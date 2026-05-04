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日職／日本火腿意外低迷 有原航平出了什麼問題?

聯合新聞網／ Hiyan
火腿隊最大的失算還是在有原航平，他本季回鍋被寄予厚望，但5場先發之中竟然有4場的失分在5分以上。 美聯社
火腿隊最大的失算還是在有原航平，他本季回鍋被寄予厚望，但5場先發之中竟然有4場的失分在5分以上。 美聯社

日本火腿隊原本是太平洋聯盟優勝的熱門球隊，但沒想到開季之後戰績呈現低檔，甚至一度掉到墊底，截至5月2日為止戰績14勝17敗、勝率0.452，讓許多專家大感意外。

火腿隊的攻擊能力沒有太大問題，團隊得分135分、全壘打39支都是洋聯第一，全壘打支數在洋聯甚至可以算是一枝獨秀。不過投手防禦率3.97卻只排名倒數第二。幾名先發主力，左投加藤貴之的3勝居最多勝，伊藤大海還沒有完全從WBC經典賽的陰霾走出，2勝2敗防禦率卻高達3.99。然而，最大的失算還是在有原航平，他本季回鍋被寄予厚望，5場先發卻只有1勝4敗，5場先發之中竟然有4場的失分在5分以上，防禦率甚至高達8.23。有原航平最近一場先發4月26日對歐力士3.1局狂失8分之後就到二軍進行調整，連續兩年洋聯勝投王、過去3年在軟銀投出38勝的王牌投手身影消失殆盡。

這樣的落差當然會讓很多人好奇，究竟有原航平出了什麼問題?

首先控球出現極大的走樣讓火腿教練團大感頭痛，他今年在27.1局就投出11次四壞球保送，WHIP高達1.76，而他過去3年在軟銀的WHIP分別是1.08、0.98、1.19，落差極為明顯。另外就是對付左打者本來就是有原航平的罩門，去年對右打者的被打擊率0.226，對左打者則有0.276，今年則惡化到0.326。前東家軟銀充分掌握他對左打者主要依靠變速球，因此擺出大量左打者伺候並徹底攻略，讓他對戰11局就失掉10分，對戰打擊率高達0.380。軟銀開季之後對戰日本火腿5戰全勝，有原航平撐不住是一大主因，軟銀不僅沒有受到賽季輪值失去有原航平的影響，反而抓住機會在對戰時暢打，成了兩軍對戰優劣勢的分水嶺。

另外就是有原航平的奪三振率逐漸下降，更需要靠守備援助，而他過去兩年有軟銀的守備幫忙，今年日本火腿的團隊失誤數高達27次，已經逼近1場1次失誤，穩定性在洋聯最差，是軟銀的兩倍之多，比起龍頭歐力士的5次更是有極大差距。這部分對於目前有原航平的投球類型會產生更大的挑戰。

日本火腿隊連續兩年屈居於第二，不過去年球季與軟銀的勝差已經從13.5場大幅縮短到4.5場，將今年球季設定為衝往優勝的關鍵年，而這當中的最後一張拼圖正是從軟銀回鍋的強投有原航平，同時也有藉此削弱主要敵手戰力的味道，因此砸下4年超過20億日圓的大型合約，卻沒想到在開季之後出現這樣的慘狀。

日本火腿隊縱使有伊藤大海、北山亘基、達孝太、加藤貴之、細野晴希、福島蓮等優質投手，不過有原航平與伊藤大海兩名具有實績，經驗豐富的投手畢竟才是球隊的先發支柱。邁向優勝之路，接下來他們的身手恢復絕對是不可或缺。

棒球專欄 日職專欄 日本火腿鬥士 有原航平

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