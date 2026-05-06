中職／悍將遊俠卸下戰袍 林哲瑄引退儀式見證榮耀

【撰文・鍾亞芳】

旅美時期即以頂尖守備聞名，林哲瑄用奮不顧身拚勁，在外野築起最讓人安心防線。無論飛撲接殺或關鍵時刻的判斷，他總全力以赴；場下也不吝分享經驗，為球隊付出一切，展現沉穩領袖氣質。如今他卸下戰袍，告別球員身分，但那份不服輸韌性早已深植球迷心中。未來無論站在場上或場邊，依舊會用相同熱情守護棒球，比賽會結束，但他的拚戰精神絕不會退場。

故事從一座純樸南部小鎮開始，活潑好動男孩，在短距離奔跑間展現令人驚艷運動天賦，也在懵懂年紀與棒球結下不解之緣，這項運動帶他遠征地球另一端，站上令人仰望舞台，也讓他在不為人知時刻承受孤獨與傷痛。一路走來，棒球不只形塑了他的生涯，也讓台灣球迷記住「林哲瑄」這個名字。如今，他將卸下戰袍，換上不同身分，繼續留在球場，為這項陪伴一生的運動付出。

悍將遊俠回憶錄 牛爸：「他是可造之材」

林哲瑄練的啟蒙教練牛爸(陳献榮，右)，為林哲瑄退休送上祝福。 聯合報系資料照

富邦悍將為林哲瑄引退儀式精心準備可愛又溫馨前導影片，由交情深厚江國豪、陳仕朋、游霆崴、陳真與劉承佑擔綱演出，畫面充滿笑聲與情感，洋溢著濃厚隊友情誼，也展現在隊中好人緣。

在林哲瑄最熟悉新莊城堡中外野，大螢幕上播放著他一路走來身影——從基層簡易球場，到遠赴太平洋彼端追逐夢想舞台，一幕幕畫面串起棒球人生。畫面會隨時間改變，但始終不變的，是他不服輸個性與奮不顧身拚勁。

南英商工總教練陳献榮也在影片中回憶當年，「知道他是可造之材，所以會特別嚴格要求。有一場比賽他太急躁，連續三個打席都打第一球，結果都是內野高飛球，我就把他換下來，跟他說：『哲瑄，你好像很會打喔？那你先在旁邊看別人怎麼打。』」那次經驗，也成為林哲瑄心態轉變起點。

談起過去，站在生涯尾聲回望起點，林哲瑄感觸良多，「高中三年真的學到很多。陳教練對我特別嚴格，可能覺得我打球太浪漫。」18歲遠赴美國，坦言一切從零開始，不只語言不通，還得學著面對孤單，「那時英文不好，但教練和隊友都很願意幫我，會糾正我怎麼說，也讓我知道犯錯沒關係，可以從中學習。」在那段過程中，逐漸體會到獨立思考重要。

林哲瑄在南英工商打球時期展現才能，進軍美國職棒。 聯合報系資料照

回憶初登大聯盟時刻，坦言心情複雜，「第一次上大聯盟只有九局代守，其實滿不滿意，好不容易站上那個舞台，怎麼只有這樣，而且隔天就被下放，真的很不甘心。」儘管如此，仍珍惜那段經歷，「能上去當然很棒，回頭看，在美國那些日子，不論是人生還是棒球，都是非常寶貴回憶。」

回顧影片中，也重現了2020年令人印象深刻瞬間。當時對上統一7-ELEVEN獅，林哲瑄在全壘打牆邊接殺一顆看似飛出場外球，卻面無表情往前走，全場幾乎都以為那是一支全壘打，直到他從手套中拿出球，才揭曉這是一記精采接殺，成功拿下出局數。

然而，這個看似「冷靜到不可思議」反應，背後其實另有原因。那年，林哲瑄深受自律神經失調所苦，不僅每場比賽前都需要服藥，還必須刻意壓抑情緒，避免過度亢奮導致暈眩甚至昏倒。「那段時間只要一進球場頭就很暈，但還是吞了藥就上場比賽，只要能穩定貢獻、幫助球隊贏球，就會想辦法撐著。」他回憶道。

