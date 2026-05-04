灰狼不是對手 馬刺進西區決賽十拿九穩

西區第六種子灰狼以下剋上，淘汰第三種子金塊，震驚武林，灰狼G6在三名主力後衛愛德華、迪文森佐、多森姆同時傷停缺陣依舊展現優勢擊敗金塊，七戰四勝系列賽4：2淘汰金塊，成功關門。

灰狼幾乎是用半支主力就打掉NBA最佳球員之一中鋒約柯奇領軍金塊，被視為今年季後賽最大神奇。

西區季後賽第二輪灰狼對上西區第二種子馬刺，灰狼後衛主力三D迪文森佐阿基里斯腱撕裂賽季提前報銷，灰狼王牌愛德華G1和G2都確定傷停不能出賽情況下，灰狼打馬刺毫無機會。

灰狼連續三年季後賽各種傳說和神奇時刻，只能走到這裡。

我的分析預測：灰狼不是馬刺對手，就算愛德華很健康，但少了迪文森佐，灰狼在三分球和對位防守都會出現難以彌補漏洞，「灰狼vs.馬刺」系列賽馬刺將以4：1淘汰灰狼。

灰狼連續三年季後賽各種傳說和神奇時刻，只能走到這裡，圖為灰狼中鋒戈貝爾。 法新社

對灰狼來說，馬刺是不同等級球隊：

1、馬刺即使沒有226公分長人溫班亞瑪，馬刺仍是一支頂尖防守球隊。

2、溫班亞瑪在移動中防守威嚇性和防守影響力更勝過靜態防守，馬刺圍繞溫班亞瑪建立的防守體系和輪轉，灰狼難以突破。

3、進攻得分溫班亞瑪還有一些不足，但溫班亞瑪能背框、擅面框攻擊，絕對高度和對位是他靠近籃框持球無法防守武器。他還有出色跳投和中遠距離投籃能力，你永遠不會知道，也難以預測溫班亞瑪的投籃手感和直覺會不會持續爆發。

4、馬刺有一群快樂犀利外線射手，夏帕尼、凡塞爾、巴恩斯、福克斯，負責拉開空間和命中三分，年度最佳第六人完美三D鋒衛強森可以補上側翼每個位置，還有兩名高大快速出色又年輕後衛卡瑟爾、哈波，替補中鋒柯內特有高度有籃板有防守能吃餅，根本就是馬刺最完美拼圖。

5、馬刺防守效率聯盟第三，進攻效率第四，內線高度、三分外線、持球點和突破發起點、控球都是精英等級，灰狼在對位和速度、攻防都很難取得上風。

馬刺有一群快樂犀利外線射手，為馬刺構建最完美拼圖，右為後衛福克斯。 法國新聞社

兵源整齊灰狼都很難是馬刺對手，給馬刺製造麻煩，更何況是缺少愛德華和迪文森佐的灰狼，打馬刺肯定更困難。

灰狼殘兵缺將還能打出韌性淘汰金塊，最主要是靠中鋒戈貝爾有效限制約柯奇，降低約柯奇在進攻端作用和命中率。另外就是灰狼三名主力前鋒藍道、麥克丹尼爾斯、里德在無限換防和無限對位中佔盡優勢，身高、對位攻防、運動能力都佔了上風、灰狼還能打出內外線攻防全方位壓制金塊。

麥克丹尼爾斯一對一防守釘死金塊後衛穆雷成為系列賽決勝關鍵，麥克丹尼爾斯幾乎掐斷金塊一條大腿。

穆雷例行賽打出生涯最顛峰表現，場均25.4分，投籃命中率4成83，三分命中率4成35。但對灰狼系列賽穆雷根本不在狀況，場均23.7分不難看，但投籃命中率3成57，三分命中率2成6，完全撐不起金塊外線，成為約柯奇之外金塊第二穩定得分點。

灰狼面對陣容更完整，防守更頂尖，禁區滴水不漏，外圍對位和防守強度都是聯盟精英等級馬刺，灰狼很難靠強大鋒線創造更多優勢。

馬刺(圖，強森)打進西區決賽，灰狼已經不是障礙。 路透

NBA這年頭季後賽對手和對位，經常形成球路相剋問題，成為關鍵球運。灰狼三年內兩次打掉金塊，金塊過去四年有三年都是湖人剋星，勇士和湖人就是死剋火箭。

馬刺打進西區決賽，灰狼已經不是障礙。