中職／中信兄弟教頭有「3年魔咒」平野惠一位置能坐穩嗎？

美國職棒大聯盟近日發生戰績不佳，波士頓紅襪換掉總教練甚至教練團，以及費城費城人隊撤換總教練，中華職棒中信兄弟在今年上半季至今戰績最後，開季初一度傳出總教練平野惠一可能被換，目前仍擺脫不了上半季結束換人的可能，而中信兄弟除了2003年上半季「換助事件」之外，2001年兄弟象總教練林百享開季帶隊打6場就被撤換，堪稱史上之最。

中信兄弟今年開季打得實在不好，打了6場比賽只拿到1勝，當時總教練平野惠一就說：「一旦連敗，大家一定會喊『辭職辭職、快回家』，所以一定會有壓力。 但我隨時都做好辭職的心理準備，我都是抱持著這樣的覺悟在當總教練的。」

這句話讓網路開始討論，中信兄弟是不是要撤換總教練，但平野惠一還是繼續帶隊，開季1勝8敗平了聯盟最差，第10場終於拿到第2勝，直到第15場比賽是3勝12敗打破隊史最慘紀錄。

有人找出來，中信兄弟總教練的「3年魔咒」，平野惠一在2024年接任總教練，今年就是第3年。 中央社

到4月29日止打了20場比賽是6勝13敗1和，仍是最後一名，剩下40場比賽要需要拿到30勝左右，才有機會去爭冠，因此想要爭取上半季冠軍乎是不可能，上半季結束後換總教練並不是不可能。還有人找出來，中信兄弟總教練的「3年魔咒」，平野惠一在2024年接任總教練，今年就是第3年。

大聯盟今年開季不久就有紅襪、費城人換總教練，但中華職棒鮮少開季就換主帥，主因是中職採取上、下半季，上半季沒有機會冠軍，還有下半季冠軍可以拚，甚至打到年度前3名還能打季後挑戰賽。

中職上半季開打換總教練的史上之最應是2001年兄弟象，開季6場比賽僅有1勝，馬上就將剛真除的總教練林百亨換掉，是史上開季最快被換的總教練。

但事出必有因，因當年聯盟開季前有該年總冠軍預測，林百亨竟未預測兄弟象是總冠軍，一位總教練不看好自己球隊奪冠，反而是寫著其它球隊，當時令在場的中職宣推人員傻眼，可以想到引發象迷的反彈，在那個網路還不是很發達的年代，理所當然在球季開打6場後就被火掉了。

當年兄弟象馬上由剛引退的林易增接任總教練，上半季23勝22敗居第二，下半季27勝2和16敗奪下季冠，總冠軍賽與統一獅爭冠，先拿1勝再輸3場，在1勝3敗的絕對劣勢下，連贏3場締造史上首次總冠軍賽大逆轉奪冠。

近幾年中職球隊在上半季總教練並不多，最出名是中信兄弟2023年5月10日撤換2連霸總教練林威助。 聯合報系資料照

近幾年中職球隊在上半季總教練並不多，最出名是中信兄弟2023年5月10日撤換2連霸總教練林威助，由彭政閔接下總教練，當時球隊戰績僅10勝15敗1和，位居聯盟末段。但主因無關戰績，是高層決定換人。彭政閔帶隊到球季結束，年度第4名未打進季後賽，季後以身體健康為由辭去總教練，才有隔年平野惠一擔任總教練。

統一獅在1994年上半季末宣布新上任的日籍教頭大石彌太郎未能達成目標，下半季即更換為代理職務。三商虎在1999年6月下旬將陳友彬撤換，由中尾孝義接任直至球季結束。La New熊在2004年季中，由現任台鋼雄鷹總教練洪一中，在季中接替大田卓司的位置，正式展開其傳奇的執教生涯。

另有，統一獅在2013年上半季末，日籍總教練中島輝士於上半季末因戰績因素下台，由陳連宏接手。統一獅在2019年6月27日上半季末段，總教練黃甘霖 因身體狀況及球隊戰績不佳請辭，由劉育辰擔任代理總教練。

平野惠一(上)教頭，曾於2024年帶領中信兄弟贏得總冠軍。 聯合報系資料照

中信兄弟當然上半季結束有換總教練的可能，但由平野惠一帶領去拚下半季以及全年戰績，應是最理想的作法，除非上半季戰績真的爛到爆。換掉之後，要由誰接手一軍教頭呢？中信兄弟二軍目前也才3勝9敗，由彭政閔再當一軍總教練的可能性微乎其微，由一軍首席教練陳江和暫代呢？或許可行。