賽，你得避免讓自己成為球隊包袱。

喬治和烏布瑞這對老少配前鋒，若能增加進攻比重，可望帶給尼克更多的威脅，特別是在馬克西（Tyrese Maxey）遭到嚴加看管，菜鳥埃奇庫姆（VJ Edgecombe）正在被布朗森上課接受震撼教育，喬治多年的季後賽經驗，必須成為76人第三個持球大核，至少不輸阿努諾比的效率，這才能救76人一把。

馬克西遭到嚴加看管。 美聯社

第二輪G1對76人來說可能是試探居多，只是沒想到試一試就破綻百出、全盤皆輸，有些球隊弱點積習已久，也不太可能太快改變。

老鷹擊破尼克的兩勝，靠的是有效外線、防守反擊和轉換快攻，但這若非76人所長，恐怕也難以借鏡。關鍵還是在少主馬克西身上，他的外線和速度在這一輪都必須發揮，沒有太多容錯率的空間。

喬治(左)角色得更吃重，必須成為76人第三個持球大核。 路透社

尼克的優點也是缺點，布朗森和唐斯仍然是值得被點名的破口，76人必須打在刀口上，系列才有拉回到五五波的可能。