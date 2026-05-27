中職／第九局新任把關者 鍾允華獅軍守護神養成中

【撰文・鄧心瑜】

鍾允華在2024季中選秀以第三指名獲得獅隊青睞，自2025球季 6月初登板後便獲得大量出賽機會，在牛棚戰力一度吃緊情況下，他與李軍及時補上戰力。新人球季25場出賽有5次中繼成功、防禦率4.68，整體表現頗具水準，也讓他在一軍競爭環境中看清自身課題，「剛上一軍時，就用當下能力面對比賽，從球季中知道控球和動作穩定度都還要加強，所以休賽季課題自己很清楚。」

看見休賽季的蛻變 教練團點名接重任

從官辦熱身賽開始，鍾允華表現逐漸吸引教練團目光。 聯合報系資料照

從官辦熱身賽開始，鍾允華表現逐漸吸引教練團目光，前5場出賽都無失分，收下2中繼成功、1救援成功，球速穩定在150公里以上，林岳平指出在這個休賽季看見鍾允華成長，球的控制能力更出色，積極取得球數領先，看見他擔綱最後一任投手潛力，決定多給年輕選手機會，懸缺終結者位置在開季前拍板由鍾允華接下。

角色從中繼轉往終結者，鍾允華將思維維持簡單，專注在「丟好一局任務」，試著正面調適心理狀態。主場開幕戰當天，與台鋼雄鷹比分一路緊咬，緊張感自然湧現，「看到分差很近，其實真的有點緊張，怕失分會影響比賽結果。」完成牛棚熱身後，從亞太球場外野牛棚跑向投手丘過程中，不斷向自己喊話，「一直跟自己說，既然教練派我去丟第九局，那就要相信自己是最強的！」

登板後以三振開局，緊張感隨之消散，以更自信姿態再連讓兩名打者飛球出局，順利為統一7-ELEVEN獅守住兩分領先，拿下生涯首救援，也為救援生涯打下穩定開端。

一軍前5場出賽就收下兩次救援成功，僅被敲3安打、失1分，防禦率1.80，投球內容與表現都較去年提升不少，這樣的進步來自休賽季有系統性調整。知道過去出手時，容易因用力過猛而動作失衡，進而影響控球品質，教練團看出問題癥結，給出明確修正方向，「霍斯曼教練提醒我太想出力，導致身體太快開掉，春訓時（曾）浩哲教練很細心幫我調整出手角度，過去控球偏差比較大的問題，今年控球更順暢，滿有感的。」

身為職棒新鮮人，身體素質提升也是鍾允華一大重點。統一獅隊提供

身為職棒新鮮人，身體素質提升也是一大重點，去年首球季面臨最大問題來自出賽後疲勞累積，「若今天有丟球，隔天身體會很疲累。」為了改善這個問題，休賽季加強重量訓練，並跟著林詔恩一同規畫課表，「他在這方面很扎實、穩定，跟著一起練之後，肌肉量提升，對投球幫助也滿多，現在投完球後痠痛反應少很多。」

投球機制與身體條件同步提升，也反映在場上表現，球速更穩定、好球率提升，不僅在熱身賽繳出不俗內容，也躍居教練團所信任不可或缺戰力。

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