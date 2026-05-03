壓力炸裂！米契爾、哈登、主帥全被質疑 騎士搶七誰能救？

今天的東區很熱鬧，有破紀錄連續23投不進，下半場只有19分；也有復刻「The彈」，巴瑞特（RJ Barrett）形式上致敬去年哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的高彈框，將比賽拖進延長，意義上則更像復刻2019年雷納德（Kawhi Leonard）4次彈框後的三分幸運球絕殺，球隊因此於第七戰勝出晉級東區決賽，最終並贏下隊史首冠。

對落敗的騎士隊來說，這一球之差的價值之重，甚至有可能一舉改變球隊歷史：米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）都太需要這一勝，太需要先闖過首輪，才能先洗刷這幾年季後賽累積下來的質疑與輿論重擔。

對已是聯盟最貴球隊的騎士來說，有沒有這一勝，且甚至足以決定這一代的騎士是否就此終結－至少會有一定程度的變動與改組，畢竟已是聯盟最高薪球隊，陣中也持續維持4位全明星級別球員，還不能闖過種子較低、還有兩位主力英格倫（Brandon Ingram）和奎克利（Immanuel Quickley）受傷的暴龍，肯定將迎來一場季後猛烈風暴。

他們還有機會彌補，只要能贏下終極第七戰，就能讓這記神奇幸運球化弱化成為歷史上的一段驚險小插曲，而不是最終釀成一場恥辱，外界也仍相對看好握有主場優勢的騎士過關。

回顧歷史，暴龍季後賽在克里夫蘭的戰績仍是一勝難求（0勝10敗），隊史第七戰於客場也仍未開胡（0勝2敗。但從各種角度而言，克里夫蘭都不存在樂觀的空間－包括運氣，畢竟第四戰的敗北，他們本也應該在最後4分半鐘仍握有8分領先情況下，穩穩贏球，最終卻也跟第六場一樣，葬送在傳球失誤當中。

巴瑞特G6的幸運一擊很可能改變騎士的命運。 路透社

外界對於騎士第七戰的主要懸念，正好掛在三個人身上，而這三位正巧都是現在最能左右騎士戰局的人：

第一個人：季後賽舉棋不定，質疑擴大的主帥

亞特金森（Kenny Atkinson）去年才帶領球隊打出隊史次佳戰績，甚至一度超越雷霆盤踞龍頭，也讓他拿下年度最佳教練，怎料第二輪就被溜馬輕取，對他的質疑聲，尤其是季後賽掌控球隊能力方面，開始大聲了起來。

本季連例行賽差不多的排名與勝場都守不住，還少了足足12勝，批評聲浪持續增加，進入首輪，又一次跌跌撞撞打到要搶七，還是在對手少了兩名要員情況下，外界彷彿想起了去年的PTSD，對他的檢視於是再一次放大：事實上，他也確實有許多值得商榷之處。

首先，這個系列賽他在調度方面，甚至有著「試手氣」傾向。系列賽韋德（Dean Wade）、米契爾、哈登、莫布里（Evan Mobley）和艾倫（Jarrett Allen）的五虎陣，早先是騎士對暴龍最具殺傷力的五人Lineup，每百回合淨勝44.9分，儘管如此，他只因為這一套在第三與第四戰輸球，就決定改換史特魯斯（Max Strus）頂替先發。

亞特金森在季後賽的調度和判斷屢受質疑。 路透社

可事實證明，無論是史特魯斯或韋德，都不是米契爾與哈登陷入低潮的原因，他卻因此將這套效率最佳陣容，於第六戰第四節剩8分半鐘左右，才又重新派上，最後騎士在第四節結束前，追平了11分差打進延長賽。

倘若亞特金森能真正理解這套組合的價值與效率，而非最後才又壓上，是不是早就能在正規時間內就贏下比賽？看起來從調度開始，他對於團隊防守的指揮，也已開始失去控制。

進入延長賽，亞特金森的許多決定更引發廣泛討論。莫布里的關鍵接球失誤，本人堅決表示未碰到球，但無論結果如何，騎士都已用完挑戰權利，沒得上訴，因為上半場就已先草率動用一次；而在那記施羅德（Dennis Schroder）受壓迫最終導致關鍵傳球失誤之前，亞特金森本也可善用暫停重新佈置一波，卻也沒有動作，同樣引發了爭議，更甚者，許多聲浪也在批評；為什麼不是交給兩大主將米契爾或哈登接球，而是剛換上場的施羅德？最後還是傳給了罰球不佳的莫布里？

第六戰賽後，亞特金森回應道「有時候籃球之神並不眷顧你」，不過或許很多球迷此刻更想說的是「也請你先好好認真眷顧自己」；倘若最終未能拿下第七戰晉級，這位去年風光一時的「年度最佳教練」，很可能會是最快被球團拿來祭刀的那個人。

第二個人：壓力山大，卻又彷彿有苦說不出的頭號主將

壓力可能更勝主帥的，就是現任當家主將米契爾。季後賽開打前，他本是公認這一輪兩隊的最強球星，但殘酷的現實是，球場上現在打得最好的球星在對面，巴恩斯（Scottie Barnes）在這關鍵第六戰打了將近48分鐘，最終拿下25分14助攻7籃板3抄截3阻攻，包括傳給巴瑞特的那記致勝助攻。

