火箭教練尤多卡宛如「西瓜」 拿湖人防守束手無策

火箭七戰四勝系列賽0：2被湖人打趴，網路一片譁然，網友戲稱火箭教練尤多卡就像板凳區「西瓜」，根本只是球隊裝飾，束手無策一路挨打。

火箭前兩戰分別只攻下98分、94分，投籃失準直接造成進攻便秘，節奏塞車導致得分當機，季後賽第一輪平均每場只能攻下96分，投籃命中率不到4成，兩戰比湖人多出手44次，多抓26個進攻籃板，但還是無法有效得分。

G1火箭第一得分手杜蘭特右膝傷停沒有出賽，G2杜蘭特懸命復出卻被湖人針對性防守孤立，湖人教練瑞迪克下半場祭出「Box and One」一釘四區域困住杜蘭特，將杜蘭特孤立在火箭進攻體系之外，杜蘭特一持球就受到包夾，只能被迫出球，但隊友卻屢投不進。

系列賽對抗湖人G2，杜蘭特(中)傷癒歸隊，火箭射手群投籃還是不好，團隊進攻依舊陷入困難。 路透

沒有杜蘭特，火箭只能無限單打再單打，杜蘭特傷癒歸隊，火箭射手群投籃還是不好，團隊進攻依舊陷入困難。

火箭教練尤多卡素以強硬執教風格和鐵血防守+低失分著稱，但執教火箭第一季只能守不會攻，因為火箭缺少穩定外線射手，空間拉不開，去年夏天火箭從太陽交易換來杜蘭特，但火箭重守分攻問題依然沒能解決。

尤多卡戰術、應變、用人「執教思路，面對湖人教練瑞迪克不斷出招，顯得蒼白無力，難以招架。

火箭進攻遭遇的困境，已經不只是缺少控球後衛組織和帶動，尤多卡進攻打得太簡單，用人調度又變得太保守，形同自廢手腳。

火箭進攻遭遇的困境，已經不只是缺少控球後衛組織和帶動。 法新社

火箭進攻和團隊栽在三個關鍵點：

第一、杜蘭特的單打和擋拆做為起手式，所有教練都會這麼打，結杜蘭特最大自主空間和球權，但杜蘭特不是被湖人包夾、受迫快速出球，就是被困在弧圈頂孤立在體系之外。

杜蘭特需要一個能自主突破和打速度反擊的持球點改變比賽，但替補射手謝普得上來卻只能打半場進攻和組織，火箭不但沒能解套，場上空間甚至更封閉。

第二、謝普得是火箭數一數二外線射手，例行賽三分命中率3成94，場均13.5分，也是火箭少數能持球自主得分和創造空間持球點。

問題是謝普得從來不是組織進攻角色，他必須主動攻擊，謝普得上來沒能改變比賽節奏反而讓團隊進攻更陷困境。

第三、火箭第三持球點和單打進攻主軸是中鋒森根，但尤多卡卻也只能在杜蘭特被孤立，謝普得上來持球同時僵住之餘，把球給森根繼續在高位或低位單打，對湖人防守和針對性毫無破解能力。

很多人責難森根打不出作用和團隊，甚至影射尤多卡用森根和執教表現不如土耳其國家隊教練使用森根方式，這不是好的對比，國際賽和NBA原本就是不同籃球，土耳其國家隊跟火箭更是不同組成和打法，這是很愚蠢比較。

很多人責難火箭隊森根(中)打不出作用和團隊。 路透

尤多卡執教能力確實普普，尤其是進攻始終沒有一套自己風格和優勢，但並不代表土耳其教練使用森根就有多高明。

G3和G4是火箭翻身之戰，只能贏不許輸，尤多卡得為自己執教經歷證名，解決杜蘭特+謝普得+森根三個主要持球點，不是讓三人輪流單打持球，透過更多高位擋拆突破+切兩翼+高低位搭配，在禁區製造湖人防守壓力，尤其是弱邊射手和走底線接應，火箭進攻必須打出整體性和侵略性，那不只是火箭空位投籃一直不進的問題。

尤多卡當然不是西瓜，透過防守加速反擊，透過傳球創造弱邊攻擊優勢，火箭其實擁有更多出色武器和優勢。

G3火箭必須要贏，但情勢依舊十分困難，火箭只能期待尤多卡用人調整的神來之筆。