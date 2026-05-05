當SGA出現在瑞迪克戰術板上 失去唐西奇的湖人要如何跨越？

奧克拉荷馬雷霆隊在今年例行賽上，與洛杉磯湖人隊對壘拿四連勝。如今，他們還需要四勝，方能重返西區決賽。

NBA季後賽兩隊都在首輪過關，不過當第二輪逼近之際，雙方各缺一名「年度最佳陣容等級」的大將——威廉斯（Jalen Williams）和唐西奇（Luka Dončić），無獨有偶均因腿傷高掛免戰牌。那麼，系列賽如何影響兩隊自 2012 年以來首次季後賽交鋒的結果？

季後賽首輪中，雷霆隊絲毫未給鳳凰城太陽隊喘息空間，限制失誤是太陽總教練奧特（Jordan Ott）戰略會議的主題，也是面對雷霆每一支球隊的重點課題。只是，臨場對戰即便太陽某些時間段控制失誤，「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）依舊能在防守縫隙穿梭。若把雷霆形容成一部精密機器，那麼 SGA 就是運轉核心。

雷霆打太陽幾乎沒遇到戲劇性起伏或逆境，之所以能晉級，全靠防守層次，不只有效限制布克（Devin Booker），還成功瓦解他的理智，讓這位例行賽得分排第九的球星束手束腳，這不是單靠多特（Luguentz Dort） 鎖死布克，還有華勒斯（Cason Wallace）和卡盧索（Alex Caruso）同心協力，第一場系列賽布克出手17球有16球被雷霆干擾，防守強度從頭到尾沒鬆懈過，如今他們也將沿用同樣戰術打湖人。

湖人教頭瑞迪克帶兵穿過許多難關，尤其是最近陣容遭遇傷病，他總能設計應對剋敵策略，如何讓 SGA 無法掌控系列賽他會怎麼做，我們拭目以待。 美聯社

當然，湖人隊能淘汰休士頓火箭隊勝出，絕非省油的燈，系列賽打出韌性與適應力，杜蘭特（Kevin Durant）掛病號或許替湖人打開缺口，但六戰下來內容顯示，湖人隊也是難以擊敗的對手，他們始終帶著穩定能量，並在局勢緊張時關門不讓火箭反撲。總的來說，湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）在心理建設與比賽計畫準備得很充分，至於火箭教頭尤多卡（Ime Udoka） 花太久才找到方向，火箭的進攻實在太差—不論杜蘭特在不在場—始終無法在籃板和失誤優勢轉化勝利。

雷霆和湖人延續到下一輪的戰術為何，這頗令人期待。基本上，人人都得上，從先發到板凳隨時要受命接管賽事，譬如雷霆的米契爾（Ajay Mitchell） 生涯首度先發就是季後賽，而且是連兩場。一年前，他幾乎沒被雷霆納入季後賽名單，高強度賽事對他相當難，但米契爾毫不畏縮，他在關門戰的正負值為 +27表現沉著、沒減少出手，雷霆如今賦予其進攻穩定器和次要創造者，這支球隊的沉著令人印象深刻。正如太陽教頭奧特所說，雷霆是一部「運轉順暢的機器」。

湖人 非常擅長「對症下藥」，面對完整體的火箭在防守端輪動與對杜蘭特的包夾和防守，展示出第二輪面對亞歷山大可用的武器，瑞迪克和他的教練團很懂設計，知道如何讓球員能夠確實執行指令。史馬特（Marcus Smart）和 肯納德（Luke Kennard）首輪表現出色，史馬特的組織能力有效分擔詹姆斯（LeBron James）負擔，隨著系列賽史馬特和肯納德反而變防守重點，為湖人打下基礎。至於艾頓（Deandre Ayton）一向難以預測，但首輪對位森根（Alperen Şengün）表現不錯，面對下一輪雷霆，這些人能否維持格外重要，尤其是唐西奇尚無歸期。

整體觀之，以雷霆例行賽排名加上在季後賽環境中的持續進化，普遍被看好晉級。今年是雷霆以 SGA 為核心第三次季後賽，現在陣容和當年奪冠相比有不少變化。他們還在前進的路上，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein） 與霍姆葛倫（Chet Holmgren） 日益成熟的配合，會是這次季後賽關鍵，一旦湖人開始對SGA祭出所有防守招數，雷霆的進攻會是什麼樣子，將成為決定勝負的焦點。此外，湖人教頭瑞迪克帶兵穿過許多難關，尤其是最近陣容遭遇傷病。他總能設計應對剋敵策略，如何讓SGA無法掌控系列賽他會怎麼做，我們拭目以待。

雷霆隊擅長在外線施加壓迫，對於外圍持球創造者有限的湖人難以承受，亞歷山大(中)正打出近乎歷史級表現，湖人隊手上缺乏足夠的防守資源可壓制他。 路透

最重要的人物還是詹姆斯，他的身體在季後賽能撐多久？他已展現出些許下滑—第四戰表現欠佳，第五戰幸而有里夫斯（Austin Reaves）歸隊，那節骨眼有他非常重要。接下來，隨著強度與身體對抗升高、兩戰之間的空檔少，詹姆斯會呈現什麼樣貌不得而知，若打不出巨星等級的表現，湖人隊又沒有足夠的火力填補缺口，情況勢必危急。

雷霆隊不同於火箭隊，擁有聯盟隊伍裡令人垂涎的天賦，防守態度保持飢渴，輪替陣容比任何一隊深，想要小球可立刻縮小陣容，並根據系列賽或當晚需求調整。霍姆葛倫能當終結者和籃板主力，加上亞歷山大打擋拆效率比例行賽高，已來到第98百分位，掌控比賽能力比以往更成熟，他可以靠罰球擊敗你，也可以靠效率打垮你，無論半場或轉換進攻都一樣。湖人隊很清楚自己不在和雷霆相同的層級，還在摸索這個核心還剩多少燃料，要在帳面接近雷霆勢必要做出大程度改變，還得是出乎意料的改變，否則雷霆應可在系列賽壓倒性勝出。