米契爾的爆發力似乎消失無蹤。 美聯社

平心而論，當下排山倒海的批評，對他實不公平，這一輪確實打的跌跌撞撞（第六戰僅24分，26投僅11中，三分球10投2中，失誤且多於助攻，後四戰場均更跌至僅有19.5分，命中率37.3%，三分命中率29.4%的低迷），但他迄今的季後賽場均27.9分，仍高居聯盟史上第8，屢屢投進關鍵進球，更別說他還多次是在帶傷情況下硬打，絕對屬於季後賽會升級的球員。

以第六戰而言，也正是米契爾在第四節甦醒獨拿11分，球隊才有機會殺進延長賽，很多人眼中，他原先且高居當今頭號得分後衛；但一個系列的表現不佳，就足以摧毀改寫他過去的功勞與苦勞，馬上迎來一面倒的嘲諷，甚至流量導向的各種毒舌批評：季後賽關鍵時刻得不了分、缺乏領導能力，充滿弱點難堪老大重任，總之就是不夠優秀等。

只是這也無可奈何，既然已是當代輿論現況，米契爾近況表現也著實不佳，亦只能摸摸鼻子認了，想辦法用行動證明。畢竟他確實領了球隊最高薪，也被賦予第一人角色，外界要問責自然也是首當其衝。

但除了檯面上眾多輿論開始對他的落井下石抨擊，全球更多球迷在追問一道謎題：米契爾到底怎麼了？

自進入聯盟以來，他的個性一直偏向寧願挨罵，也不太願意找理由，一如相信他也知道前幾天表現不佳，自請板凳讓表現優異的隊友多打，最終只會引發嘲諷與質疑，但為了勝利他也不多解釋或找藉口。

此次對暴龍系列賽，許多球迷更關注的是，他的狀況之差，看來已不僅僅是手感冰冷等臨場問題，而是其爆發力肉眼可見地掉了一檔，暴龍的防線確實難啃，但回顧前幾季米契爾於季後賽大發神威的比賽，很明顯速度嚴重下滑，過去理所當然的疾速過人，如今卻成了一次次未能徹底擺脫防守者的低品質切入，效率當然不高；影響所及，原先米契爾一向是聯盟製造犯規名列前茅的好手，在這關鍵第六戰，他卻連一次犯規都討不了，前三節13次出手甚至只有6次在內線？

附帶一提，近4戰他的場均罰球出手僅僅1.5次，跟例行賽的6.1次相去甚遠，跟去年季後賽的9.9次，更是天壤之別，已經不只是吹判尺度可以解釋的了。

巴恩斯(右)全能演出幫助暴龍在不被看好下逼進搶七。 美聯社

偏偏這個時間點，並沒有任何關於他身體狀況的額外說明，也因此全球關注騎士與米契爾的球迷，也只能繼續抱著這個謎團看下去。至少表面上的心態漂亮話，米契爾仍說的好聽，「如果我坐在這裡繼續為那個投籃耿耿於懷，我們就無法為接下來的比賽做好準備。那個投籃發生了，他們贏了，沒關係。我們必須捍衛主場」。

問題是：這一回，他的身體真的能夠支撐自己說到做到嗎？

第三個人：再次面對心魔第七戰，哈登能否告別覆轍

如山的批評與如海的質疑，同樣湧向哈登。殘酷的現實，他確實老態畢現，不再是以前那個得分王+助攻王的超級後衛了，當米契爾因為不明狀況難以像以往砍瓜切菜，另一方面哈登過去拿手的反覆運球過人，如今也已難再輕易擺脫防守者。

哈登過往時常在關鍵生死戰陷入低迷。 新華社

而對哈登最致命的質疑，更早在他巔峰時期就發酵：屢屢在季後賽關鍵時刻神隱。他的生涯季後賽第六場戰績，是歷史最差的4勝13負，這一回也又一次好似理所當然般的輸球，但更讓人詬病的是近年他那宛如背負詛咒般的第七戰表現。

平心而論，早期的「大鬍子」並沒有這樣的問題，但進入20年代後，他已經吞下3連敗。2021年東區第二輪第七戰，他雖然得了22分，卻僅僅17投中5，枉費了杜蘭特（Kevin Durant）超過五成的48分表現，最終籃網4分落敗。公鹿一路衝刺奪下總冠軍，整個奪冠之旅中最艱難的一輪，正是唯一搶七的籃網。

後兩次更是淒慘：又是東區第二輪，這次是2023年在76人，前六戰場均24.2分的他，第七戰僅砍下9分，全場11投僅中3；去年則是在快艇，退到了首輪就在搶七大戰被淘汰，全場是得到慘烈的7分，僅僅8投2中，甚至是連承擔的勇氣都退縮。

如今，又一次要遭逢夢靨般的第七戰，在這個更明顯退化的36歲之年，哈登是要盡洗前恥，還是真的要讓這「搶七軟手仔」的不名譽招牌，自此跟隨一生？

從總教練、頭號主將到關鍵引援，第七戰各自有他們艱難的課題要面對，就讓我們看看，最終等待他們的結果，究竟會是更深沉淪的黑，抑或是一吐怨氣的白了！