從兩度慘敗30分到搶七！76人靠安比德改變風向 綠衫軍欲找回失落三分雨

塞爾蒂克與76人系列賽，經歷前四場綠衫軍就有兩度30+分數大勝，眼看著就要準備輕騎過首輪，不到一個禮拜時間卻全然風雲變色，安比德（Joel Embiid）的歸來與快速漸入佳境，76人隊史首次在季後賽對決塞爾蒂克，多場贏得13+分

事實上，他們在1982年之後就從未在季後賽贏綠衫軍超過13分，雙方也將進入隊史第9次的搶七大戰，這同時也是76人睽違47年，首次在1比3落後情況下將系列賽逼進搶七。

搶七的生死決，其熱血賁張是自然，手握主場的塞爾蒂克仍被國際賭盤視為看好的一方，但後來追上逆轉士氣，且本季難得終於集結完整主力的76人，也有充分的氣勢與動機贏下決勝，在這場大戰之前，為各位讀者決勝整理重要看點：

回歸的巨人安比德

本季安比德受限傷病，表現一樣趨於平平，早先還因闌尾切除手術掛免戰牌，一直到季後賽第四戰才回歸，唯復出首戰表現並不佳，外界諸多懷疑他是提早回歸，身體並未完全恢復100%狀態。

但只用了一場適應時間以及沉澱，第五戰開始安比德就找到了自己在這系列戰的定位，也改變了風向，正如塞爾蒂克主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）所云「我認為安比德回歸後，系列賽的情況顯然發生了」，這位76人的頭號王牌，真正回來了。

第五戰開始，安比德更多地進行低位進攻，場均8.5次，全隊其他人合共場均不過2.5次，76人就是從這裡吹起反攻的號角，第一場強勢攻下33分，波士頓雖然第二場改變策略更多進行包夾，讓他此戰無論出手數與命中率都雙雙下滑，最終只得到19分，但連續兩戰，他都傳出8助攻，有效透過吸怪後分球，幫助球隊串聯攻勢。

安比德更多地進行低位進攻。 美聯社

另外，安比德還有全隊第二高的10.5次潛在助攻，最終場均傳球助攻率高達19.5%，透過助攻創造21.5分，包括多記關鍵三分，成為讓塞爾蒂克防不勝防的存在，以及團隊進攻的突破點；同時間，透過他的復出拚搶，費城終於在籃板端能與波士頓伯仲之間，尤其阻止了對手繼續狂搶進攻籃板，第六戰甚至首度於系列賽總數超前。

這兩場比賽，因此讓許多塞爾蒂克球迷懷念起了霍福特（Al Horford），過去安比德從未在季後賽贏過綠衫軍，還已經分別於2018、2020與2023三度敗北，關鍵之一就在於對面三次都有霍福特坐鎮禁區，在禁區扛住安比德，甚至讓後者迴避進低位，越投越外面。但如今斯人已不在，而眼看如今的綠衫軍禁區組，之於安比德卻彷彿是無人能擋，當他意識到現在的塞爾蒂克，已難阻他肆虐禁區而決定更積極強攻，就成了對方的噩夢。

先發中鋒克塔（Neemia Queta）算是現在最能降低安比德殺傷力的球員，卻老是陷入犯規麻煩，替補中鋒季末復出的佛西維奇（Nikola Vucevic）持續低迷，加薩（Luka Garza）更僅是聊勝於無。第七戰中，無論是球員的振作，抑或者馬祖拉的變陣，有機會阻止安比德連續三場統治比賽節奏嗎？

懷特三分火力在第六戰總算有復甦的跡象。 路透通訊社

綠衫軍的進攻如何突圍

跟前四戰截然不同，近兩戰的綠衫軍進攻極為低迷，57年來76人首度於季後賽連續兩場，將波士頓的命中率壓制於42%以下，特別是連續兩戰，塞爾蒂克都曾單節14分以下，第六戰第三節甚至三分球11投盡墨，且全場無人得分超過20，面對陣容更趨完整的76人防線，塞爾蒂克真的遇到了大麻煩。

關鍵之一仍在安比德的回歸。透過他帶來的身高與體型，76人王牌中鋒在近兩場，有效限制了塞爾蒂克的突破籃下分球至外線的效率，這讓其他隊友可以更緊盯著對方的三分射手，並且對於持球者更積極壓迫，連續兩場讓眾所皆知，近年幾乎就是靠三分火力決勝負的綠衫軍，三分命中率低於3成（系列賽且3場低於3成，三場皆輸）。

與此同時，這也迫使了波士頓雙星得更多的主動搶攻，唯更積極的外圍防守加上安比德的護框，也成功限制了兩位三分線內的單打，還頻頻失誤，甚至因雙星太過於追求錯位單打，連帶也影響了團隊球的流動。

