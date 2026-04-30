村上狂炸、岡本在追！ 日本雙巨砲正在改寫大聯盟敘事

本季大聯盟兩位來自日本的巨砲村上宗隆與岡本和真表現突出，尤其加盟芝加哥白襪隊的村上宗隆不只很適應，還用一發又一發的全壘打改寫歷史。長打火力本就是他強項，如今展現的穩定輸出，讓聯盟投手措手不及。

村上在日職不只是優秀，而是怪物級存在。2022年，效力東京養樂多燕子隊打出 .318/.458/.710 打擊三圍，轟出56支全壘打、貢獻134分打點奪三冠王，並刷新日本出生球員的全壘打紀錄，當時才22歲，卻已經像一個巨人。

2026年初，村上赴美已展現出巨星上限，數據正追上外界期待，至今打擊三圍 .242/.381/.589，OPS整體攻擊指数 .970，累積12轟並列全聯盟第一、1.3 fWAR，以及高達183的OPS+整體攻擊加權指數，擊球品質極高，無論是擊球初速還是強勁擊球率，都名列頂尖，他也以22次保送名列前茅，相同選球能力、相同威脅性。結果已夠驚人。綜觀之，其長打能力貨真價實，不只是剛好過牆而已，打擊策略夠成熟、有紀律絕不被動。一旦棒子擊中球，就像煙火爆發一般噴出，即使沒開轟，也能讓投手嚇到滿頭大汗，拉長用球數、選保送，逼迫對手調整。

去年底村上宗隆入札赴美雷聲大雨點小，被球探報告看衰只得加盟芝加哥白襪隊，開季後他用一發又一發全壘打吐了一口悶氣，目前在大聯盟全壘打王處於領先。 法新社

早期球探報告指出，村上可能不擅長應對高球速，因此許多球隊選擇直接在好球帶挑戰。但真實情況是，只要球一進好球帶，村上就會用棒子狠狠懲罰對手，他能避免追打壞球，又能維持頂級長打火力，讓對手陷入兩難。當然，這樣打法也伴隨三振，但並未削弱他的影響力。透過保送、全壘打與耐心選球，他每次站上打擊區都在施加壓力。以此節奏看，這不只是短暫的火熱，而是一種常態，村上不是在慢慢適應大聯盟，他正重新定義強打的樣貌。

平均擊球初速 （Avg Exit Velo）為94.9 mph，代表每次擊球都是噴射而出的子彈力道。強擊球率 (Hard-Hit%)61.9%，這是很極端的數據，顯示超過六成的球都打得紮實。出色擊球率 (Barrel%) 22.2% 兼顧擊球初速與仰角。此外，優秀的17.5% 保送率 (BB%) 打臉他只是打擊區的電風扇，他有的是耐心和投手耗、不輕易追打壞球。唯一有上修條件的是三振率 (K%) 32.5%，村上納入「高風險、高回報」，有鑑於他接近 1.000 的 OPS，高三振率是被允許的成本。

把數據放一邊，宗上宗隆的比賽充滿能量、自信、有霸氣，還有樂趣。 法新社

把數據放一邊，宗上宗隆的比賽充滿能量、自信、有霸氣，還有樂趣。這種氛圍，正在迅速蔓延中，他擁有可以顛覆整條打線的存在感，把平凡的星期二夜賽變成必看的節目。所有的長打都飛越全壘打牆，沒有二壘安打、沒有三壘安打，完全是純粹的全壘打煙火秀。正如 Slangs On Sports 在 X（前 Twitter）指出，村上在大聯盟的開局前所未見：「村上宗隆在大聯盟生涯前12支長打全是全壘打，這是至少自1900年以來最長開季紀錄，先前最多為10支，由2016年韓國打者李大浩創下。」

雖然至今 242 的打擊率看似普通，但.407 的wOBA 說明，他對比賽的實質貢獻是MVP ，感覺不像是「適應」大聯盟，更像是強迫大聯盟適應他，相信芝加哥當地強烈呼籲留人，用更長的合約綁人，因為村上帶來白襪隊闊別許久的激情，那種演出能讓人做夢，可能是一發穿過計分板的全壘打，也可能是一個充滿張力的保送，不論哪種，他帶來是無法偽裝的熱度。

岡本和真有十年效力棒球豪門經驗，對於壓力下的成長有豐富經驗，藍鳥隊相信他能抗住並按部就班成長。 法新社

另一位跨越太平洋的日本巨砲是岡本和真，原效力東京讀賣巨人隊，現轉投多倫多藍鳥隊麾下，經過開季一個月時間漸入佳境，逐漸符合各方期望，終究雄心勃勃挑戰世界大賽冠軍的藍鳥隊之所以簽他，是因為相信他有改變戰局的能力。

不過，開季前幾週，這決定一度看起來有點令人懷疑，球隊期待中的那個版本遲遲沒有出現，前25場比賽打擊率 .237、整體攻擊指數OPS .743，單看數字很難讓人興奮。但在最近，他似乎開始找回自己的節奏，4月中到4 底這段時間，7場比賽22個打數敲出5支安打，包括 兩支二壘安打和三支全壘打，打擊率為 .227，另靠 6 次保送把上壘率拉到 .346，長打率 .500，彰顯火力和選球都有到位，他對大聯盟球路的辨識正在提升。

藍鳥對岡本的耐心終於開始收割這筆投資的回報。 路透通訊社

值得一提是連兩場對克里夫蘭守護者都有多支安打含全壘打，這表現很可能不只是短暫回溫，而是大幅度調整的開始。長期跟蹤日職的人可能知道，岡本本來就是這種慢熱型，加盟大聯盟前，岡本在巨人效力約十年，期間成為日本最穩定長打火力之一， 一共敲 277 支全壘打，OPS 達.860，是豪門球團的打線核心。這樣的背景，也是為什麼在起步不順時，球隊並沒有慌張—對國際球員來說，適應新的用球、場地、投手型態與生活環境，本來就需要時間，現在藍鳥終於開始收割這筆投資的回報。

藍鳥正陷入掙扎，有人把這歸咎於去年打進世界大賽的「宿醉效應」，加上傷兵問題嚴重，全隊多達12名球員被放進傷兵名單。戰績11勝15敗、在美聯東區排第四的位置，球隊急需一個火花、提供穩定輸出，幫打線找到解答。如今，岡本有機會成為「改變者」，一方面分擔防守，另一方面在打線中段提供長打威脅。在戰績壓力之下，藍鳥現在能得到的幫助越多越好。如果這一波是岡本真正站穩腳步的開始，那對藍鳥是可喜可賀，希望能持續下去。