中職／5大洋投坐鎮 味全龍打造投手王國不是夢

去年味全龍連兩季無緣季後賽，今年開季戰績長紅，很重要的原因是投手群表現非常亮眼，除了新任外籍投手教練納瓦洛的加入，強大的洋投群坐鎮更是功不可沒。

本季味全龍團隊防禦率低到只有2.03傲視全聯盟，其他5隊防禦率都在3以上，中信兄弟更超過4，就可知道差距有多大，其中，味全龍先發輪值防禦率2.08同樣是全聯盟最佳。

去年味全龍洋投防禦率2.91在全聯盟排名中段班，今年季前找來前統一獅洋投梅賽鍶，還有前樂天桃猿洋投魔神龍，兩人在原母隊都是前兩號的先發投手，另找來大聯盟資歷不俗的蔣銲，加上原本就是味全龍主戰投手的鋼龍，還有「本土洋將」伍鐸，手握5張好牌，也讓龍軍先發輪值戰力異常強大。

本季加入味全龍的前樂天桃猿洋投魔神龍，目前先發兩場奪1勝，共計投了10.1局，防禦率仍為0。 中央社

加上伍鐸在內，本季味全龍洋投防禦率2.04高居聯盟榜首，重點是平均每場先發可以吃下近6局，退場時球隊多半處於領先，即使落後也不會差太多，讓球隊可以在比賽後半段伺機反攻。

也因為洋投戰力太強大，今年開季至今味全龍只動用1名本土投手郭郁政先發，曾仁和、曹祐齊更有餘裕在二軍調整待命，而郭郁政表現可圈可點，本季先發兩場拿下1勝，防禦率2.45，其中一場投6局、另一場投5局，在徐若熙、王維中離隊後，味全龍靠洋投完美填補先發輪值戰力空缺。

味全龍先發投手群能吃下大量局數並穩住戰局，不但減輕牛棚負擔，同時勝利組牛棚能按照步調出賽，本季味全龍牛棚防禦率是超亮眼的1.54，完勝中信兄弟的4.91，除了味全龍建立完善的本土投手養成體系，先發投手的表現絕對是關鍵。

味全龍隊先發投手鋼龍（左），一直有穩定的表現。 聯合報系資料照

值得一提的是，味全龍中繼投手李超和林鋅杰都是2022年中職選秀落榜生，後來進入龍隊雖然獲得一定的出賽數，不過並沒有完全獲重用，兩人投球信心也明顯不足，結果在納瓦洛的到來後，本季兩人多次在關鍵時刻登板，而且表現令人驚艷，透過一軍高強度實戰建立信心，也讓球隊牛棚多了兩名可用之兵。

味全龍團隊防禦率超亮眼，另一個關鍵因素，就像總教練葉君璋所說的，今年球隊打擊發揮地不錯，無形中減輕投手心理負擔，以往可能久攻不下，導致他們在投球時綁手綁腳的，今年味全龍得分能力進步看得見，與投手群表現相輔相成，別忘了，味全龍二軍還有大量可用之兵，投手戰力確實較其他球隊深厚一些。

味全龍隊洋投蔣銲，大聯盟資歷不俗。 聯合報系資料照

當然，這只是剛開季而已，味全龍投手群或許還沒有遭遇真正考驗，或是還沒湧現傷兵潮，要蓋棺論定還言之過早，不過就現階段而言，季前超前部署，網羅梅賽鍶與魔神龍，並延攬蔣銲助陣，看起來是3步好棋，中職仍是洋投主宰戰局，好的洋投帶你上天堂，味全龍初見成效。