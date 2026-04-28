中職／高薪自由球員今年齊落難 尤以陳子豪連兩年不振最慘

中華隊在12強棒球賽奪冠，將台灣國內的棒球浪潮推到最高峰，也連帶使得中職的自由球員(FA)市場跟著熱度大漲，多名在24年季後行使FA權利的球員都獲得比以往更高，甚至無法想像的薪資合約，去年季後的球員市場亦然，只不過球團付出大錢，卻有超過一半的自由球員交不出相符的成績，報酬率偏低。

首先來看2024年季後的自由球員，當年共有1投3野共4人行使FA權利，合約內容較往年提升許多，4人平均年薪在900萬以上，之後的表現卻天差地別。

4人中最早決定的是朱育賢，他以4年總額4800萬的合約加盟味全，25年出賽98場，打出2成93打擊率、15轟、61分打點，表現與前一年相當；最終決定留在中信，簽下5年4500萬以上合約的詹子賢，25年出賽76場就打出8轟、50分打點，內容與23年出賽100場時差不多，2人的打擊表現都算是符合身價。

陳子豪去年表現欠佳，本季表現甚至比去年更差。 聯合報系資料照

另一名野手陳子豪，簽下比上述2人還要大型，10年總值高達1.2億以上的合約，味全同時還要付給中信轉隊費900萬，但表現卻是完全地不符身價，去年出賽104場，只有2成37打擊率、4轟及34分打點，這樣的成績與24年17轟、60分打點相比大幅退步，只能推測是否為轉隊首年還在適應新環境所造成。

陳韻文是2024年季後行使FA權利的唯一投手，其實他該季的表現並不理想，出賽39場，雖有10次救援成功，防禦率卻高達4.59，還有5次救援失敗，是8年來最差，但統一仍以5年4500萬的合約留下他，上季出賽46場，拿下21次救援成功，防禦率2.45，1.38的WHIP雖偏高，季賽的表現還算合格，對球隊有幫助。

這4人在本季的狀態不約而同都不理想，詹子賢出賽17場，僅有1成64打擊率及1分打點，OPS+只有38；朱育賢的打擊率在2成左右，目前連11個打數無安打，23.6%的三振率是單季最高，不過至少還有2轟及9分打點，是3名野手中表現最佳的；陳子豪今年毫無起色，打擊率是比上季更低的1成90，0轟、5分打點，上週已連15打數無安打，慘到連上季仍有3成的上壘率及長打率，本季都不到2成5，OPS+跟詹子賢一樣只有38，如果打完整季還是這種成績或許也沒關係，反正味全還有8年的時間可以等待投資回本；至於陳韻文，本季因傷尚未上場，何時歸隊也未知。

黃子鵬今年的投球局數是台鋼隊上最多。 聯合報系資料照

去年季後也有1投2野共3名球員行使FA權利，其中以5年總值6600萬與台鋼簽約的黃子鵬，目前先發5場投33局，拿到1勝1敗，防禦率是4.36，先發場次及投球局數都是隊上最多，但要觀察的是他在前兩場都投出優質先發，近3場卻都丟掉4分以上，未能投出優質先發，即使如此，黃子鵬對球隊仍有很高的貢獻度。

野手部分則也落入報酬率有可能偏低的狀況，與陳韻文一樣，蘇智傑在25年的表現並不理想，只有2成52打擊率、5轟及24分打點的成績，但行使FA權利後，統一仍與他簽下4年總值3360萬的合約，月薪來到70萬的他，表現比去年更差，至今出賽19場，打擊率2成15，只有1轟及5分打點。

蘇智傑在去年季後與統一簽下月薪70萬的合約，今年表現卻不符身價。 聯合報系資料照

同樣在去年季後成為富邦隊史首名FA轉隊球員的林岱安，打擊表現更糟，一軍11個打數沒有安打，也還未展現引導投手及蹲補防守的能力，日前被下放二軍，對球隊貢獻度尚低。

這兩年棒球熱潮再起，球團也捨得大手筆在自由球員市場上網羅所需戰力，但就目前的績效來看，對球隊實質有幫助的球員並不多。