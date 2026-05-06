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日職／曾經比村上宗隆更搶手 火腿清宮幸太郎突破就看今年

聯合新聞網／ 科科任
清宮過去幾年並未打出期待身手，但今年開季狀況不錯。聯合報系資料照
清宮過去幾年並未打出期待身手，但今年開季狀況不錯。聯合報系資料照

曾經樹立日本高中全壘打記錄，被認為是下個世代頂尖強打的清宮幸太郎，將在今年5月底滿27歲。儘管已經累積一段不算短的一軍資歷，也過了被稱作「潛力新秀」的年紀，但表現始終起起伏伏，不算太令人滿意。好不容易今年開季，狀況算是比較理想一些，是否能打出當年備受期待的身手，或許就看現在。

清宮過去在職棒一軍已經累積七個賽季，截至2025年為止，他在2504個打席中繳出.240/.320/.402的打擊三圍，OPS為0.722，一共擊出76發全壘打。放在當今投高打低的日本職棒，這樣的成績或許並不算差，大概屬於「可以的先發球員」。但畢竟清宮學生時期曾創下111發全壘打的驚人記錄，並且在選秀會上被七隊同時指名，可以想見外界對他的天花板預估，絕對不只是「還可以」而已。

綜觀清宮這幾年的打擊表現，被詬病的一點或許是成長突破上並不明顯。他在2022年出賽129場，繳出OPS0.734、18轟的成績，這是他首次出賽破百場，並且擊出雙位數全壘打的一年，全壘打支數排行洋聯第五。當時清宮年紀才23歲，這樣的表現也讓人嗅到一絲他逐漸適應一軍強度，即將破繭而出的味道。

清宮在2022年曾經名列洋聯全壘打榜第五，但之後現依然起伏。

然而，直到去年賽季，清宮單季最多轟依然停留在當年的18轟，整體攻擊成績也沒有太明顯的進步。清宮表現之所以起伏不定，或許也跟經常受傷有關。例如他曾在2023年季中腹肌受傷、2024春訓扭傷等等，讓他一軍總是打打停停，只有兩個球季一軍出賽數有破百場。

其中2024算特別可惜的一次。2023年季後，清宮曾和安田尚憲在前往Driveline Baseball進修，結果新球季春訓就受傷缺陣，整年只打了89場出賽。然而在這一年，他打出15轟和0.898的OPS，是他賽季OPS最好的一年，也入選了年底的12強代表，可見得打擊手感確實不錯。只可惜沒辦法以相對好的狀況打滿整年，且隔年表現又退回原先的水準。

2024是清宮打擊狀況最好的一個賽季，但可惜因傷無法打滿整年。

本來過去幾年清宮表現差強人意時，多少還能用年紀尚輕，還有發展空間為由體諒。不過現在清宮已經超過25歲，已經過了作為「潛力新秀」的保鮮期，還有個同年參加選秀，卻已在日本職棒斬獲無數獎項，風光挑戰大聯盟的村上宗隆作為對照組。諷刺的是，村上高中時期為了加強自己的打擊實力，而去模仿參考的強打者之中，就包括了高中的清宮幸太郎。時過境遷，2017年養樂多因為沒抽到清宮，退而求其次選來的村上，反倒進步神速，打出更高的成就。

村上的進步速率遠超乎預期，在近代日本職棒實屬罕見，或許不能當作一般案例看待。不過就算撇除他，和清宮同年出生的佐藤輝明，也已經打出現役日職第一重砲的身手。甚至同樣效力日本火腿，但比清宮晚一年出生的萬波中正，都打出比清宮更出色的全壘打量產能力。這些比較都讓當年炙手可熱的清宮，似乎顯得有些「小時了了」之感。

和清宮同年參加選秀的村上宗隆，早已打出重砲身手挑戰大聯盟。聯合報系資料照
和清宮同年參加選秀的村上宗隆，早已打出重砲身手挑戰大聯盟。聯合報系資料照

不過今年開季以來，清宮確實讓人感受到一些「不一樣了」。雖然春訓一度傳出手肘關節發炎，讓人擔心是不是又要缺席開季，不過他還是即時康復回歸。截至5月4日，他打出0.829的OPS和6發全壘打，兩項數據都排在洋聯前五，總算有那麼一點摸到「日職頂尖強打」的樣子。

目前開季僅一個月，清宮幸太郎是否真的破繭而出仍有待觀察。
目前開季僅一個月，清宮幸太郎是否真的破繭而出仍有待觀察。

當然，目前才剛開季第一個月，這樣的表現是否能夠長期持續，又或者避免像過去一樣因傷缺陣，絕對是要觀察的一大重點。這幾年日本火腿養成告一段落，球隊進入收成階段，目標直指聯盟冠軍。清宮是否能夠真正破繭而出，穩定貢獻充足的火力支援，不止大幅左右球隊表現，也將影響未來幾年日本火腿的佈局。

棒球專欄 村上宗隆 清宮幸太郎 日本火腿鬥士 佐藤輝明

科科任

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