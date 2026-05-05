活塞軍團如強化版暴龍 騎士雙星雙塔拚勝5大攻防關鍵

兩支從第7戰驚險勝出的球隊，即將於東區第二輪交手。同日贏下搶七戰，體能方面相去不遠，頂多活塞毋須移動略佔優勢，但氣勢方面卻雙方仍有顯著差別。

相較主將表現仍平平，被外界形容幸好例行賽為他們留下主場優勢而得勝的騎士，活塞完成的是更艱難的1比3大逆轉歷史級任務，第7戰且幾乎是上半場就底定勝負、還是主力師兄弟們都歸位有好表現的快意大勝，氣焰顯然更加逼人，加上東區龍頭的主場優勢，美國媒體儘管都不會認為這是個會快速結束的系列賽，一般咸認活塞會是佔上風的一方。

克里夫蘭不是沒有可以樂觀的點：對手季後賽已經連輸騎士12場。但還是忘了吧！那已經是詹姆斯（LeBron James）時代的事情，現在已是截然不同的新世代。具體為大家分析，這組系列賽開打前，值得你關注，攸關勝利的幾個觀賽重點！

活塞是一支更強版本的暴龍

首輪比賽中，暴龍靠著身材、臂展與體能皆不俗的陣容，尤其是幾位側翼，在防守端給騎士，特別是後場雙衛帶來了相當大的壓迫與麻煩；同時間且在內線強攻方面也略勝一籌，季後賽場均油漆區得分排名第3。

而類似的優點與特色，同樣出現在活塞身上，並且都是上位版本：例行賽暴龍防守效率與油漆區得分分別排名第5與第4，活塞則高居第2與第1，季後賽迄今且同樣在防守方面，名列首輪16隊之首，包括第六戰讓魔術下半場只得19分在內，一共有四場讓對手得分未能破百，其中兩戰甚至低於85分，把日期遮起來，你會以為夢迴21世紀初期的焦土戰，或者是兩代壞孩子的比賽。

活塞高大體能側翼正在等著死守克里夫蘭。 美聯社

特別是陣容結構上，也同樣有一票以康寧漢與今年DPOY第三名湯普森（Ausar Thompson）為首的高大體能側翼，正在等著死守克里夫蘭，對騎士而言，勢必要先做好第二輪，只會是更艱苦防守地獄的心理準備。

而儘管內線得分因杜倫（Jalen Duren）表現不佳，季後賽不若例行賽，但隨著他在第7戰繳出15分15籃板的回神表現，加上康寧漢（Cade Cunningham）的可怕近況，或又將回到那支內線火力強大的底特律軍團，帶給側翼後場身材劣勢的騎士大麻煩。

除此之外，活塞在健康方面也樂勝，相較多倫多泰半場次兩大主力缺席，活塞眼下只有替補後衛赫爾特（Kevin Huerter）掛傷號。更重要的一個分野：現任活塞主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff），正是兩年前騎士總教練，包括米契爾（Donovan Mitchell）、莫布里（Evan Mobley）、艾倫（Jarrett Allen）與韋德（Dean Wade），都曾在他麾下打過球，對過去子弟兵的深刻了解，勢將也兌現在這個系列賽的攻守佈陣上。

以上種種，也無怪乎連騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）都說到「暴龍和活塞之間有很多相似之處」，還是一支更強、更健康且更熟悉騎士的暴龍，騎士怎能不更加戒慎恐懼？

騎士關鍵：雙塔能否贏下禁區之爭

如果要說首輪對騎士最有價值的事情，莫過於他們終於在近年的季後賽中，首次不用靠米契爾一肩扛，也能贏下系列賽，箇中關鍵就在於雙塔的活躍。

儘管第六戰有過致命失誤，莫布里堪稱整個系列賽最穩定的球星，以及第7戰殺出來的第一功臣艾倫，第三節獨拿14分10籃板率隊反超，最終繳出22分19籃板8進攻籃板的統治表現，幫助球隊收下比賽，也算是打破外界對他一整季的質疑！

在第二輪，騎士若想獲勝，筆者認為關鍵就在於要贏下禁區之爭，雙塔必須在面對比暴龍更具身高的對手防堵時，維持他們的內線火力與籃板鞏固，同時必須做到魔術大部分時間做到的：限制活塞的禁區得分。

騎士雙塔全力捍衛禁區。 路透通訊社

本季入選全明星的杜倫，絕不只是單單自己陷入低潮或能力問題，才會在前六戰僅僅繳出場均9.8分8.5籃板低效成績，魔術的尺寸與努力防堵著實也成功，第7戰雙15表現，仍不足以代表他已揮別質疑，眼前包括曾經DPOY在內的騎士雙塔，將帶給他新一輪的挑戰。

