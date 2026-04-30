洋基意外養出兩大新星！斯萊特勒、萊斯一投一打扛起戰績

洋基隊目前以20勝10敗的戰績位居美聯龍頭，最大的關鍵是兩位新星—萊斯(Ben Rice)與斯萊特勒(Cam Schlittler)分別在進攻端與投球上的絕佳表現。然而這兩位新星過去並非大物新秀，沒想到都在今年成為洋基不可或缺的靈魂人物。

萊斯和斯萊特勒的共通點是選秀中段選進，且從未入選過全聯盟百大新秀，甚至連洋基球團前10大新秀都擠不進去。萊斯是2021年第12輪才被洋基選中，他在大聯盟官網的球團新秀排名最好的名次是2024年的第13名。而斯萊特勒則是2022年第7輪選進的投手，在洋基新秀排名最佳只到2025年的第12名。若與沃爾普(Anthony Volpe)、瓊斯(Spencer Jones)與多明奎茲(Jasson Dominguez)這幾位洋基真正看重的大物新秀相比，萊斯與斯萊特勒可說較為邊緣，沒想到兩位卻分別在今年繳出足以競爭MVP與塞揚獎的成績。

萊斯本季大爆發，各項數據均在聯盟前段，堪稱僅次於太空人艾瓦瑞茲表現第2好的打者。 美聯社

畢業於常春藤名校達特茅斯學院的萊斯於2024年上大聯盟，當時他25歲初登場已算晚。去年是他第一個完整球季，繳出.255打擊率、.836OPS、130OPS+、26轟、65打點的成績，儘管上季表現先盛後衰，但已超乎預期。沒想到今年萊斯更加突飛猛進，在本文截稿前已累積.309打擊率、.432上壘率、.713長打率、1.145OPS、226OPS+、10轟、23打點與1.7fWAR的數據。他現在是全聯盟僅次於艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)表現第2好的打者，在OPS、長打率與fWAR等數據上都只落後給艾瓦瑞茲一人。

萊斯今年成績大躍進的關鍵是本壘板紀律的顯著進步。他原本就是選球不錯的打者，但本季更加精進，保送率從去年的9.4%大幅成長到今年的18.4%，已可排全聯盟第6。同時他也減少不必要的出棒，出棒率由去年的43.3%減少到今年的37.0%，為全聯盟第11少。去年他還有負責不少蹲捕工作，今年則完全專注於一壘守備。

斯萊特勒去年季後賽大放異彩，今年更進一步投出王牌等級成績。 路透

與萊斯同樣出身新英格蘭地區的斯萊特勒去年七月首登大聯盟，上季主投14場球，繳出4勝3敗、73局、2.96防禦率、1.22WHIP、10.4三振率、3.8保送率的優異表現。他在季後賽技驚四座，面對紅襪隊時成為史上第一位在季後賽主投8局以上飆出12K且無失分、無保送的投手。今年他目前先發7場，數據為41.2局、4勝1敗、1.51防禦率、0.74WHIP、10.6三振率、1.3保送率、1.7fWAR，不僅為王牌級的表現，甚至是塞揚獎的領跑者之一。

斯萊特勒的fWAR、保送率、1.53FIP、8.17三振/保送比皆高居全聯盟之冠。今年他最恐怖之處是維持高三振率外還鮮少投出保送。他的主要球種都是速球系，包括40.6%的四縫線、26.3%的卡特球與22.6%的伸卡球。他的四縫線與伸卡球均速可來到97.7與97.5英里。由於他的球種都是直球系，很容易讓打者想出棒，因此打者面對他的出棒比率57.4%高居全聯盟第1，但妙的是打者面對他的揮空率竟然還是高居全聯盟第3的15.0%。這代表打者面對斯萊特勒的速球系球種不是揮空就是打不好，即使打到也可能是滾地球出局，完全對他沒輒。原本洋基隊冀望五月柯爾(Gerrit Cole)、弗里德(Max Fried)與洛登(Carlos Rodon)這三張王牌能夠合體，沒想到在這之前就先多了斯萊特勒這張王牌。

打者對斯萊特勒不是揮空就是打不好，幾乎都是無效擊球。 美聯社

近幾年洋基隊的農場養成並不成功，在2017年賈吉(Aaron Judge)和塞佛里諾(Luis Severino)之後，就沒有自家農場養成的明星級打者或王牌投手出現。這中間雖有2024年拿下新人王的希爾(Luis Gil)，但他離王牌等級還有段差距，而托瑞斯(Gleyber Torres)也小小令人失望。當洋基期待沃爾普、瓊斯與多明奎茲等大物陸續成為球隊支柱的時候，沒想到萊斯與斯萊特勒這兩位過去沒那麼被看好的球員先跳出來扛起戰績，成為洋基意想不到的兩大新星。