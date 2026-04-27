不論是否有世足賽最後一舞 難忘「餐巾紙合約」打造的梅西傳奇

1987年6月24日的凌晨3點，西莉亞．庫細蒂尼 (CELIA CUCCITTINI) 搖醒在熟睡的丈夫豪爾． 奧拉西歐．梅西(JORGE HORACIO MESSI)表示:「小朋友可能要蹦出來了喔！」，豪爾赫不敢耽誤，就馬上帶著西莉亞前往加里波第義大利醫院 (HOSPITAL ITALIANO GARIBALDI)，雖然妻子已經有生過兩胎的經驗，但他還是小心翼翼期盼張羅著，經過將近12個小時的折騰，這位當今世界足壇王者，萊昂內爾．安德烈斯．梅西(LIONEL ANDRÉS MESSI)在當天下午4點20分，誕生在阿根廷聖大費省(PROVINCIA SANTA FE)，羅薩里佑市(ROSARIO)。

雷歐(LEO)是家人鄰舍慣於隨口稱呼梅西的小名，從小不管玩任何遊戲都非常的認真，而且會花時間「觀研」，如何做局找最佳出手點，唯一的目標就是要贏，當與家人或鄰居小朋友一起玩桌遊時，都展現出那不服輸的個性，而當他不小心輸掉遊戲時，會大發脾氣，把桌面上的牌弄亂掉，所以梅西的任性讓小牌友們都非常掃興！

注重身教的西莉亞，觀察到個性好強的梅西對任何事情都很專一，會花更多精神和時間，來開導不願承認失敗的小兒子，但由於白天在一家生產馬達的磁性線圈工廠上班，所以就把還沒上幼稚園的梅西，交給外婆塞莉婭．奧利維拉(CELIA OLIVEIRA)來帶，當一大群小朋友一起在公園草坪踢足球時，年紀最小而且活潑好動的梅西，總是精力充沛，讓同齡甚至更年長些的小朋友，都招架不住這隻綽號「小跳蚤」(LA PULGA)的小梅西，迫使外婆塞莉婭一定要帶他去，當地區域型的運動俱樂部，消耗過剩的體力。

梅西在世青賽就為阿根廷奪冠。 法新社

格蘭多利旗手俱樂部(CLUB ABANDERADO GRANDOLI)是她外婆的第一首選，因為梅西爸爸年輕時，也曾在這個小俱樂部擔任過足球教練，且離家不遠走路才區區1.5公里而已，所以剛滿4歲的小梅西就這樣天天去報到練習，但五歲及六歲組別的比賽，對他來說真的太勉強，尤其綽號榮阿帕(DON APA)的教練薩爾瓦羅．阿帕里西歐(SALVADOR APARICIO)就是這麼認為，這位活潑亂跳的小朋友要再長高些，更大點才能正式參加比賽，因為貿然安排他下場，很容易造成小梅西受傷，而外婆塞莉婭確不這麼認為。

雷歐經過一段時間跟著大哥哥們努力「玩耍」過後，直到有一天的比賽，教練薩爾瓦羅得知有幾位球員無法出席比賽，正躊躇不決要如何是好時，梅西外婆此刻領著小跳蚤，站在教練的面前說:「榮阿帕，讓雷歐下場，他是個天才！」，看著猶豫不決的榮阿帕，梅西外婆再次發言說：「都少一個球員，你到底在等什麼？讓我孫子上場！放上他！你將救了這場比賽！」，最終教練拗不過塞莉婭再三請求，跟這位奶奶說：「讓妳孫子上場沒問題，但我把他安排在邊線的位置，如球賽進行中他哭了，請妳自己親自把他帶離球場。」，而這教練所擔心的事，從來沒有發生過，只看到小梅西以驚人的天賦，展現出帶球過人，並捉住最佳時機進球，屢屢為球隊建功，雷歐就從4歲一直玩，一直踢，直到現在。

