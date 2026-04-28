杜蘭特與火箭格格不入 火箭真正領袖是森根

火箭115：96主場打趴湖人，七戰四勝系列賽追成1：3落後，避免被湖人橫掃。

這場只許贏不能輸的比賽，火箭沒有退路，賽前火箭中鋒森根一席演講，激勵隊友鼓舞士氣，取得一定效果。

森根告訴隊友，「我們整個賽季都能打出韌性，眼前危機是我們自己造成，我們就得共同努力解決這樣的困境，只要我們一起打出火箭強韌風格和強硬防守，為彼此奮戰，我們就能在比賽中證明自己，找到贏球方式走出絕境。」

這番話原本應該是火箭王牌一哥杜蘭特要站出來說的，但杜蘭特去年夏天加入火箭以來，整個賽季就是跟隊友格格不入，火箭休息室一直很混亂，杜蘭特跟年輕球員幾乎缺少互動。

G4杜蘭特(左)著便服出現在火箭板凳區，平息外界猜忌。 法新社

G3養傷的杜蘭特並沒有出現在場邊，G4杜蘭特著便服出現在火箭板凳區，平息外界猜忌。

杜蘭特對湖人系列賽只打了G2，腳踝傷勢讓杜蘭特沒辦法正常出賽。

當火箭系列賽前三戰被湖人擊敗時，美國媒體和專業人士普遍認為，「如果火箭被湖人淘汰，那麼火箭今年夏天勢必要重整，森根不適合做為球隊核心，恐將成為交易籌碼，另外火箭更迫切需要補進一名正牌控球。」

這樣的傳聞和消息來源都不可信，森根可能才是火箭建隊和未來最重要核心球星和禁區支柱。

森根G4賽前這席演講稱不上什麼曠世鉅作，卻是火箭近三年來最有影響力和煽動性激勵，那股凝聚力和感染性，可能超越杜蘭特加入火箭帶來的作用。

森根(圖)G4賽前對隊友喊話，那股凝聚力和感染性，可能超越杜蘭特加入火箭帶來的作用。 美聯社

火箭教練烏度卡執教風格和用人過於保守單調，因此更需要一個球隊真正領袖能適時挺身而出，凝聚隊友並成就隊友，在休息室發揮最大感染力。

G4火箭能打出自己風格，製造詹姆斯8次失誤，單場完成17次抄截，最多領先湖人28分，湖人三分球22投5中，三分命中率只有2成3，火箭靠著高強度。防守和身體對抗性，全面壓制湖人，詹姆斯被壓迫到全場9投2中只得10分，前三戰神準到不行後衛史馬特8投3中只得9分，三分神射肯納德8投3中只得7分。

系列賽湖人三巨頭詹姆斯+史馬特+肯納德三分球一共8投0中，湖人攻防被火箭防守直接掐死。

森根G4證明自己做為球隊老大應該要有的承擔和責任，他做到杜蘭特一直沒有做過，也可能不想也不會做的領袖風範和職責。

系列賽G5拉回湖人主場，湖人41歲老頭詹姆斯應該很懂這場比賽重要性和關鍵，湖人一旦不能拿下勝利淘汰火箭，系列賽意外將難以控制。畢竟火箭防守強度和運動能力、衝擊性都是聯盟精英級別，湖人在習慣性打法又少了兩名主力後衛唐西奇和里夫斯情況下，很難跟火箭僵持第七戰一決生死。

湖人41歲詹姆斯(23號)應該很懂這場比賽重要性和關鍵，湖人一旦不能拿下勝利淘汰火箭，系列賽意外將難以控制。 法新社

火箭不能只靠一場反彈就贏回尊敬，但森根G4賽前這場演講卻能在火箭休息室傳頌下去，成為精神象徵，甚至成為未來火箭建隊最重要基石。

如果杜蘭特只能進攻得分，卻不能也不會帶隊成就隊友，承擔責任解決球隊危機，或許森根才是更適合做為火箭未來的那個人。

杜蘭特生涯從來都不是個合格領袖，在雷霆不是、勇士不是、現在在火箭更不是。