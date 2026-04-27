快訊

115會考衝刺／國文形音義反而易錯 模考題「倒過來做」練閱讀判斷力

聽新聞
0:00 / 0:00

不到一個月炸10轟！村上宗隆一點也不「盲」

聯合新聞網／ littlenosejiang
大聯盟生涯前24場出賽就敲出10發全壘打，村上宗隆追平大聯盟菜鳥紀錄，更不用提連續5場比賽開轟的誇張表現。 路透
大聯盟生涯前24場出賽就敲出10發全壘打，村上宗隆追平大聯盟菜鳥紀錄，更不用提連續5場比賽開轟的誇張表現。 路透

2026是近年來最多日本球星挑戰棒球最高殿堂的一年，包括讀賣巨人強打岡本和真、西武王牌今井達也，以及本文的主角白襪隊村上宗隆，相較其他尚在適應中掙扎的球員，村上絕對是開季以來表現最亮眼的那位，在歷經入札時的各種看衰，他只用不到一個月的時間就證明自己的Power不分國界。截至4月25日，村上宗隆已經敲出10轟，附帶.253/ .394/ .598的打擊三圍、.992的OPS；現在來看，他的身價絕對不只2年3400萬美元這個數字，表現甚至媲美費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）。

大聯盟生涯前24場出賽就敲出10發全壘打，村上宗隆追平大聯盟菜鳥紀錄，更不用提連續5場比賽開轟的誇張表現。如果攤開進階數據，會發現他的擊球型態類似費城人強打史瓦伯——高長打率、高保送率、高三振率，也就是所謂的「TTO」（Three True Outcomes，全壘打、保送、被三振數等三項數據都高的打擊型態）打者。

指標村上宗隆Kyle Schwarber
精確擊球率(Barrel%)24.5%20.8%
平均擊球初速(Avg Exit Velo)96.0 mph92.7 mph
強勁擊球率(Hard-Hit%)64.2%52.8%
保送率(BB%)19.3%14.4%
三振率(K%)32.1%34.2%

不僅是三純數據，包括精確擊球率（Barrel%）、擊球初速、強勁擊球率（Hard-Hit%）等，兩人的成績都相當貼合，史瓦伯92.6英里/ 小時的平均擊球初速、53.1%的強勁擊球率、22.4%的扎實擊球率、.394的xwOBA，對比村上宗隆95英里/ 小時的平均擊球初速、61.9%的強勁擊球率、26.2%的扎實擊球率、.416的xwOBA，與前者相比可說是有過之而無不及；村上目前的實際表現還低於他的xwOBA，未來甚至有向上修正的空間。

在這必須強調的是，TTO打者絕不能與「盲炮」劃上等號，除了長打，村上另一項為人稱道的能力，就是他的嚴明的本壘板紀律，21.5%的保送率位居聯盟前2%，追打壞球率（Chase%）僅有19%，是全聯盟前6%低的打者，這說明他能鞏固自己設定的球路和位置，不追打那些設定之外的引誘球，即便有可能被好球帶內的變化球誘騙，但只要抓到球心就是重傷害。若以聯盟平均作為基準，2026賽季打者在兩好球前的追打壞球率為24%，兩好球後則上升至40%；而村上在兩好球前僅18%，兩好球後也只有20%，無論在球數落後或領先，他的揮棒判斷總能維持一致，不會為了避免被三振而在兩好球後擴大自己的好球帶。就結論來說，一點也不「盲」。

村上現在所面臨的課題是「無法針對好球帶內的變化球進行有效攻擊」，有機會透過熟悉大聯盟球風而逐步改善。 路透
村上現在所面臨的課題是「無法針對好球帶內的變化球進行有效攻擊」，有機會透過熟悉大聯盟球風而逐步改善。 路透

村上的被三振率高達33.3%（聯盟前6%），尤其在面對非速球系球種，他的揮空率高達53.3%，為聯盟第三高，但這並不能蓋棺論定他沒有好壞球的辨識能力；尤其他面對變化球的追打壞球率僅為28%，這數字甚至優於聯盟70%的打者，應該說村上現在所面臨的課題是「無法針對好球帶內的變化球進行有效攻擊」，相較「盲炮」難以修正的缺陷，村上的課題還有機會透過熟悉大聯盟球風，進而逐步改善。

儘管三振次數居高不下，但白襪隊顯然給予他高度的發揮空間，讓村上在打擊區能展現他折磨投手的耐心，與史瓦伯在費城人擔任核彈頭的原因不謀而合。當然，賽季還長，對手對村上的數據仍相對有限，投手們也會持續調整策略，針對他在好球帶內變化球上的弱點持續施壓。隨著情蒐逐漸累積，村上是否能在保持紀律的同時提升對變化球的掌握度，會是接下來賽季值得關注的看點。

MLB專欄 MLB 村上宗隆

littlenosejiang

追蹤

相關新聞

中職／5大洋投坐鎮 味全龍打造投手王國不是夢

味全龍本季投手群表現亮眼，防禦率僅2.03，領先全聯盟。新任外籍投手教練納瓦洛以及強大的洋投陣容，成為關鍵因素。洋投群的穩定表現，讓味全龍開季戰績長紅，顯示出打造投手王國的潛力。

不到一個月炸10轟！村上宗隆一點也不「盲」

村上宗隆在大聯盟開季前24場比賽中強勢擊出10支全壘打，追平新秀紀錄，並展現出卓越的擊球紀律和打擊能力。隨著數據顯示其表現可與重砲史瓦伯媲美，未來表現值得期待。

日職／季中大地震換主帥 真正見效在隔年

日本職棒中日龍隊在開季表現不佳，監督井上一樹的處境受到關注，近期勝率驟升至0.292，但分析已開始揣測其可能在季中下台。歷史經驗顯示，季中更換主帥後，未來賽季能見效的幾率不高。

不論是否有世足賽最後一舞 難忘「餐巾紙合約」打造的梅西傳奇

梅西的足球傳奇始於一張「餐巾紙合約」。2000年12月14日，梅西在巴塞隆納與俱樂部達成重要協議，這張合約為他未來的職業生涯奠定基礎，並解決了其治療生長激素缺乏症的經濟問題。

中職／應重視樓塌非一朝一夕 李育朋事件突顯新人球員法治教育

樂天桃猿19歲新秀李育朋因無照酒駕肇事被球團開除，前途堪憂。中職聯盟已對其處以禁賽40場及罰款44萬。此事件再度引發對球員教育及自制力的關注，尤其是對新進高中畢業球員的責任教育。

火箭教練尤多卡宛如「西瓜」 拿湖人防守束手無策真該罵

火箭在季後賽首輪面對湖人，首兩戰以98分和94分落敗，教練尤多卡面臨巨大的進攻困境。杜蘭特雖復出卻被湖人針對性防守孤立，火箭的團隊攻擊表現無法突破，尤多卡必須調整戰術以改變頹勢，否則將面臨出局危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。