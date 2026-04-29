中職／兄弟打線擺脫困境 張仁瑋、王政順小將成Key Man

自2020年至2025年，中信兄弟是唯一一支連續六年、十二個半季勝率都超過五成的球隊，五度闖入台灣大賽並奪下三座總冠軍，堪稱近年最穩定的勁旅。連續兩年突破七十勝，加上外援補強毫不手軟，季初總被視為最有可能走到最後的隊伍之一。無論一軍或農場，兄弟都滿手好牌，甚至形成外溢效應，讓非契約保留名單也成為其他球隊覬覦的對象。

然而，這樣一支強大的球隊，今年卻出師不利，遭遇史上最慘的開季。開季2勝10敗追平隊史最爛，也僅次於1994年俊國熊的1勝11敗，拉長看他們的前15場，也只獲得3勝12敗。不但投手群崩盤，團隊防禦率大於5，尤其牛棚許多投手幾近核爆，慘不忍睹。以往傲人的強攻部隊，雖然帳面成績沒有落差太多，但場均得分只有3.3分，比前兩年的4.5分，低了超過1分，顯示整體串聯出了問題。

江坤宇近年參與多次國際賽，經典賽又提早開機，多少出現了疲態。 聯合報系資料照

直到4月21日中信兄弟總算開始變陣，最終收到3勝1敗的成效，而且輸的那場，從7分落後追到對方必須派出王牌勝利組登板，已是今非昔比。首要就是讓低迷的江坤宇坐板凳，由張仁瑋接替游擊防區。從2023年經典賽、2024年12強賽、2025年赴美訓練、2026年經典賽，江坤宇這幾年幾乎沒有完整的休息調整，雖然年僅24歲就達到巔峰，簽下10年破億的巨約，但漫長賽季加上高張力的台灣大賽及一級國際賽，即使年輕球員還是面臨疲勞，讓他今年狀況始終不理想，成為打線上的斷層。

張仁瑋本季首次先發那天就敲出首打席全壘打。 聯合報系資料照

已經養成四年的張仁瑋，今年原本一直苦無太多機會，只有在江坤宇遭觸身那兩天，獲得6個打席。直到4月21日教練團願意變陣後，一躍成為先發擔任第一棒打者，而且還擊出首局首打席全壘打。當週的四場比賽中，張仁瑋繳出17個打數擊出6支安打、10個壘打數、4分打點。完全比下江坤宇目前51個打數只有10支安打、14個壘打數、2分打點。雖然把高薪球員放在板凳上很虧本，但目前對戰績上不錯的效果，讓戰將得以延長春訓調整，長期而言應也會有所回報。

同樣是內野手的王政順，則是中信兄弟重振旗鼓的另一位Key Man。他同樣因為守備位置重疊，受到主力球星的壓縮，即使帳面上成績不俗，卻始終機會不多。過去中信常以許基宏防守一壘，陳俊秀擔任指定打擊，作為先發陣容安排，但許基宏依舊持續低迷，大多數時，38歲的陳俊秀必須重拾手套，完全打亂球隊規劃，打線也是斷層。

王政順讓兄弟打線的串連更好。 聯合報系資料照

總算獲得目光的王政順，可以頂下一壘防區的位置，雖然少了一棒擊沉的期待感，但他穩紮穩打，打擊PR包含打擊率、上壘率、BABIP都居於聯盟前10%，遠優於三振比安打還多的許基宏。王政順目前多安排在第六棒，是壘上有人比沒人還多的棒次，他也不負重望壘上有隊友的9個打數中擊出5支安打，其中有4支是在得點圈有人，他的崛起讓黃衫軍得分效益更好。

中信兄弟已漸漸走出低潮，預期很快就會回到季後賽競爭行列。 聯合報系資料照

其實中信兄弟雖然主力球星佔據大多場次，但在農場系統的運作下，一直以來還是挪用部份打席，給予年輕球員機會，是他們一直以來維持巔峰戰力的主要原因。只是在主將沒傷卻低迷的情況下，是要大膽啟用小將，或是以賽代訓讓大咖繼續調整，就考驗教練團的智慧，及面對輿論或戰績的抗壓性。

雖然感覺慢了點，但上半季才進行三分之一的賽事，落後場次也在可追趕範圍內，亡羊補牢為時未晚。這次大膽變陣，讓張仁瑋與王政順成為「Key Man」，成功翻轉低迷的打線，也讓主將有時間調整。或許渡過延長春訓後的黃衫軍，主力回穩再加上更多可用之兵，很快又會重新回到競爭季後賽的行列。