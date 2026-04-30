傷兵主導的系列賽：灰狼折損兩大攻守核心 金塊續命關鍵在一人

金塊、灰狼即將於明日開打第六戰，雙方已陷入皆受嚴重傷兵影響的苦境，也讓這個系列賽的風向看似倒過來，又準備倒過去，並且可以說是首輪中，最能讓球迷看到某幾位主力傷缺，對團隊攻防體系，牽一髮動全身的骨牌影響。

早前「當約柯奇不再無解？戈貝爾『防守神蹟』背後 暗藏金塊致命傷」一文中，也大致聊過為何今年季後賽，戈貝爾（Rudy Gobert）的防守對於約柯奇（Nikola Jokic）來說，變得如此艱難，不過除了該篇所提兩人本身的消長之外，外界咸認葛登（Aaron Gordon）的帶傷與缺席，影響也極為關鍵。

回顧兩年前金塊與灰狼的季後賽對戰，當時明尼蘇達使用唐斯（Karl-Anthony Towns）主防約柯奇，除了他的對抗性與肉盾威能，甚至更勝戈貝爾外，也是為了讓後者處於更能放大其護框威力的協防位置。

主要考量，就是要壓縮同時能打有球、無球，體能勁爆的葛登，在籃框附近的牽制與肆虐，切斷他與約柯奇的連線：開後門、第一時間灌籃等，從而減輕「小丑」串聯團隊的破壞力。不僅如此，葛登本身也具一定策應助攻能力，在球隊中也扮演著能跟當家中鋒角色互換，讓後者更防不勝防的活棋。

約柯奇持續有全能表現。 美聯社

兩年後的今天，儘管唐斯已轉隊，戈貝爾得親上火線主防約柯奇，但葛登的定位與影響力依舊，雖然並非百分百健康，我們可以看到在這個系列賽中，金塊的首勝－同時也是前四戰約柯奇表現最好一戰，以及相對小輸的第一敗，葛登都有上場，但少了他的第三戰，帶傷上陣且時間甚短的第四戰，金塊皆為大敗，因為再沒其他人能頂好這個在內線埋伏並且拉開防守圈的角色，約柯奇只能嘗試更多的持球主攻，助攻數顯著下滑，團隊球的流動也變得遲滯。

這些變化，從數據即可一窺。葛登是系列賽金塊雙人Line Up中，與約柯奇同時上場正負分最高的組合（+3.3），在場均助攻最高的四種雙人組合中，個人也就佔了其中三組，顯見對活絡團隊進攻的重要性。

葛登的防守對於金塊至關重要。 路透社

再看看他於首戰的助攻表現：全場3助攻，全部都送給了約柯奇，同時也可見對加乘約柯奇殺傷力的Buff效果。我們還沒提到，一個6呎8大型體能前鋒，對於保護約柯奇平庸防守、本季季後賽16隊中最爛的團隊防守之重要性，以及在他缺席後，被灰狼更加強勢拉開的籃板差距，葛登的缺戰，絕對可說是前四戰金塊陷入1比3絕境的關鍵原因之一。

但如今，風水輪流轉，輪到灰狼得品嚐這般滋味，而且味道更加苦澀，一口氣少了因阿基里斯腱撕裂，直接報銷的迪文森佐（Donte DiVincenzo），以及影響更鉅，膝蓋重傷的頭號主將愛德華（Anthony Edwards），少了他們兩位，灰狼在第五戰完全變成體質不一樣的隊伍。

例行賽中，這兩位可說是灰狼後場最主要的兩位持球Playmaker，場均傳球次數分列前二，場均助攻也僅次於藍道（Julius Randle），分居二、三位；同時間，兩位也是陣中出手最多的兩位主力三分射手，對於拉開防守圈有顯著價值。

愛德華和迪文森佐的傷退嚴重影響灰狼。 美聯社

少了這兩大殺器，第五戰的影響因此肉眼可見，不僅灰狼的控球品質嚴重下滑，金塊還可以更大膽的內縮防線，從而造成對手全場多達25次失誤，光第一節就多達9次，對手還是聯盟製造失誤能力最差之一的金塊，全場光失誤與快攻得分，就分別以21比35與13比23大幅落後，想贏球談何容易？