外界一度以為那是堪比「影帝級」冷靜演出，但對林哲瑄而言，那只是為了控制身體狀況所做出本能反應。也正因如此，更凸顯他只要站上場，就不顧一切、全力以赴拚戰態度。

告別球員舞台 再見接殺劃完美句點

林哲瑄曾經代表紅襪隊在大聯盟出賽。 聯合報系資料照

現場11,600位球迷重溫20餘載棒球旅程，其中酸甜苦辣彷彿仍歷歷在目，轉眼間卻臨近告別時刻，林哲瑄表情隨著螢幕畫面及親友話語，時而專注凝視，時而仰頭大笑，直來直往個性顯露無遺。富邦特別準備林哲瑄不同時期戰友祝福影片，包含多屆中華隊戰友陳禹勳與林智勝、南英時期學長鄭凱文及林泓育、富邦時期隊友富藍戈、南英學長兼富邦隊友胡金龍及郭泓志，紅襪時期隊友田澤純一等人。北海道日本火腿鬥士二軍監督稻葉篤紀也在影片中道出祝福，「林桑，辛苦您了，恭喜光榮引退，去年秋天來參加日本火腿秋訓時，您對棒球的熱情，及作為教練學習新知積極態度，都讓我深受感動，也從中學到很多。接下來，您將擔任培育富邦年輕選手工作，請務必把累積多年經驗與知識，毫不保留傳承給他們，期待未來能再次在日本火腿隊迎接您的到來，辛苦了，祝福一切順利。」

隨後由出席儀式貴賓，替這位為台灣棒球貢獻良多好手 獻上退役祝福，中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏帶來《職業棒球》歷年由林哲瑄登上封面復刻記念版；富邦金控董事長蔡明興送上智慧手錶；富邦領隊陳昭如及副領隊林威助帶來教練棒及鮮花，期許這位新科教練培養出更多明日之星；過去隊友羅力特別帶來林哲瑄選手生涯重大紀錄相框；棒球路上恩師「牛爸」陳献榮、一路提供堅強後盾運動品牌副理施純宇，還有在林哲瑄遭遇重大傷勢，以專業及耐心一次次幫助重返球場台師大體育與運動科學系教授李恆儒，最特別是讓林哲瑄成為忠實聽眾的台灣知名 Podcaster謝孟恭，各界親朋好友捎來祝福，為引退儀式點綴溫暖笑語、沖淡感傷；接下來，富邦全體選手上場，送上帶有全隊簽名球衣，有趣的是，為了讓「林教練」清楚記得每一個人，所有人都以正楷字體簽名，林哲瑄看著球衣上簽名莞爾一笑。

林哲瑄以再見接殺為職棒生涯 劃下完美句點。 富邦悍將提供

儀式來到致詞環節，林哲瑄誠摯又仔細感謝棒球路上結識每位貴人，感謝所有相遇，也感謝所有幫助他的人。進行最後一次繞壘時，林哲瑄父親林漢森在本壘為其戴上南英球帽，球場響起南英校歌，象徵在家人鼓勵下開啟棒球旅程，等在一壘是旅美好戰友羅嘉仁，為他戴上波士頓紅襪帽子，年輕時兩人異鄉彼此扶持，追逐閃閃發亮旅外夢，二壘則是中職首位獲本土資格洋將羅力，兩人並肩為義大犀牛拚下總冠軍，也都成為球團指標性球星，來到三壘，富邦隊長范國宸獻上大大擁抱，湛藍大軍前後任隊長完成交接，接著走回本壘，在那裡等的是早一步從選手退役的高國輝，接下來兩人將以教練身分協助年輕選手成長，高國輝遞上手套，接著與林哲瑄完成最後一次再見接殺，為儀式劃下完美句點。不過一開始林哲瑄守得不太深，讓曾締造全壘打王3連霸高國輝些微不悅，拿著麥克風說道，「小看我喔，站太近了吧。」

林哲瑄笑著退至全壘打牆邊，不過前兩球高國輝皆擊出內野高飛球，直到第三球才將球送至外野，林哲瑄在中外野穩穩把球接住，完成生涯最後一次再見接殺，將銅牆鐵壁守備英姿深深刻進球迷心中，也象徵球員生涯落幕。

全文未完，更多內容林哲瑄致詞全文請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第530期)