自從2022年卡達世界盃奪冠後，歌頌他的聲音從來沒有間斷過，好像他是主掌當今足壇最頂級的統治者，但梅西一路走來真的是這麼順利嗎？絕對不是！可以想像10歲的他，被檢驗出患有「生長激素缺乏症」 (GROWTH HORMONE DEFICIENCY)，對於他的家庭而言是個〈晴天霹靂〉，因為治療此症狀，需要天天施打的生長激素(SOMATOTROPIN/SOMATROPIN)，真的非常昂貴！尤其對於阿根廷外省小康家庭來說，更是一個很大的負擔，讓在冶金廠工作豪爾赫傷透腦筋，到底要去哪裡找錢來支持雷歐的持續治療，讓梅西家陷入經濟上的困境。

梅西職業生年輕時主要在巴塞隆納隊展露頭角。 美聯社

當年梅西已經是羅薩里佑市的紐維爾舊生競技俱樂部 (NEWELL'S OLD BOYS)青年隊的一員，但這支球隊不願意支付球員個人的醫療費用，所以豪爾赫尋求阿根廷國內足球勁旅，河床競技俱樂部 (RIVER PLATE)的協助，河床青年隊也開放讓雷歐參加青訓營的試訓，但當球會主管聽到，梅西爸爸要求，讓兒子轉會到其球隊踢球，首要條件就是要為這少年人健康買單，支付梅西療程所需費用，而且不能間斷，在當年生長激素是一種相當昂貴的藥物，導致位於阿根廷首善之都的俱樂部球隊最終也打退堂鼓。

離開阿根廷去尋求歐洲資本支助的機會，是豪爾赫唯一的希望暨方法，以現實層面而言，11歲的梅西絕對不是歐洲球會「實際標的」，但歐洲的各大俱樂部都知道，在於拉丁美洲南端的阿根廷是「未來之星」產出國家，而且產量還真的不少！看到雷歐在紐維爾舊生競技青年隊，87年組別的好表現，讓西班牙頂級球會的球探「眼睛為之一亮」，數據顯示從1994至1999，這6年的期間，梅西共踢了176場，總共有234顆進球，有這般成績的小孩不能當作沒看到！

2000年9月豪爾赫帶著13歲雷歐由阿根廷方經紀人陪同，出發前往西班牙的巴塞隆納市，開始了他在巴塞隆納足球俱樂部(FÚTBOL CLUB BARCELONA)的「測試之行」，經過兩個星期的試訓，梅西的好表現，幾乎征服了俱樂部各級青年隊的眾教練們，但當時俱樂部主席瓊 加斯帕特 (JOAN GASPART)並沒有馬上點頭，所以隔月梅西跟著爸爸先回去阿根廷等消息，但這一等就拖到當年的12月。

2000年12月14日對梅西家是個特別的日子，在西班牙巴塞隆納的龐貝皇家社會網球俱樂部 (RST Pompeia) 的咖啡廳，當時豪爾赫所委託的經紀人歐拉西歐 加居歐利 (HORACIO GAGGIOLI)與巴塞隆納俱樂部技術總監雷克薩奇 (CARLES REXACH) 及球員會籍顧問何塞 明格拉 (JOSÉ MINGUELLA) 就是否簽下梅西進行面對面會談。

梅西當年餐巾紙合約，如今成為展示品。 路透

當時梅西方經紀人看到俱樂部方並沒有準備相關正式合約文件，就嚴肅扳起臉，語重心長對這兩位代表西班牙頂級勁旅的主事者說:「此處不留人，自有留人處」，正式下最後通牒，並語帶威脅的說:「下禮拜將出發去馬德里」，當下這三人就達成默契，跟咖啡廳要了一張紙，簽下梅西人生中，第一次且最重要的「旅外」足球合約，而且是一張價值連城的「餐巾紙合約」。

對於巴塞隆納俱樂部而言，找到了隻「會跑、會打仗、會賺錢及會得冠的千里馬」，對梅西家則是當下找到治療雷歐的經濟支撐，讓小跳蚤能躍入更高階的世界足球殿堂，繼續撰寫屬於精彩「梅西足球事業」史詩傳奇。