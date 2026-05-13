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中職／躋身200盜殿堂 樂天桃猿陳晨威突破框架追逐偉大

聯合新聞網／ 職業棒球雜誌
陳晨威於3月31日開季第3戰回到熟悉桃園主場，4局下獲得保送後發動盜壘成功，本季首次嘗試盜壘順利達陣200盜里程碑。 圖／樂天桃猿隊提供
陳晨威於3月31日開季第3戰回到熟悉桃園主場，4局下獲得保送後發動盜壘成功，本季首次嘗試盜壘順利達陣200盜里程碑。 圖／樂天桃猿隊提供

【撰文・陳品宇】

透過風馳電掣般腳程，一次次在轉瞬之間直闖得點圈，除了成為球迷心中經典畫面，也是陳晨威金字招牌，正如「光速神威」響亮名號，盜壘、內野安打、突襲短打⋯⋯任何想得到，一切與速度有關戰術都能和陳晨威劃上等號，不只在暴力猿打線扮演戰略核心，更是讓對手時刻繃緊神經攻堅利器。

以第二輪加入桃猿，陳晨威當時在球迷眼中是稍爆冷門選擇，選前就以腳程聞名，身體素質突出，打擊評價能否兌現則充滿未知，但背負著球團高期待值，陳晨威沒有花太多時間就在強打雲集桃猿獲得一席之地，如同其旋風般速度，菜鳥年旋即打響名號，奠定中職最速男地位。

新人賽季一「跑」而紅 新世代盜壘王者

陳晨威(右)可說是2020年代中華職棒盜壘代名詞。 樂天桃猿隊提供
陳晨威(右)可說是2020年代中華職棒盜壘代名詞。 樂天桃猿隊提供

以速度串聯攻勢，扮演關鍵銜接角色，陳晨威讓原本以長打火力為主軸、布滿重砲手打線增添了靈活且難以預料變化，菜鳥年87場狂跑22盜，縱然賽季後半段無緣盜壘王，但也預示了未來盜壘排行榜上將迎來「陳晨威時代」，果不其然，隔年馬上以42盜成為史上最年輕單季40盜選手，終結王威晨盜壘王三連霸美夢，此後長年成為盜壘王強力競爭者，四度登上王座，包括2022至2024賽季完成三連霸壯舉，可說是2020年代盜壘代名詞。

2025年維持高水準表現，單季27次盜壘成功是生涯第六個至少20盜賽季，無奈球季最終戰嘗試盜壘失敗作收，以1盜之差敗給李凱威，否則以陳晨威較高盜壘成功率，只要平手就有機會脫穎而出，談到無緣四連霸，進而挑戰史上最長五連霸紀錄，陳晨威不諱言確實可惜，「原本有機會一舉兩得，一次盜壘成功，完成200盜跟拿下盜壘王，但其實就是個過程，回到今年繼續完成想做的事情，當最後一次盜壘出局，確定沒機會後，提早不去想，去年還有季後賽，可以讓自己忘記，而不是想說就差這一次。」

陳晨威說，無論連霸紀錄還是盜壘成功數，其實都需要時間一點一滴累積，這次紀錄劃下句點，反而成為重新出發契機，去年追平連續安打場次後，錯過締造新猷回憶歷歷在目，放下逐漸累加壓力包袱，不再被紀錄與外界期待綁住手腳，調整心態後再度出發，「紀錄存在就是讓人去挑戰，既然沒能成功，就是重新再來。」

200盜水到渠成 精益求精讓對手防不勝防

陳晨威(左)盜壘技術精益求精，讓對手防不勝防。 聯合報系資料照
陳晨威(左)盜壘技術精益求精，讓對手防不勝防。 聯合報系資料照

2025球季結束在第199盜，陳晨威2026年第3戰回到熟悉桃園主場，4局下獲得保送後發動盜壘成功，本季首次嘗試盜壘順利達陣200盜里程碑，中職37年歷史共有31名打者完成百盜，但僅有5人能跨過200盜門檻，可謂屈指可數，談到百盜和200盜區別，陳晨威笑說，應該只有形式上不同，百盜時局面比較混亂，直到發生時意識到，「那時是雙盜壘，我上三壘後還不算盜壘成功，因為一、二壘是夾殺狀態，夾殺中我跑回本壘，一壘跑者順利上二壘才成立。」至於感受是否有區別，坦言季前就知道200盜近在眼前，心情並沒有太亢奮，「紀錄不是追求目標，我追求是每一場都能上壘，畢竟要能夠上壘才能盜壘，發動盜壘要看場上狀況，沒有設定一年要盜幾次，目標是死的，想做的事才是活的。」

以壘間破壞力橫掃中職，陳晨威自然也是投捕嚴加看管對象，但仍在重重封鎖下以穩定效率產出盜壘，生涯僅有2021年盜壘成功率低於7成，隔年馬上以生涯最高的84.4%成功率跑出38盜，不只追逐速度，技術也隨著經驗積累升階，中職隊伍數不多，不管是球隊間或投打間碰頭頻率都很高，過程中容易熟悉，對彼此掌握度扮演決勝點。

用數據解讀陳晨威速度帶來威脅性，是最直觀但也最無趣方式，陳晨威站在壘上就能改變配球策略，更能在無形中動搖投捕心態，甚至內野站位，光是一個人就能對防線造成連鎖反應，延展多樣戰術選項。

陳晨威(右)2022年在8月25日對上中信兄弟時，完成個人中職生涯百盜，如今不到4年時間再達陣200盜里程碑。 聯合報系資料照
陳晨威(右)2022年在8月25日對上中信兄弟時，完成個人中職生涯百盜，如今不到4年時間再達陣200盜里程碑。 聯合報系資料照

陳晨威指出，盜壘看似跑者一人行動，實際上卻是與投、捕之間三方博弈，投捕兩人聯手情蒐、擬定戰略，而跑者卻須反向解讀兩人習性，等同一對二資訊戰，「視覺反應很重要，盜壘時投手動自己跟著啟動，有時傳達沒那麼快，晚了一拍就會提高失敗率，這是沒辦法練的，但更在意起跑時間有沒有精準，若是常遇到的投手，會研究投球模式，但現在每一隊都有特別訓練，要把QUICK（快速投球）時間再縮短，就要再想辦法突破一些投手小缺失。」

全文未完，更多內容「直指歷史盜壘王寶座 多元破壞力無死角」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第530期)

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