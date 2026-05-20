中職／不甘心不放手 味全龍林子昱從吃局數拚到勝利組

【撰文・鍾亞芳】

台灣最頂尖職棒殿堂，從前或許不是林子昱最篤定選項，帶著不服輸拚勁，以實際一步一腳印苦練，慢慢追趕與他人差距。最終，不僅穿上鮮紅職棒戰袍，也拚出一軍一席之地，從吃局數為主，蛻變為能守住勝利牛棚要角。這不只是林子昱職棒歷程，更是一段關於堅持與選擇故事——即使起點比別人落後，只要不放手、願意拚到最後，依然能走出屬於自己舞台，為懷抱夢想的球員，寫下最具說服力答案。

學生時期開始，林子昱就不認為自己是球隊中最耀眼那個人，為了爭取寶貴出賽機會，升學選擇始終以「能上場」為優先，2017年進入台南市成棒隊，逐漸累積經驗， 2018年也繳出不錯成績。「在台南市成棒隊待到一定年資，其實有機會獲得穩定工作，但不想停在安逸狀態，想知道自己實力和職棒到底差在哪裡，想挑戰職棒。」對他而言，那是一個用未來去下注決定——放下唾手可得穩定，為夢想全力一搏。

不是球隊最耀眼 兩度叩關選秀終如願

林子昱2017年進入台南市成棒隊，逐漸累積經驗，2019年中華職棒選秀，獲味全龍球團指名。台南市體育處提供(資料照)

同年報名參加新人測試會，面對7名打者送出兩次三振、被擊出3支安打，最快球速143公里，整體表現並不突出。儘管如此，憑藉春季聯賽亮眼實績，仍對選秀抱有一絲期待。

「那天守在電視機前看轉播，本來以為最有機會的統一獅，卻是最早結束指名，當下真的有點失落，也對自己很失望。」回想當時，坦言心情一度低落，「會一直想，為什麼測試沒有投好？為什麼會這樣？」

沒能踏進職棒殿堂，對任何球員都是沉重打擊，但林子昱沒有停在原地，學長鼓勵與親友支持，成為重新出發力量，也讓他更篤定投入訓練，把時間與心力全數傾注在球場上。這份努力在年底爆米花聯賽開花結果，面對綺麗珊瑚，以156球完投10局，僅被敲出兩支安打、失兩分，飆出10次奪三振，拿下完投勝，一戰打響名號，也讓外界開始注意到這位默默耕耘投手。

隔年入選業餘明星隊，並在與大學明星隊7場對抗賽中持續繳出穩定表現，林子昱陸續收到多支職業球團測試邀請。2019年再度參加中職新人測試會，球速提升至148公里，一舉成為該屆最受矚目投手新星。最終，在該年選秀，重返中職的味全龍以第五輪第一順位選進林子昱，揭開職棒之路序幕。

踏進職棒窄門後 現實考驗接踵而至

林子昱為了這張職棒入場券努力兩年，好不容易踏進夢想殿堂，卻遭遇層層考驗。 聯合報系資料照

第五輪獲選，正好落在林子昱預期範圍，不過他強調，能踏進職棒這道窄門本就不容易，「能進來就已經很開心了，不管第幾輪，只要有機會都很珍惜。」短暫喜悅過後，現實挑戰隨之而來。

首先面對年齡考驗，依照中職規章，龍隊需先在二軍比賽一年才能登上一軍，因此傾向選擇高中或大專剛畢業年輕選手。當時年近26歲，林子昱在球員生涯仍屬當打之年，但在隊中已算相對「資深」，對此他並不擔心，反而抱持正面心態，「其實滿幸運能被新球隊選到，因為大家都是從0開始，用實力競爭機會，對我來說反而是舞台。」

年齡帶來壓力可以用心態化解，但職棒與業餘之間差距，卻是實打實挑戰，無論訓練體系或比賽節奏，都與過去截然不同。以重量訓練為例，坦言過去並不重視，「以前重訓其實很隨興，有做就好，也不知道在練什麼，學長怎麼做就跟著做。」進入職棒後，面對講求細節與系統化訓練內容，一開始甚至有些吃不消，也讓他深刻體會業餘與職業之間落差。

比賽節奏差異同樣明顯，業餘以盃賽為主，備賽與比賽呈現短期循環，選手有較多時間調整與恢復；職棒是一年長達半年賽季，只有上、下半季之間短暫喘息，高強度、高頻率出賽，讓他在初期一度難以適應，「剛進來狀況很多，一下子進入高強度比賽跟訓練，投一投就會手痛，整體節奏有點斷斷續續。」

為了這張職棒入場券努力兩年，好不容易踏進夢想殿堂，卻在最熟悉運動中遭遇層層考驗，林子昱坦言難免感到挫折，但也正是在這段過程中，更加認識自己，「開始知道缺什麼、該怎麼調整，也更清楚每次疲勞時，身體哪些部位需要放鬆。」這些看似艱難適應期，反而成為日後站穩舞台重要養分，也為邁向一軍之路打下扎實基礎。

二代龍本土先發首勝 帶傷苦戰痛到手發抖

2024年林子昱帶著傷勢上場奮戰。 聯合報系資料照

業餘時期以先發為主，但在關鍵時刻會擔任中繼、救援，功能類似投手工具人，因具有不錯吃局數能力，一進球隊就被設定是先發投手，林子昱 2020年二軍12場先發，2021年第一個一軍球季，第3場先發出賽，面對樂天桃猿繳出5局0失分表現，成為二代龍首位收下勝投本土先發投手，綜觀整季數據，21場先發團隊最多、 103.2局則為本土之最，展現突出吃局數能力，球團為其加薪9成，肯定勞苦功高表現。

2022年仍以先發為主，2023年角色開始轉變，9月前20場出賽，8場先發、12場後援，球季中轉換角色，表現並沒有太亮眼，期間WHIP來到 1.64、防禦率5.08，9月後專注後援出賽，自20日起8場出賽、共10.1局，每局被上壘率下修至0.77，防禦率也降至2.61。2024年看似迎接持續精進一年，不料右肩關節唇傷勢卻在這年爆發，好不容易躍進職棒窄門，並在一軍投出一席之地，林子昱實在不甘心因為傷勢讓出位置，「肩膀受傷真的很痛苦，最痛時連一個壘包距離都丟不到，但不想下二軍，所以一定要吃藥。不想休息，怕休息了，機會讓給其他人，就再也沒有機會了。」當時只剩七成能量，林子昱也想善用這七成力量為球隊貢獻，「我在球隊年紀比較長，後面很多年輕人追趕，危機意識滿強烈，不論受傷或怎樣，就是想好好把握每次機會。」

帶著傷勢上場奮戰，林子昱只想盡快結束每一局，形容每次上場都是以百分之兩百精神、力氣面對比賽，每次退場，手都痛到發抖，力拚以最有效率方式完成任務，但也因此投出不錯數據，33.1局雖是生涯最少，不過防禦率2.70、WHIP 1.26皆有一定水準，歷經傷勢困境，除了讓傷勢復原，更致力加強肌力，避免再次受傷。

全文未完，更多內容「從吃局數到勝利牛棚 每一球都全力出擊」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第530期)