日職／平良、栗林轉先發表現優異 台鋼黃子鵬也是成功例子

央聯的防禦率排行榜上出現了一個令人意外的名字，那就是栗林良吏，今年以前，栗林根本不可能出現在這項排行榜上。

20年被廣島以第一指名選進，栗林在新人球季就成為球隊的守護神，21年出賽53場拿下37次救援成功，防禦率僅有0.86，是該季央聯新人王，之後的4年中有3季出賽超過50場，24年更達到60場，生涯前5年的防禦率從未超過3.0，累積60個中繼點及134次救援成功，即使近兩年角色在中繼及終結者間轉換，但他不只是廣島牛棚最重要的一員大將，更曾入選東京奧運及經典賽的日本代表隊。

這樣的栗林在今年轉先發，首場就以95球完封中日，只被打出1支安打，還有9次三振，為自己的先發生涯投出好的開始，本季出賽4場，全部都是優質先發，拿下2勝1敗，防禦率僅有1.19，目前高居聯盟防禦率榜上第二名。

平良海馬目前暫居洋聯防禦率王。 西武臉書官方粉專

洋聯的防禦率王是今年也從後援轉先發的平良海馬，平良與栗林的經歷類似，職棒生涯都是從後援出發，17年被西武以第4順位選進，19年首度上一軍，自此4個球季都是後援上場，20年拿下34個中繼點，奪得新人王，23年首度轉先發，先發23場，拿下11勝7敗，防禦率僅有2.40，24年因傷在4月底下二軍休養，直到8月才再上一軍，角色改為中繼，去年則專注在後援，拿下31次救援成功，是洋聯救援王。

今井達也離隊後，平良今年二度轉先發，至今表現比23年還要出色，先發6場只有3日因手腕不舒服而提早退場，其餘5場都是優質先發，拿到2勝1敗，防禦率只有0.95。

中職也有從後援轉先發的成功例子，且今年都效力台鋼，分別是後勁及黃子鵬。

黃子鵬(右)是近年中職從後援轉先發最成功的本土投手。 中央社

黃子鵬在17年以第7輪加入Lamigo，生涯前3年只有先發1場，後援出場都在50場以上，共拿到56個中繼成功，19年還拿下中繼王，是Lamigo三連霸的重要功臣，21年首度轉先發，出賽22場就交出9勝8敗，防禦率3.40的佳績，從21到25年球季，每年都可以扛下100局以上的投球局數，25年季後行使自由球員權利轉投台鋼，是中職近年從後援轉先發最成功的本土投手。

後勁是另一名轉型成功的後援投手，21年加入樂天，先發4場表現不理想後轉調後援，投出另一片天，21年拿下投手金手套獎，22年再以36次救援成功拿下救援王，23年季後轉戰台鋼，同時再度轉回先發角色，24年先發13場未嘗敗績，拿到7勝0敗，防禦率只有2.04，去年球季先發25場，投152又1/3局，13勝3敗，防禦率更低到1.89，與擔任守護神、短局數投球時的表現相當，這季還創下跨季22連勝、30場連不敗的中職新紀錄。