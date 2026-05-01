少了KD絕對劣勢演變成五五波 火箭4連勝翻盤機率有多高？

五五波的比賽，幾乎沒有容錯空間和自曝罩門，湖人主場93：99輸掉G5，火箭在七戰四勝系列賽連栽3場後2連勝，湖人系列賽仍以3：2領先，但情勢開始逆轉。

火箭證明他們沒有杜蘭特也能贏湖人，打好防守，用好身體，壓制湖人，把外線投進，火箭就是這樣成功限制湖人兩名季後賽神奇後衛史馬特和肯納德的發揮，當湖人41歲老頭詹姆斯少了左右護法和神奇三分，湖人很容易就被拆解。

G4湖人只得96分，三分球22投5中，三分命中率只有2成2。G5湖人只攻下93分，三分球27投7中，三分命中率2成6。

湖人如果只能投出這種三分水平和命中率，史馬特、肯納德、詹姆斯三分外線手感如此低迷，這個系列賽火箭就很有機率翻盤。

湖人隊在G5沒有打出應有的三分球水平，出手27中7，詹姆斯(中)更是6投0中。 法新社

G5八村壘和肯納德一共只出手5次三分球，肯納德全場只出手4次全部失手，其中包括兩記三分球，肯納德只靠罰球得1分，八村壘的持球和出手空間被火箭有效限制，肯納德根本連擺脫防守者、透過擋拆掩護找到出手空間都沒有，火箭防守針對性和黏人工夫非常了得。

當史馬特三分手感降溫，八村壘和肯納德出手空手和空檔不再，甚至連持球、突破都很困難，湖人只剩下詹姆斯單打和傷停四周重新回到賽場里夫斯突破支撐，湖人系列賽前三場那種團隊合作和三分雨就被全面澆熄。

湖人系列賽前三戰3連勝，三分命中率4成6，近兩戰2連敗，三分命中率不到2成5。

三分球是湖人打出球隊最好進攻致勝武器，沒有水準以上三分表現，湖人對火箭就算詹姆斯和里夫斯打得再好，中鋒艾頓禁區很有作為，最終還是差臨門一腳。

湖人隊(右)在防守上確實出現問題。 法新社

G5是湖人最好輸球展示和檢視工具，湖人防守確實出現問題：

1、火箭出手40次三分球命中14球，三分命中率3成5，其實並不可怕，湖人輸在自己三分外線實在太差，另外就是籃下多次該進的球放槍，比賽決勝只要1-2個細節沒做好並且犯錯，情勢就無可挽回。

2、火箭三分球出手40次，比兩分球出手35次更多，這不是火箭進攻風格和比賽方式，今年球季僅見。湖人就算G4和G5籃板球都領先火箭，但火箭投得進三分，湖人就是死投不進，G5火箭甚至更多範圍在三分線外轟炸，令湖人始料未及。

3、湖人對火箭的防守原本就是擋拆後更多內縮，壓迫禁區空間，除了火箭後衛謝普得，其他鋒線球員都可以放投，湖人教練瑞迪克的防守針對和戰略勢必要做出修正。

湖人隊八村壘被火箭盯死，未能助湖人拿下勝利。 美聯社

當然，如果湖人自己三分球和空檔把握性正常一點，湖人也可以及早終結系列賽，但G4和G5湖人進攻、三分都持續卡彈，肯納德被限制、八村壘被釘死、史馬特也少了前三戰那種神奇手感和魔力，湖人系列賽很難成功關門。

火箭努力打好防守，用力量和身體輾壓湖人，確實收到很好效果並且贏球，沒有杜蘭特一點都不受影響，G6就要看瑞迪克如何出招同時限制火箭三分出手和禁區攻勢，一旦湖人再漏三分，自己還是投不進三分，系列賽被火箭拖進「搶七」，以湖人體能、年紀、打法和運動天賦，情勢肯定不妙。

火箭靠防守輾壓和大量三分出手，成功改變自己打法和系列賽走勢，他們正在一步步創造翻盤機率。

火箭(白衣)努力打好防守，確到很好效果並且贏球，沒有杜蘭特一點都不受影響。 法新社

輸掉G5，對湖人很傷，但湖人也不是找不出問題，湖人目前還有餘裕可以調整+反制，關鍵還是在詹姆斯、里夫斯、艾頓必須打出球星身價，史馬特、八村壘、肯納德也得同時打出配角該有的關鍵輸出。

我還是相信G6湖人可以關門，淘汰火箭，但五五波比賽，什麼都可能發生，臨場發揮和三分球還是這系列賽最終決勝因子。