不到一個月炸10轟！村上宗隆一點也不「盲」

2026是近年來最多日本球星挑戰棒球最高殿堂的一年，包括讀賣巨人強打岡本和真、西武王牌今井達也，以及本文的主角白襪隊村上宗隆，相較其他尚在適應中掙扎的球員，村上絕對是開季以來表現最亮眼的那位，在歷經入札時的各種看衰，他只用不到一個月的時間就證明自己的Power不分國界。截至4月25日，村上宗隆已經敲出10轟，附帶.253/ .394/ .598的打擊三圍、.992的OPS；現在來看，他的身價絕對不只2年3400萬美元這個數字，表現甚至媲美費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）。

大聯盟生涯前24場出賽就敲出10發全壘打，村上宗隆追平大聯盟菜鳥紀錄，更不用提連續5場比賽開轟的誇張表現。如果攤開進階數據，會發現他的擊球型態類似費城人強打史瓦伯——高長打率、高保送率、高三振率，也就是所謂的「TTO」（Three True Outcomes，全壘打、保送、被三振數等三項數據都高的打擊型態）打者。

指標 村上宗隆 Kyle Schwarber 精確擊球率(Barrel%) 24.5% 20.8% 平均擊球初速(Avg Exit Velo) 96.0 mph 92.7 mph 強勁擊球率(Hard-Hit%) 64.2% 52.8% 保送率(BB%) 19.3% 14.4% 三振率(K%) 32.1% 34.2%

不僅是三純數據，包括精確擊球率（Barrel%）、擊球初速、強勁擊球率（Hard-Hit%）等，兩人的成績都相當貼合，史瓦伯92.6英里/ 小時的平均擊球初速、53.1%的強勁擊球率、22.4%的扎實擊球率、.394的xwOBA，對比村上宗隆95英里/ 小時的平均擊球初速、61.9%的強勁擊球率、26.2%的扎實擊球率、.416的xwOBA，與前者相比可說是有過之而無不及；村上目前的實際表現還低於他的xwOBA，未來甚至有向上修正的空間。

在這必須強調的是，TTO打者絕不能與「盲炮」劃上等號，除了長打，村上另一項為人稱道的能力，就是他的嚴明的本壘板紀律，21.5%的保送率位居聯盟前2%，追打壞球率（Chase%）僅有19%，是全聯盟前6%低的打者，這說明他能鞏固自己設定的球路和位置，不追打那些設定之外的引誘球，即便有可能被好球帶內的變化球誘騙，但只要抓到球心就是重傷害。若以聯盟平均作為基準，2026賽季打者在兩好球前的追打壞球率為24%，兩好球後則上升至40%；而村上在兩好球前僅18%，兩好球後也只有20%，無論在球數落後或領先，他的揮棒判斷總能維持一致，不會為了避免被三振而在兩好球後擴大自己的好球帶。就結論來說，一點也不「盲」。

村上現在所面臨的課題是「無法針對好球帶內的變化球進行有效攻擊」，有機會透過熟悉大聯盟球風而逐步改善。 路透

村上的被三振率高達33.3%（聯盟前6%），尤其在面對非速球系球種，他的揮空率高達53.3%，為聯盟第三高，但這並不能蓋棺論定他沒有好壞球的辨識能力；尤其他面對變化球的追打壞球率僅為28%，這數字甚至優於聯盟70%的打者，應該說村上現在所面臨的課題是「無法針對好球帶內的變化球進行有效攻擊」，相較「盲炮」難以修正的缺陷，村上的課題還有機會透過熟悉大聯盟球風，進而逐步改善。

儘管三振次數居高不下，但白襪隊顯然給予他高度的發揮空間，讓村上在打擊區能展現他折磨投手的耐心，與史瓦伯在費城人擔任核彈頭的原因不謀而合。當然，賽季還長，對手對村上的數據仍相對有限，投手們也會持續調整策略，針對他在好球帶內變化球上的弱點持續施壓。隨著情蒐逐漸累積，村上是否能在保持紀律的同時提升對變化球的掌握度，會是接下來賽季值得關注的看點。