若果騎士能複製魔術對杜倫的壓制，勝算就將大增。暴龍與活塞相似之處，其實也包含了一項弱點：兩隊的三分外線都貧瘠，例行賽命中率分別排名第21與第17，活塞雖略準但出手次數更遜暴龍。

進入季後賽，首輪暴龍準度甚至更勝騎士，但三分火力還是在場均出手相差近10次下嚴重吃虧，活塞出手次數與暴龍相同，命中率還掉了近3%，外線已明顯劣勢，倘若還在內線吃鱉，要如何取勝？

而這，正是擁有全明星雙塔輪替的克里夫蘭，第二輪的機會之所在。

騎士要如何防守康寧漢MVP級表現

當然，對騎士來說，防守端更嚴峻的課題是：如何防守康寧漢？這位活塞少主首輪繳出場均32.4分（季後賽得分第2，僅次於亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander））5.7籃板7.1助攻命中率46.2%三分命中率39.6%的全方位MVP級成績。

特別是活塞陷入1勝3敗之後的3連勝（每一場因此都是生死之戰）中，甚至是更鬼神的場均36.7分3.7籃板8.3助攻命中率63.3%三分命中率41.7%罰球命中率88.9%，每場還能製造12次罰球，完完全全的超級巨星級發揮，比起首輪暴龍的巴恩斯（Scottie Barnes），絕對是有過之而無不及的威脅。

騎士要如何防守康寧漢MVP級表現？ 美聯社

騎士稍堪足慰的是，從第六戰第四節開始，主帥亞特金森確實重新啟用了以防守為主的陣容，讓韋德回到首發，這不只是是克里夫蘭在整個首輪表現最好的陣容，看來也是對抗底特律帳面上最好的選擇，一般認為韋德會是防守康寧漢的首選，且看他能不能為這位對手王牌，帶來多一點的困擾。

不過除此之外，活塞多位高大側翼，包括哈里斯（Tobias Harris）、湯普森，甚至也有6呎7吋高的射手羅賓森（Duncan Robinson），都可能為側翼後場相對小尺寸的騎士球員們，帶來防守端的對位麻煩，首輪騎士整體雖佳但品質時而不穩定的防守，這次又能不能防堵成功呢？

活塞的季後賽經驗，會否造成問題？

活塞整體看來，在大部分的項目都佔有上風，唯獨在季後賽經驗方面，迄今只有兩位外援哈里斯與羅賓森，曾經打過第二輪。誠然筆者本身，尤其在近年，已不再太相信季後賽經驗能帶來多顯著的臨場表現落差，也正如活塞主帥比克斯塔夫表示，光是打到第7戰並贏球，而且終於打進第二輪，本身就已意義重大，通過逆境跟多達7場的挑戰，底特律已成為一支更有自信、更適應的球隊。

但現實是，相較於活塞，騎士經驗更豐富的替補群，著實在首輪發揮的更好，幾乎場場都有人跳出來，儼然是兩大後場球星擺盪下，能幫助球隊勝出的少數亮點。在新一輪的挑戰中，這部分雙方會否因為經驗更被拉開差距，進而在激戰中成為關鍵因子？就讓我們繼續看下去。

在年輕的活塞陣中，哈里斯是少數有豐富經驗的悍將。 路透通訊社

騎士雙星，是否能繼續以不同方式幫助隊友

最後，回到騎士問題的癥結：近況皆不佳的後場雙星。

第7戰兩人開頭去勢不俗，但很快狀況又跌了下去，進攻端後續僅米契爾回神過一陣，倘若兩人繼續以這種近況打第二輪，騎士大概率場場苦戰。

但好消息是，雖然兩人手感皆不出色，第7戰都看得到他們在想方設法，透過其他方式幫助球隊的決心，除了將失誤控制到系列賽最低，兩人都願意充當誘餌、把球分給雙塔，也不打算過度黏球；哈登（James Harden）另外努力討到了13次罰球，彌補運動戰的低迷，米契爾則是一邊打更多無球，一邊還不時見他以頭號主將之尊，為長人或射手掩護幫擋，積極做不起眼的苦工。

哈登和米契爾需要在更高強度的對抗中證明自己。 路透社

這些都彰顯了雙衛對於更重要目標「贏球」，所願意做出的犧牲：米契爾已8度叩關，始終未能突破第二輪；哈登雖已連續17季打進季後賽，生涯遲暮的他，仍一冠未得。對兩位球星來說，最理想狀況當然是重拾手感與體能，大殺四方，但至少他們現在也逐漸找到狀況不佳時，還能幫助團隊的方式，這對米契爾尤其是一大成長，學會更依靠隊友分擔。

但無論如何，主將與輔助間的角色切換與拿捏，不管在技術或心態上都是「過猶不及」的困難考驗，兩位球星能否一邊重拾狀況，一邊仍鞏固對團隊的信賴，勢將影響這支騎士，究竟還能走多遠。