中職／三大咖投手想東山再起 革命尚未成功還需更努力

去年球季結束後，休賽季除了經典賽的激情，中職也罕見出現多位大咖球星異動。曾有大聯盟資歷的王維中、曾仁和，雙雙未被母隊列入契約保留名單，最終分別轉投台鋼雄鷹與味全龍；另一位則是江少慶，雖簽下破億合約卻因傷病困擾，最終在補償名單中遭富邦割捨，由統一7-ELEVEn獅接手。三人同樣背負期待，如今都在新環境尋求「第二春」。

王維中在2020年季中選秀以狀元身分加盟味全龍，簽下月薪約100萬、總值6055萬的破紀錄合約。他的左投優勢，加上旅美韓經驗，與徐若熙一起被期待扛起龍隊本土先發重任。初期展現經驗與球威，最快球速155KM，加上球隊調度策略，整體成績不俗。但隨著傷勢與球速下滑，直球均速逐漸只剩 140~144KM，壓制力開始下滑。在吃局數的能力不足，加上又有伍鐸的本土紅利，球團決定選擇不再續留這位高薪左投，改將機會培養更多年輕投手。

最終他選擇再度與哥哥王躍霖同隊，轉投台鋼雄鷹。從春訓開始，教練團就給予他大量機會，希望在少了新隊洋將優惠後，仍可留下洋砲魔鷹，他可以與黃子鵬扛下先發重擔。然而，雖然調度上有刻意拉開投球休息時間，減少他的負擔，雖最快球速145KM，但均數其實差不多，球威還沒恢復，加上又再度受傷，台鋼期待他能成為三本柱之一，恐怕還要給他更多協助。

王維中（左）與哥哥王躍霖（右）同隊。 聯合報系資料照

第二位復出登板的則是曾仁和，他在業餘時期就已聲名大噪，雖登上大聯盟但因傷影響，2021 年季中選秀直到第3輪才被樂天桃猿選進，成為具大聯盟資歷選手，返台後最差選秀順位。加入樂天後，他一度成為主戰投手，但2024年再度受傷後，讓他球速及控球都出現問題，2025 年更是18局就丟掉20分，防禦率高達 10.0，最終遭放在戰力外。

恢復自由身的曾仁和，仍是市場上搶手貨，最終選擇加入有投手再生工廠的味全龍。雖然他無論球速、球威都不復當年勇，但靠著配球策略，以及精準的控球，再加上首戰對戰昔日相對順手的富邦，展現出東山再起的氣勢，先發 5.2 局無失分，並送出5次三振，暌違717天再奪勝投。有好的開始，就看教練如何運用，畢竟他還沒真正對上更難纏的對手，若能維持穩定這樣的好手感，才能證明龍隊這筆投資相當划算。

曾仁和今年轉批龍袍 ，期許自己身體健康。 聯合報系資料照

最後一位則是江少慶，2019年他在3A最快球速已達159KM，加上12強賽好投，讓他被視為下一個登上大聯盟的投手。然而受到疫情影響球季縮水，2021年他接受遊說返台參加選秀，被富邦悍將用狀元籤選進。返台後他依舊繳出超過155KM的直球，展現壓制力，但他一直以來控球都有些問題，加上屢屢受傷，使他在富邦的登板次數有限。雖然富邦仍願意將他放在60人契約保留名單，但只有25人名額的補償保護名單，貢獻不多的他就只能被割捨。

富邦挖走林岱安後，統一7-ELEVEn獅決定要賭一把江少慶，賭贏直接賺到一名頂級球星，輸了至少還有補償金，而對他而言則是百萬月薪保障。賭很大的情況下，獅隊除了投手出身的林岳平總教練特別關注他外，專職的運科教練也著重觀察他，幫助他進行投球機制與身體強化訓練。首戰他球速已經飆到155KM，武器球也投得出來，控球仍有調整空間，後續重點就是讓他提升體能，及改善易傷體質，才能重返王牌行列。

轉戰統一獅隊投手江少慶（中）開訓時在祈願木牌寫下「健康」2字，期許新球季順利。 中央社

三位尋求第二春的球星們，目前都有投出一場，看似復出有望的比賽。但出賽數最多的王維中，他的狀況就得以借鏡，即使從春訓開始調整，調度也有所保護，但場次及局數增加後，弱點就會被放大，再度回到昔日不穩的情況。革命尚未成功，大咖們仍需加倍努力，不過至少有跨出第一步，仍期待他們真正滿血復活的一天！