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用99球投6局！佐佐木朗希首勝背後 是指叉球提速5英里的進化

聯合新聞網／ 陳光立
佐佐木朗希終於奪下首後表示，指叉球在控球上更好一點，機制也開始覺得比較順。 歐新社
佐佐木朗希終於奪下首後表示，指叉球在控球上更好一點，機制也開始覺得比較順。 歐新社

洛杉磯道奇隊的佐佐木朗希前天(台北時間26日)終於拿下首勝，並終結芝加哥小熊隊的連勝之路，本季戰績1勝2敗這場仍舊有失4分，但他的指叉球備受好評，且一路投進第六局為本季首次，種種信號顯示漸入佳境，打臉外界對他只能牛棚待命的聲音。

此役共丟4分、被敲3支全壘打，佐佐木仍算不負眾望，尤其被壓制是近期火燙的小熊隊，共被敲出7支安打，有1次保送、5次三振。數據稱不上亮眼，一共扔99球其中有66顆好球，滾地球對飛球比為4：6，面對23名打者。賽後的防禦率仍為偏高的6.30、WHIP 為1.81。不過，他的指叉球做出耐人尋味的調整「拉高球速」，進而增加旋轉與變化幅度，這是近期與投手教練普萊爾（Mark Prior）和麥吉尼斯（Connor McGuinness）討論調整的結果。

佐佐木透過翻譯表示：「我的指叉球在控球上更好一點，機制也開始覺得比較順。」此役的投捕搭檔魯辛（Dalton Rushing）也給出好評：「我覺得對他（佐佐木）來說，現在的效率更高，」魯辛解釋。「整季下來，這投法會比將指叉壓在時速84到86英里更適合；那樣的球其實很難掌握。這一場的指叉球大多在好球帶附近，光是這點就已經跟過去有點不同。」

佐佐木周末總算繳出代表作，順利投滿五局並摘下第一勝，賽後他對表現感到滿意，亦獲得捕手、教練的稱許。 歐新社
佐佐木周末總算繳出代表作，順利投滿五局並摘下第一勝，賽後他對表現感到滿意，亦獲得捕手、教練的稱許。 歐新社

本季至今，魯辛擔綱佐佐木的御用捕手，一共只缺席了一場，雙方關係再密切不過，魯辛提到：「我們能在前兩顆球裡丟哪一種球，搶下一個好球？我覺得，他在這一場做得很好，往後可以再微調一下，讓兩好球時的配球更安全。我知道，我們球數領先時扔指叉球，會被打幾支安打，不管是不是因為用太兇、被看透，我對下一次先發很期待。」

佐佐木在道奇本季的起步並不好，但起碼有幾場可當成「還不錯」的表現，最好的是第一次對克里夫蘭守護者隊，4局4次三振、失1分。儘管內容不差仍吞敗投，因為打線沒有甦醒。整個4月，他先發4場累計18.2局責失15分，送出 18次三振，唯一問題還是全壘打過多—目前被轟出8發。

佐佐木在道奇本季的起步並不好，但起碼有幾場可當成「還不錯」的表現。 美聯社
佐佐木在道奇本季的起步並不好，但起碼有幾場可當成「還不錯」的表現。 美聯社

教教練羅伯茲（Dave Roberts）以本季最佳為這場先發打分數，他說：「我認為這是佐佐木最好的一次，數據沒完全反映出來......但他的揮空率、在好球帶內的表現，這些我都很喜歡。」羅伯茲進一步提出期待：「佐佐木的球速更快了......我希望稍微提升點速度，讓它更接近速球的效果。」為何更快的指叉球很重要？羅伯茲主張這將迫使在打擊區的打者更早做決定。

這位教頭說：「每一次出賽他都有進步，但我認為今天這場是可以建立的基礎。」道奇全力培養這位年輕強投，羅伯茲否認球隊以犧牲戰績當籌碼，換取佐佐木的成長：「他沒有拖累我們......球隊是以他的成長為方向推進，而這一場真的非常不錯！去改變一顆拿手武器的球種特性......對佐佐木需要很大的信任。」教練與投手彼此和睦，羅伯茲指出：「佐佐木現在更願意接受調整......這也是建立信任、找到節奏的一部分。」換句話說，道奇不只是看佐佐木的成績，更著重於他的發展。隨著更銳利、更快速的指叉球加入武器庫，這可能會成為接下來大爆發的起點。

賽後訪問佐佐木坦言，指叉球能控好是一大收穫，他說：「我對這球的控球很好，也很適合作為拉開球數的球路，所以在配球上很好用。」在被問及是什麼樣的調整時，他選擇不回答但暗示與以前在日本投的方法類似。

佐佐木的指叉球速介於84至86英里間，這種帶較大垂直位移的指叉球，在大聯盟極難控制好球帶，因此要提速。 歐新社
佐佐木的指叉球速介於84至86英里間，這種帶較大垂直位移的指叉球，在大聯盟極難控制好球帶，因此要提速。 歐新社

有鑑於最近甚囂塵上的先發、後援角色安排，佐佐木說：「我還沒辦法吃很多局數，投球內容也稱不上理想，這點讓我在意。在這階段，我已經做所有能做的事，至於別人怎麼看我，不是我能控制的！所以，我只想盡力把自己的部分做到最好。」對於拉長局數，他說有思考如何達標。

此役下場時，主場觀眾爆出滿大的歡呼聲，對此佐佐木回應：「嗯！我還是丟了4分，感謝打線有幫忙，後面的投手也幫我守住。走下投手丘時聽到歡呼，我更想在下一次投出好表現。」對於指叉球變犀利，他認為這會讓打者更難預測直球，比較不會被鎖定。最後，他也對該場送給球迷的搖頭公仔評分，佐佐木坦言自己有收集習慣，他希望下回能再把臉做得更像自己一點。

按照過往，佐佐木的指叉球速介於84至86英里間，這種帶較大垂直位移的指叉球，在大聯盟極難控制好球帶，所以取而代之是提速，一口氣推進到88到91英里左右，雖然犧牲一些位移，但大大提升控球，讓他在球數領先時能有效地塞進好球帶，這亦是羅伯茲稱許之處。相對地，也因指叉球能穩穩進好球帶，促使打者更難掌握佐佐木的直球。

對於先發或牛棚的安排，佐佐木深知自己沒選擇的權力，所以強調要盡快調整好以合乎目前輪值的身份。 歐新社
對於先發或牛棚的安排，佐佐木深知自己沒選擇的權力，所以強調要盡快調整好以合乎目前輪值的身份。 歐新社

儘管投球機制改善，但開季累積18.2局挨轟8支全壘打是罕見數據，特別是像他這樣擁有火球的投手，這代表失投球過甜，當指叉球都掉出好球帶之外，打者會毫不客氣抓直球打。其次是配球過於單一，雖然好不容易指叉球變穩，但從此役仍挨轟來看，他在兩好球後的球路似乎已被掌握，這將是道奇隊今後調整的方向，若仍要把佐佐木加入輪值，光靠這兩招還不夠。

MLB專欄 道奇 佐佐木朗希

陳光立

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