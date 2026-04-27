日職／季中大地震換主帥 真正見效在隔年

美國職棒波士頓紅襪因新賽季開季戰績不振，於26日宣布撤換總教練柯拉（Alex Cora），並同步撤換打擊教練法特斯（Peter Fatse）等多名教練團成員，展現重建球隊的決心。

而日本職棒開季之後戰績最差的中日龍隊，直到昨(26)日3連勝橫掃養樂多燕子隊，勝率才好不容易爬升到0.292(7勝17敗)。由於中日龍隊季前廣受看好，卻出現如此巨大的落差，也讓監督井上一樹的處境受到關注。

2026年日本職棒球季開打後至今，最讓球迷感到驚奇的兩支球隊都發生在中央聯盟，分別是長期排名第一的養樂多燕子隊以及墊底的中日龍隊。以季前的排行預測來說，兩隊的排名如果互換都不會讓人意外，但卻呈現兩極端。養樂多一度以近7成勝率壓過被看好二連霸的阪神虎，暫居第一，直到昨日遭到橫掃才掉到第二名。至於季前最被看好能夠威脅到阪神虎的中日龍，竟然勝率一度不及2成，陷入了墊底泥沼。

也因為這個對比，養樂多新任監督池山隆寬聲勢大漲，被推崇為師承ID野球大師野村克野監督。反觀中日龍隊監督井上一樹，則因為戰績實在太差，開始有日本媒體揣測季中提前下台的可能性。

54歲的井上一樹現役時代是一名外野手，退役後擔任過中日龍隊二軍監督、阪神虎一軍首席教練等職務，資歷豐富加上個性開朗加上具有不錯的統合能力，整體評價並不差，去年他從立浪和義手中接下兵符，也的確將連續3年墊底的中日龍隊帶上第四名。逐漸進步的選手能力配合上優質的投手群，中日龍被視為今年中央聯盟的一批黑馬，甚至有專家認為他們會是最有可能阻止阪神虎二連霸的隊伍。

沒想到中日開季之後戰績始終不見起色，從二軍拉上協調教練落合英二協助投手群還是沒有起色，打完超過20場勝率在2成以下是中日龍隊史第一次發生，因此已經有心急的媒體分析近年日本職棒監督季中休養的時間表。

中日龍在週末的主場3連勝之前，敗場比勝場多13場，「借金」已經瀕臨到極限。以2010年之後來看，2014年西武獅隊就是在13場的狀況下換掉伊原春樹，換由OB游擊手田邊德雄上任。最近一次季中下台的例子發生在2024年，同樣是來自西武獅隊，名將松井稼頭央因為敗場超過勝場的「借金」多達15場，因此球團在5月26日宣布由球團GM渡邊久信親自上陣。西武相隔10年就重演一次季中換帥的戲碼，但這兩次分別排名是第五、第六，都挽回不了艱困的戰情。

中日龍隊在央聯戰績墊底，教頭井上一樹面臨保位的危機。 中日龍隊官方IG

事實上，2010年之後發生過的7次季中換帥，沒有任何一個球隊後來打進季後賽，最接近的是2010年的養樂多燕子隊，小川淳司在借金高達19場的情況下接替高田繁擔任監督，結果小川淳司領軍98場打出59勝36敗3和，高達0.621的勝率，締造了大驚奇，可惜剛開始落後太多，還是突破不了當年中日、阪神、巨人三強鼎立的局面，最終距離第三名的巨人隊有5.5場勝差，難以追趕成功。不過這股能量不會白費，養樂多隔年就在小川監督的帶領下一路衝上央聯第二，闖進季後賽。

另外2010年之後最大的借金發生在2018年樂天金鷲隊的20場。當時65歲老教頭梨田昌孝因為戰績低迷，63場打出21勝41敗1和，勝率0.339，使得球團終於在6月中旬宣布休養，接任的是當時擔任首席兼打擊教練，同時目前在台鋼雄鷹客座指導的平石洋介。而平石洋介季中接手時僅僅只有38歲，年紀連40歲都不到。最後樂天這一年還是只能墊底，不過平石洋介接手之後球隊勝率有接近5成（0.474）的水準，給了樂天高層以及球迷極大的信心。果然隔年樂天就在平石洋介帶領下，一舉從前一年的58勝衝上71勝，闖進洋聯季後賽，並且差一點就可以擊敗軟銀闖進季後賽最後一輪。

平石洋介原本被看好可以成為樂天再創高峰的希望，可惜隔年由石井一久為主導的樂天高層卻規劃將他轉任二軍督導職務，引起不小的惋惜聲，而在這之後的6個球季(2020-2025)樂天只有2021年曾經再度進入到季後賽，失去藉此重整的大好機會。