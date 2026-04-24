中職／應重視樓塌非一朝一夕 李育朋事件突顯新人球員法治教育

樂天桃猿19歲新秀左投李育朋因無照酒駕肇事，被球團開除，斷送大好的棒球未來，近年中職球員發生違反球隊或聯盟規範事件頻出，而且年齡漸往下修，李育朋去年才剛選秀簽約加盟，今年就被開除，要再重回中職幾乎不可能，中職各球團應該針對每年新進球員進行「教育」，刻不容緩。

李育朋有「東體彭于晏」稱號，是前統一獅投手張志強的侄子、旅美投手李晨薰的堂弟，去年玉山盃青棒賽受訪時坦言自己的偶像是陳偉殷，想要仿效他、學習他的精神，並且入選U18青棒培訓隊，但最後未能入選。

去年李育朋參加中職選秀在第4輪被樂天桃猿選中，簽約金250萬元，月薪7萬，附帶激勵獎金75萬，去年12月捐贈回饋母校台東體中5萬元，將自身經驗傳承給學弟，勉勵且期許自己在職棒舞台有表現。

未料，他在今年4月19日回台東時，與友人喝酒喝到天亮，無照酒駕撞車，事後還去找友人假裝「酒駕」，最後還是被查出是酒駕，酒測值高達0.69mg/L，依公共危險罪送辦。

樂天桃猿今天火速進行處理，「依照球團與球員契約約定於本月22日終止合約。球團深刻理解此次事故的嚴重性，並為影響社會秩序向廣大球迷及各界表達深切歉意。球團今後除了持續邀請第三方機構定期進行包括法治在內的講座，致力於內部教育的落實。另外，為進一步加強球隊全體意識，將對所有員工也提供相關講座與指導。」

不僅如此，中職針對李育朋「依照違反酒駕規則與不正行為，處以最重禁賽40場、罰款44萬之處分。」

去年李育朋參加中職選秀在第4輪被樂天桃猿選中，因酒駕事件球團公告已終止契約。 中央社

中職聯盟在2021年開始有酒駕懲處規定，根據吐氣酒精濃度與事件嚴重性不同而有所差異，禁賽從1場增加到10場起跳、罰款則從1萬元起調整為12萬元起跳，禁賽與罰款最多為禁賽40場、罰款48萬，如果有人員重傷或死亡會再加重處分，最重是開除永不錄用。

台鋼雄鷹郭阜林在2020年6月12日效力統一獅時，酒後騎機車，遭聯盟禁賽2場、罰款3萬，球團懲處禁賽2個月。

但2021年10月4日統一獅楊家維酒駕肇事，酒測值高達1.03，事後遭統一球團開除，近幾年轉往中國打球。樂天桃猿前外野手邱丹2024年6月10日酒駕自撞護欄肇事遭到開除，目前效力桃園市成棒隊。

李育朋去年剛加盟職棒，但目前在中職官網上未現他的二軍成績，4月19日在台東喝酒，看中職二軍賽程，桃猿二軍在4月17日比賽後，要到4月21日才有比賽，短短3天跑回去台東喝酒，竟未留在桃園自主訓練及調整，足見對「職棒」的自決仍不足。

而且他才19歲，未來幾乎不可能有其它職棒球隊會想要網羅，職棒路形同「沒了」，加盟職棒短短不到1年，還在培育階段便斷送職棒未來，對照去年回母校勉勵學弟的話，真的很諷刺。

前統一獅內野手黃勇傳本有大好的未來，但因「金錢糾紛」最後離開 聯合報系資料照

中職開放高中球員畢業選秀加盟之後，由於球員年輕自制力不足，近年頻頻有違規事件發生，前統一獅內野手黃勇傳本有大好的未來，但因「金錢糾紛」最後離開，今年初加盟中國CPB聯盟打球。台鋼雄鷹伍祐城、郭俞延、陳冠豪由於因玩「德州撲克手遊」涉賭遭罰款禁賽，3人也都很年輕，郭俞延去年底被釋出。

目前中職各球團每年春訓期間都有「法治教育」，是可以針對每年新進球員進行教育課程，尤其是高中球員剛畢業球員，更應該讓他們了解什麼是職棒？職棒球員該擔負的責任？因為這是他們在高中不會教的事。