泰托姆傷勢問題成為球隊重大的不安定因子。 美聯社

針對這樣的窘境，塞爾蒂克已表明會在第七戰尋求進攻方式的改變。

按理說，安比德的沉退防守與橫移弱項，早就該被針對打擊，但近兩戰塞爾蒂克在這方面雖有嘗試，卻似乎僅是偶爾為之，第七戰馬祖拉能不能讓76人在這方面付出更多代價，甚至考慮擺出小球？又會否突然重啟季賽饒富深度的輪替群，增加對手防守對應難度。

布朗也表示，或許球隊得改變一下既有進攻方式，才能打開局面？他已預告自己將打得更具侵略性，更積極地衝擊籃框。而球隊又能不能重拾球的順暢流動，避免再為了埋頭單打遲滯，從而找回三分雨的必勝方程式呢？

兩個好消息，懷特（Derrick White）的三分火力，第六戰總算有復甦的跡象了；以及，原先表現平平的替補球員們，在第六戰第四節提早上場的時間，也打出了值得想像的火力，只靠雙星還不夠，第七戰塞爾蒂克亟需他們的挺身而出。

馬克西堪稱費城衝鋒隊長。 美聯社

泰托姆的腿，以及布朗的手

塞爾蒂克想贏球，自然還是得仰賴兩大主將的傑出表現，但近兩場都有各自的狀況。首先，雖然慶幸並非受傷的腿，但泰托姆（Jayson Tatum）於第六戰又逢腿傷（左腿僵硬），一度下場，第四節也因分差提早休兵，雖然本人說毋須擔心，但無論如何這都值得球迷關注，哪怕能上場卻無法百分百發揮，都將成為球隊重大的不安定因子。

布朗（Jaylen Brown）則是在近幾戰陷入了「手」的困擾。例行賽他大動作以非慣用手推人架拐護球的習慣，並沒有受到甚麼針對吹判，卻在季後賽突然間頻頻被吹，系列賽已多達10次進攻犯規，布朗坦承，這確實打亂了他的節奏，同時間在近兩場76人外圍防守強度陡增情況下，光第六戰他就5次失誤。

這位堪稱本季綠衫軍MVP的主將，在第六戰賽後已宣示，被犯規麻煩打亂節奏情況「絕對不能再發生」，但他真的能做到嗎？裁判在第七戰，又會是甚麼樣的尺度來吹判其動作呢？

布朗系列賽累積多達10次進攻犯規。 路透社

不可忽視！76人其他主力近況

馬克西（Tyrese Maxey）正走在次世代76人頭號球星的道路上，儘管是獲勝的比賽，塞爾蒂克都無法限制其速度與外線，迄今三分命中率仍逾4成，他且只要在第七戰拿下26+分數，就將打破隊史季後賽後衛對陣綠衫軍的最高總得分紀錄，可別忘了他連在防守端都甚有建樹。

隱藏在安比德回歸光芒之下，別忘了還有另一位正要滿36歲的球星老將喬治（Paul George），雖然本季被禁賽，就他說法，反而因禍得福以極佳的身體狀況進入季後賽。系列賽六戰，他繳出場均18.2分4.2籃板3.3助攻1.7抄截的全面身手，更可怕的是場均5.8次出手，還能維持在鬼神般54.3%的三分命中率，並且於第六戰，榮登76人隊史最老單場5顆三分的球員，表現極為高效。

喬治的攻守經驗依然是76人的屏障。 路透社

同時間他還要領防綠衫軍雙星，不只多次關鍵防守，也時常以精神領袖之姿，率領球隊擴大優勢或力挽狂瀾，堪稱在攻守兩端都夢迴精英級別，真正打出費城三巨頭的格局。

加上另一位主扛防守可圈可點的先發前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），以及以菜鳥之姿出任先發，已多次投進關鍵球的後衛埃奇庫姆（VJ Edgecombe），在球隊老大安比德歸隊後，76人儼然已回到外界原先期待，全員健康能拚東區前四，絕對現在第七種子假象的強隊。在費城軍團逆轉了星度的當下，還是那個大哉問：塞爾蒂克能否再次打出原有綠葉深度的優勢？

當然，每一次的季後賽第七戰，都像馬祖拉所說，除了帳面上的分析，更重要的是「第七場比賽只是取決於誰更渴望勝利」。塞爾蒂克仍擁有整體更豐富的季後賽經驗，一度奪冠也彰顯了他們確實有這樣的心理素質。

新秀埃奇庫姆展現強心臟。 路透社

另一方誠如安比德自己所說，「我跟這些傢伙交手這麼多年了，已經厭倦了輸給他們」，如今在他復出後，76人成為2020年金塊之後，第二組從1比3拖進搶七的球隊，「們有機會創造一些特別的成就」，安比德能夠在第七戰克服過去的陰影，以及甫回歸就要面臨五天第三戰的體能鉅耗嗎？