交易配角改當季後賽英雄 34歲老將麥凱倫竟是老鷹真核心

NBA季後賽首輪八個系列賽，打完前四戰僅有兩個組合戰成平手，分屬四、五名的騎士與暴龍殺得難分難解並不意外，不過東區第三尼克和老六老鷹在系列賽中也打得不分高下，則就稍微出乎意料之外，畢竟尼克帳面陣容顯得完整許多，由一哥布朗森（Jalen Brunson）領銜，搭配明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns），還有聯盟兩大頂級3D布里吉斯（Mikal Bridges）、阿努諾比（OG Anunoby），此前連三年闖過首輪，去年殺入東區決賽的大蘋果軍團首輪理應能順利過關，更何況老鷹是支季中把待了近8年時間的一哥楊恩（Trae Young）清掉，剛確立下世代核心，進入重整階段的球隊。

不過，只要是有追蹤老鷹隊下半季球賽的人，都會知道目前的結果並不驚奇，老鷹不是季後賽才打出名堂的黑馬，實質戰力也絕非帳面上的第六名，事實上，老鷹是季後賽球隊中，近況最火燙的隊伍之一，而這一切的源頭，正巧來自楊恩震撼聯盟的那筆交易──裡頭的配角，34歲麥凱倫（CJ McCollum），這名久經沙場的老將與天賦異稟的年輕老鷹一拍即合，從被交易來亞特蘭大的第一天起，就展現了無與倫比的正面影響力。

在現今的NBA，管理層有太多種工具可以運用來評估球員，以此為根基打造一支符合時代潮流、陣容均衡且充滿才華的隊伍，但即便有最全面的進階數據或球探報告，甚至是最腦袋清晰的優質制服組，達到科技的上限也無法用水晶球預測未來，所以當老鷹在一月甩賣當家球星時，眾人都認為是出清薪資的操作，包括管理層都絕對不知道，也不認為麥凱倫這名後衛砍分手會是季後賽帶領球隊取得關鍵勝利的核心人物。

老鷹期待麥卡倫無縫成為球隊下一世代核心強森的導師，沒想到他做得遠超過期待。 美聯社

在受訪中老鷹總管薩萊（Onsi Saleh）笑著承認，自己在交易是確實沒有預料到這點，儘管在交易之前薩萊一直以來都很欣賞麥凱倫，包括他在漫長生涯展現的點點滴滴，優良人品、領導能力、沉穩性格，作為兼具組織能力的得分手，實力也深受認可，薩萊堅信麥凱倫能好好扮演陣中年輕主力強森（Jalen Johnson）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）和亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）三人之間的潤滑劑與場上導師。

不過季後賽砍下場均全隊最高的24.5分，包含G2的致勝跳投？麥凱倫至今的表現，和在交易當下「只是一份到期約」的評價顯然是天差地遠，「如果我跟你說這肯定會發生，那我就是在吹牛，我沒想到他會徹底接管比賽，簡直太不可思議，我對他能力與自信心絲毫不驚訝，只是沒想到效率會這麼高，一切都進行得如此順利。」

在接任總管這一年以來，麥凱倫絕對稱得上是薩萊的代表作，若在交易截止日時對所有發生的交易對季後賽的影響進行評價，麥凱倫的名次應該會從最後面數過來，遠遠比不上騎士獲得哈登（James Harden）、灰狼引進多森姆（Ayo Dosunmu），甚至不及湖人隊換來肯納德（Luke Kennard），畢竟這筆交易的重點是老鷹與楊恩分道揚鑣，何況麥凱倫賽季初期身處的是一支正值重建，想盡辦法「坦」到高順位選秀籤的墊底隊巫師，楊恩的防守弊病讓他即便有著明星身手仍有行無市；麥凱倫已屆高齡、數據平平，3100萬美元的年薪注定是溢價的無用資產。

當了8年鷹王的楊恩和老鷹和平分手，堪稱NBA告別當家球星最佳範例 法新社

巫師還毋需衝刺戰績，但需要一些球星帶年輕人體驗贏球滋味，控球技術頂尖的楊恩符合這項需求；老鷹正在圍繞年輕人打造以防守為主的新面貌，楊恩效力亞特蘭大8年，受當地球迷歡迎，但雙方現階段都不適合彼此，雙方各取所需，有利無弊，兩隊都離爭冠隊很遠，這筆交易確實是重磅消息，但波瀾難以延續，發生後沒過多久漣漪便已消去，不過在薩萊腦袋裡，一直都很清楚球隊需要麥凱倫，以及包裹內的基斯佩特（Corey Kispert），他們都是很適配球隊的戰將。

