快訊

報稅季逆轉勝！5月星座財運TOP5出爐 金牛腦子動得快、第一名鈔票狂進帳

空軍狙擊台積電得逞 護國神山收跌45元、拉低台股下跌376點收38,926點

五星酒店保全秀監控照「1晚1萬多房間隨我看超爽」 業者致歉究責

聽新聞
0:00 / 0:00

尼克「錯開雙星使用」扭轉劣勢 唐斯高位持球成了老鷹噩夢

聯合新聞網／ yushi
唐斯集中球權也發揮出他的破壞力。 法新社
唐斯集中球權也發揮出他的破壞力。 法新社

G2、G3連兩場輸一分的尼克，被老鷹防守反擊的活力嚇一跳，但老經驗的球隊知道怎麼在系列賽中重新站穩腳步，他們很快想起「季後賽法則」就是要猛攻對手弱點，更無情地撕扯你已清楚知道的防線破口。

尼克決定把球權集中給唐斯（Karl-Anthony Towns），這有兩個好處，第一是可以把老鷹中鋒歐康古（Onyeka Okongwu）拉出來，製造尼克鋒線直接攻擊護框薄弱的老鷹禁區。

若是老鷹換防改讓後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）在外圍盯防唐斯，這也不打緊，不管是丹尼爾斯或歐康古，甚至是兩個前鋒強森（Jalen Johnson）或庫明加（Jonathan Kuminga）出來對位唐斯，唐斯都有把握推土機開進去碾壓得分。

唐斯的高位策應和推土機打法讓老鷹防線面臨麻煩。 路透社
唐斯的高位策應和推土機打法讓老鷹防線面臨麻煩。 路透社

唐斯非常擅長在推擠中護球找到空隙出手，他持球最大的破壞力不是由他直接得分，而是隊友們透過掩護跑位甩開老鷹球員時，在外圍單手持球的唐斯總能精準傳球人到球到，輕易瓦解老鷹防線；即便出手機會不太好，阿努諾比（OG Anunoby）、哈特（Josh Hart）也能憑藉著較佳的對抗性頂開對手再得分，透過唐斯發起的尼克全員開火，是老鷹最不想看到的畫面。

尼克總教練布朗（Mike Brown）也終於更有效地錯開雙星，使其各自發揮出最大的破壞力，當老鷹投注資源疲於奔命在防堵唐斯卻成效不彰後，布朗森（Jalen Brunson）再登場給予重擊，尼克這套組合拳不僅讓唐斯在G4拿下大三元，G5甚至不需要唐斯數據太華麗，布朗森的個人秀就足夠讓老鷹提前收兵，系列優勢回到尼克手上。

尼克半場陣地戰的攻防效率優於老鷹。 法國新聞社
尼克半場陣地戰的攻防效率優於老鷹。 法國新聞社

老鷹半場陣地戰的攻防效率不如尼克，能率先取下兩勝除了仰賴麥凱倫（CJ McCollum）的火力之外，透過防守夾擊帶動的快速得分，才是老鷹能在第四節反壓尼克的關鍵。G2、G3老鷹的「失誤轉換得分」和「快攻得分」都優於尼克，但此招在尼克改以唐斯高位策應即破解，甚至尼克如法泡製對麥凱倫設下夾擊造成大量失誤，直接折斷老鷹最有力的翅膀。

當老鷹投注資源疲於奔命在防堵唐斯卻成效不彰後，布朗森可說是又另外給予重擊。 美聯社
當老鷹投注資源疲於奔命在防堵唐斯卻成效不彰後，布朗森可說是又另外給予重擊。 美聯社

老鷹陷入被尼克雙星對位壓制的泥沼，又沒有足夠的防守資源可以變陣加強施壓，是可以賭一把等尼克外線失靈，但可能先等到的是自己全面熄火；儘管丹尼爾斯已努力提高得分威脅性，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）的三分球也漸入佳境，但這些都是零星砲火，未能帶給尼克更全面性的傷害。

阿努諾比強勢攻擊禁區。 美聯社
阿努諾比強勢攻擊禁區。 美聯社

如果老鷹少主強森想帶領球隊走出東區，那他只有普通好顯然不夠，靠老將麥凱倫或替補庫明加一兩場高光搶勝也不是長遠之計，強森作為明星前鋒、主要持球者，需要進一步強化攻擊技巧和得分把握性，並以他為核心能夠串連攻勢，產生加乘效果，要從二當家晉級成真正的一哥，強森的挑戰之路才正要開始。

老鷹少主強森需要進一步強化攻擊技巧和得分把握性。 美聯社
老鷹少主強森需要進一步強化攻擊技巧和得分把握性。 美聯社

NBA NBA專欄 NBA季後賽 尼克 老鷹 唐斯

yushi

追蹤

相關新聞

洋基意外養出兩大新星！斯萊特勒、萊斯一投一打扛起戰績

洋基隊目前以20勝10敗的戰績位居美聯龍頭，最大的關鍵是兩位新星—萊斯(Ben Rice)與斯萊特勒(Cam Schlittler)分別在進攻端與投球上的絕佳表現。然而這兩位新星過去並非大物新秀，沒想

村上狂炸、岡本在追！ 日本雙巨砲正在改寫大聯盟敘事

村上宗隆和岡本和真兩位日本球星在大聯盟表現突出，村上在白襪隊以12轟並列全聯盟第一，成為打擊焦點；岡本在藍鳥隊逐漸找到狀態，助力球隊克服困境，期待成為改變者。

尼克「錯開雙星使用」扭轉劣勢 唐斯高位持球成了老鷹噩夢

G2、G3連兩場輸一分的尼克，被老鷹防守反擊的活力嚇一跳，但老經驗的球隊知道怎麼在系列賽中重新站穩腳步，他們很快想起「季後賽法則」就是要猛攻對手弱點，更無情地撕扯你已清楚知道的防線破口。

中職／兄弟打線擺脫困境 張仁瑋、王政順小將成Key Man

中信兄弟在開季面臨困境後，透過調整陣容大幅改善，張仁瑋及王政順成為關鍵球員。張仁瑋接替江坤宇後表現亮眼，而王政順也在一壘防區穩紮穩打，助球隊重拾競爭力。

交易配角改當季後賽英雄 34歲老將麥凱倫竟是老鷹真核心

34歲老將麥凱倫在季後賽中表現出色，成為亞特蘭大老鷹的關鍵核心，場均24.5分帶領球隊前進。他的加入使老鷹戰績從19勝21敗轉為27勝15敗，幫助球隊重返季後賽，成為重要的催化劑。

中職／高薪自由球員今年齊落難 尤以陳子豪連兩年不振最慘

中職自由球員市場熱度飆升，然而多名高薪球員卻表現不佳。尤其是陳子豪，以10年1.2億合約加盟味全，現今打擊率僅1成90，成績大幅下滑，令人失望。其餘球員如詹子賢和朱育賢也未能達標，顯示球團投資成效低落

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。