表面上看不見，實質影響不下進攻的，還在防守。即使帶傷，愛德華仍是灰狼側翼防守的主力，前四戰他是對位強森（Cameron Johnson）時間遙遙領先的主要盯守者，在他的防守下，後者僅僅7投2中，但這一戰強森跳出來以13投8的高命中率，砍下18分6籃板外掛5助攻，其來有自；附帶一提，頂替愛德華先發的是老將康利（Mike Conley）；另一方面，迪文森佐前四戰對位穆雷（Jamal Murray），也讓後者僅僅繳出5投0中。

蝴蝶效應隨之而來，在兩位進攻端主力缺陣情況下，灰狼為了搶分，必須讓進攻組上更多時間，於是乎即使其他兩位禁區主力輪替藍道與里德（Naz Reid），都已身揹犯規麻煩，貧攻的戈貝爾，仍只上了系列賽除第二戰犯規麻煩外，最短的上場時間。

小將瓊斯在背水一戰中扛先發有突出表現。 路透社

於此同時，兩位主力的缺陣，更讓球隊的第一線防守大幅衰退，從而場上到處有洞，最後就是我們看到的：約柯奇回到熟悉的「全場串聯」模式，第四節前就完成系列賽第二次大三元，二年級生瓊斯（Spencer Jones）抓住灰狼團隊防守下滑機會，成為三分球9投7中的奇兵，金塊且於此戰首度於禁區得分超越對手（三連敗期間場均僅38.7分，第五戰狂轟62分），比起防守不佳的丹佛，明尼蘇達這一回可繳出了系列賽雙方的最高失分！

遑論更深遠的調度影響，在原本對戰態勢下，金塊不太敢啟用的幾位替補，如中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）與瓊斯（Tyus Jones），都重新得到上場時間，對於舒緩整個系列賽一直被迫操勞，兩大主力約柯奇與穆雷的體能調節，也都起到了作用，皆為第三戰大敗提前下場之外，系列賽最短上場時間。

灰狼兩大主力的傷病，瞬間成了這一輪最大的懸念，以及金塊是否能夠重演1比3逆轉勝的底氣，要知道，季後賽史上最近一次的1-3大逆轉，就是金塊所締造。也所以，某個程度，下一戰對主場的灰狼來說，已是為免夜長夢多，必勝的一戰，被對手連追兩場，然後在第七戰作客時勝出，難度著實高上太多。

強森少了愛德華防守壓制，重新找回進攻效率。 美聯社

當然，對雙方來說，傷兵是否有人能回歸，都會是最關鍵的X因子，這方面卻也已確定對金塊有利。打打停停，上一場掛免戰牌的葛登，相對有餘裕，第六戰前且已休息長達4天；至於愛德華早先則已確認，將無法出戰首輪剩餘賽事。

對灰狼來說，第四戰在兩大主力傷退後率隊取勝、第五戰頂替先發的多森姆（Ayo Dosunmu），以及後場現在頭號主力的麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels），這兩位主要持球手能否在搶分之餘，幫助球隊重新掌握節奏，壓低毛躁失誤，將會是主要課題。

前四戰靠攻守轉換跑慘金塊的灰狼，第五戰卻反被對手頻頻跑籃反擊，再沒有比這種無法防守的失誤得分，對明尼蘇達來說更受傷的方式了；麥克丹尼爾斯尤其需要揮別前兩戰場內外各種紛擾的影響，更專注於場上，在攻守兩端同時做出強勢貢獻。

藍道(右)和麥克丹尼爾斯(左)得提供更多火力支援。 美聯社

同時間，在里德肩膀也帶傷情況下，球隊更需要藍道拿出能頂上頭號得分手的火力支援，持續衝擊丹佛孱弱的禁區防守，為隊友創造出機會。同一時間，請也記得不能魯莽行事，畢竟他上一場可是出現全隊最多5次失誤。

一方儘管陷入傷兵困境，卻仍手握一場領先與主場作戰；一方儘管仍落後，卻看似已從絕望中重見曙光，就讓我們期待明天的第六戰吧！