進入今年季後賽前，麥凱倫生涯的季後賽場次為67場，這數字比強森、丹尼爾斯和亞歷山大-華克三人加起來的48場還要高，新一哥強森天賦異稟，本季剛入選首次明星賽，能切能投，還是罕見的控球前鋒，然而持球開發能力尚待火侯，無法獨自操刀每一波進攻，球隊需要一位傳控皆宜的得分點、一名可靠的投籃創造者來分擔強森的壓力，休息室內也需要德高望重且直言不諱的精神領袖，薩萊說：「麥凱倫就算跟美國總統或10歲小孩說話應該也都能很有話聊，因為他情商真的很高，敢於跟全隊說話。」

麥凱倫可能是所有沒入選明星賽的球員清單中，最令人意外的一位。 法新社

麥凱倫可能是所有沒入選明星賽的球員清單中，最令人意外的一位，畢竟他曾連續10個賽季場均超過20分，無論是在拓荒者或是鵜鶘都是球隊征戰季後賽時的主力持球者，也曾擔任過球員工會理事長，並在季後賽G7投進致勝一擊，作為一個球員，麥凱倫幾乎看過了所有大場面，有些球員以身作則，用最實際的數據帶隊贏下比賽，有些則用言語激勵隊友，喚起球隊凝聚力和血性，而麥凱倫兩者兼具，願意接受從板凳出發，場上想方設法為隊友創造機會，防守竭盡全力，這讓麥凱倫迅速獲得休息室尊重。

交易之前，老鷹戰績為19勝21敗，和往年相同，在5成勝率邊緣不上不下，但在麥凱倫加入老後，老鷹取得27勝15敗戰績，幫助球隊在2022至23賽季後首次晉級季後賽，在此期間，淨勝分名列聯盟第7，勝過騎士、金塊、湖人等隊，麥凱倫和強森、丹尼爾斯、亞歷山大-華克與歐康古（Onyeka Okongwu）組成的先發五人淨效率值為+21.4，排名聯盟第2，在生涯場均9.8次助攻的楊恩離隊後，球隊助攻數反而變得更多了，場均30.1次領先全聯盟，並締造了隊史紀錄。

陣中另一名老將希爾德（Buddy Hield）形容道：「麥凱倫能讓球隊冷靜下來，當需要分數進帳的時候，我們會把球交給他，讓他做出正確的判斷。」主帥史奈德（Quin Snyder）則讚道：「他的領導方式和職業生涯其他時期不同，需要從中找到平衡，與隊友溝通的同時顧及所有人，並且不失去侵略性，這充分體現他的為人。」

麥凱倫幫助老鷹成為更好的球隊，自己也在亞特蘭大找到救贖。 法新社

將麥凱倫稱作是老鷹隊的救世主有點太浮誇，不過老鷹確實是因為麥凱倫的到來而變成一支更好的球隊，或許不是單槍匹馬改變一切的英雄，但麥凱倫成為了催化劑，無論是場上還是場下，都與彼此產生更緊密的連結，帳面上成績只是影響力的一角，麥凱倫短短半年內對團隊文化帶來深遠影響，讓球隊在關鍵時刻多了一份穩定，也讓年輕球員在季後賽之旅中，有了明確的標竿與依靠。

當然，在這筆交易中的最大贏家還是麥凱倫本人，在過去兩年，麥凱倫歷經了鵜鶘逐漸從平庸邁向糟糕的下滑段，被交易到巫師也單純是因為合約到期好操作，對生涯尚未一嚐冠軍滋味，比起薪資待遇更看重榮譽和贏球機會的他而言，能加入充滿朝氣的老鷹隊是求之不得，過去一年對麥凱倫艱辛無比，球隊從努力贏球變成百廢待舉，自身價值不斷跌落，歷經兩次交易，疲憊不堪的不只是麥凱倫，還包括妻子與兩個孩子，「我很感激能加入一支優秀的球隊並參加季後賽，坦然接受過程，懷抱希望，當你做對了事情，總會收到回報。」