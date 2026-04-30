尼克「錯開雙星使用」扭轉劣勢 唐斯高位持球成了老鷹噩夢

G2、G3連兩場輸一分的尼克，被老鷹防守反擊的活力嚇一跳，但老經驗的球隊知道怎麼在系列賽中重新站穩腳步，他們很快想起「季後賽法則」就是要猛攻對手弱點，更無情地撕扯你已清楚知道的防線破口。

尼克決定把球權集中給唐斯（Karl-Anthony Towns），這有兩個好處，第一是可以把老鷹中鋒歐康古（Onyeka Okongwu）拉出來，製造尼克鋒線直接攻擊護框薄弱的老鷹禁區。

若是老鷹換防改讓後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）在外圍盯防唐斯，這也不打緊，不管是丹尼爾斯或歐康古，甚至是兩個前鋒強森（Jalen Johnson）或庫明加（Jonathan Kuminga）出來對位唐斯，唐斯都有把握推土機開進去碾壓得分。

唐斯的高位策應和推土機打法讓老鷹防線面臨麻煩。 路透社

唐斯非常擅長在推擠中護球找到空隙出手，他持球最大的破壞力不是由他直接得分，而是隊友們透過掩護跑位甩開老鷹球員時，在外圍單手持球的唐斯總能精準傳球人到球到，輕易瓦解老鷹防線；即便出手機會不太好，阿努諾比（OG Anunoby）、哈特（Josh Hart）也能憑藉著較佳的對抗性頂開對手再得分，透過唐斯發起的尼克全員開火，是老鷹最不想看到的畫面。

尼克總教練布朗（Mike Brown）也終於更有效地錯開雙星，使其各自發揮出最大的破壞力，當老鷹投注資源疲於奔命在防堵唐斯卻成效不彰後，布朗森（Jalen Brunson）再登場給予重擊，尼克這套組合拳不僅讓唐斯在G4拿下大三元，G5甚至不需要唐斯數據太華麗，布朗森的個人秀就足夠讓老鷹提前收兵，系列優勢回到尼克手上。

尼克半場陣地戰的攻防效率優於老鷹。 法國新聞社

老鷹半場陣地戰的攻防效率不如尼克，能率先取下兩勝除了仰賴麥凱倫（CJ McCollum）的火力之外，透過防守夾擊帶動的快速得分，才是老鷹能在第四節反壓尼克的關鍵。G2、G3老鷹的「失誤轉換得分」和「快攻得分」都優於尼克，但此招在尼克改以唐斯高位策應即破解，甚至尼克如法泡製對麥凱倫設下夾擊造成大量失誤，直接折斷老鷹最有力的翅膀。

當老鷹投注資源疲於奔命在防堵唐斯卻成效不彰後，布朗森可說是又另外給予重擊。 美聯社

老鷹陷入被尼克雙星對位壓制的泥沼，又沒有足夠的防守資源可以變陣加強施壓，是可以賭一把等尼克外線失靈，但可能先等到的是自己全面熄火；儘管丹尼爾斯已努力提高得分威脅性，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）的三分球也漸入佳境，但這些都是零星砲火，未能帶給尼克更全面性的傷害。

阿努諾比強勢攻擊禁區。 美聯社

如果老鷹少主強森想帶領球隊走出東區，那他只有普通好顯然不夠，靠老將麥凱倫或替補庫明加一兩場高光搶勝也不是長遠之計，強森作為明星前鋒、主要持球者，需要進一步強化攻擊技巧和得分把握性，並以他為核心能夠串連攻勢，產生加乘效果，要從二當家晉級成真正的一哥，強森的挑戰之路才正要開始。