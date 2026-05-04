中職／就怕雷聲大雨點小 味全龍黃暐傑改造先發困難重重

上週味全龍右投黃暐傑下二軍，總教練葉君璋強調，黃暐傑將從中繼轉任先發投手，因此讓他下二軍調整備戰，然而黃暐傑已經很久沒投長局數了，能否勝任先發輪值不無疑問。

2014年黃暐傑加盟響尾蛇隊踏上旅美之路，後來被交易到遊騎兵隊，2019年短暫上過大聯盟，出賽4場共投5.2局、防禦率3.18，2022年轉戰舊金山巨人隊，該季他在巨人3A出賽23場其中13場先發共投71.2局、防禦率4.40，這也是他在美職體系最後一年亮相。

不久，黃暐傑動右手肘韌帶置換手術，又因右手肘肌腱撕裂傷再度動刀，命運多舛，直到2025年投入中職季中選秀，他已超過1000個日子沒有在正式比賽投球，因此，當味全龍以第一輪第3順位指名這位 「謎樣投手」，又奉上月薪50萬元的1.5年合約，外界不免有疑慮， 「黃暐傑真的還可以嗎？」

去年9月味全龍就把黃暐傑拉上一軍 「開箱」，表現只能算差強人意，出賽8場有1場先發共投8局，戰績1敗、防禦率7.88、每局被上壘率7.88，今年依舊從牛棚出發，出賽6場、防禦率5.06、每局被上壘率1.69。

去年返台至今，黃暐傑總計出賽14場有1場先發，帳面成績只有1敗。 聯合報系資料照

去年返台至今，黃暐傑總計出賽14場有1場先發共投13.1局，送出12次四死球，防禦率6.75、被打擊率0.291、每局被上壘率1.88，帳面成績只有1敗，完全沒有進帳中繼成功和救援成功，顯見他並非在比賽關鍵時刻登板，也非勝利組牛棚，更多時候是在球隊落後或大比分領先時登板，以他現階段的球威，壓制力明顯不足，控球能力也不理想，如果你把名字遮起來，就是再普通不過的投手。

黃暐傑季中轉任先發投手有許多挑戰，首先，他已多年沒投長局數比賽，回到一軍能否投滿5局先發責任局數不無疑問，其次，味全龍先發輪值有4洋投鋼龍、蔣銲、梅賽鍶、魔神龍輪替，加上「本土洋投」伍鐸，本土投手人選有郭郁政、曾仁和、曹祐齊，還有21歲潛力左投黃侰程，黃暐傑要競爭先發輪值一席之地可得加把勁，再來，無論先發還是中繼，黃暐傑到底調整到位了沒？無論技術、心態、適應中職環境都是，最後，如果他在牛棚非常好用，是勝利組牛棚關鍵要角，教練團恐怕就不會把他調到先發輪值了。

剛提到的黃侰程是味全龍在2023年選秀第4指名左投，當時他剛從壽山高中畢業，球速不快，最快144公里，生涯還沒上過一軍，但他二軍生涯表現相當亮眼，總共出賽29場其中25場先發，共投75局，防禦率1.56、被打擊率0.187、每局被上壘率1.03，他的投球協調性佳，身高180公分，身材條件不俗，如果再強化身體素質，同時提升均速，未來性可期。

前旅美左投張景淯在味全龍也投得非常掙扎。 聯合報系資料照

其實不只是黃暐傑，前旅美左投張景淯在味全龍也投得非常掙扎，一軍生涯出賽33場，短短27.2局投球就出現爆量的42次四死球，防禦率8.13、每局被上壘率1.99，今年完全沒機會上一軍，很難想像，當年水手隊用72.8萬美元簽下他，而他在小聯盟最更層級只有到新人聯盟，連1A的邊都沒摸著。

由於中職缺本土投手，即使旅美投手帶傷返台，甚至早已不復當年風采，只要還能投，依舊能在選秀會上獲得球隊青睞、領高薪，然而近年中職打者實力已明顯提升，如果沒有一定實力，很容易就被打爆，黃暐傑、張景淯如此，宋文華、王維中亦然，放下旅美光環，讓自己重新歸零再出發，才有生存的可能性。