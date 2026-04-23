當約柯奇不再無解？戈貝爾「防守神蹟」背後 暗藏金塊致命傷

如果一個球員在季後賽僅僅繳出2分7籃板表現，你會覺得這是個重要的球員嗎？但前日對金塊之戰，正是這般數據的球員，贏得了公認的該場MVP，灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）憑藉帳面上看不到的防守價值，於第四節成功限制了當今地表上最強球員約柯奇（Nikola Jokic），也幫助灰狼單節大反撲，締造季後賽史第二大的19分逆轉，一時間國外討論區紛紛議論：這是不是史上最具影響力的季後賽「2分」表現？

在昨日的關鍵第四節，戈貝爾對位約柯奇，讓這位金塊王牌，單節僅僅7投1中只得2分（打平戈貝爾，第四節後者終於灌進本戰唯一進球）；其中還包括一記三分球麵包，沒有罰球機會，也只傳出一次助攻，唯一亮點，居然是使出假摔，將戈貝爾逼入第5犯，這絕對是約柯奇NBA生涯極為罕見的一次被逼入窘境。

不僅如此，當世人總愛抓著戈貝爾被後衛成功換防單打的影片嘲笑時，延續去年對湖人三星的優異單防表現，第四節他另外也限制住了穆雷（Jamal Murray）的最後一波攻勢，在他撐起主要防守擋拆的重責大任下，儘管金塊持續固執地想以最強的「約穆雙人舞」來狙擊明尼蘇達，這一回他們的企圖以失敗告終。

戈貝爾雖只拿2分7籃板，但憑藉帳面上看不到的防守價值，帶動灰狼單節大反撲。 法新社

其實不只第二戰，首戰灰狼雖然吞敗，戈貝爾對約柯奇的表現仍相當稱職，後者9投5中看來不差，只是這個系列賽，塞爾維亞人持續有想擺脫戈貝爾主防的傾向，雙方兩戰下來直接對位時間僅14：21，除了送出10次助攻稍微亮眼，面對法國高塔他僅僅17投6中，三分球更只有7投2中、28.6%命中率，還外掛多達5次失誤。

是的，如果你有注意到，這代表約柯奇第二戰對位戈貝爾的情況下，他僅僅8投1中拿下4分、0顆進攻籃板，這也代表在第四節之前，約柯奇在被後者防守情況下，居然只有一次出手？

這自然也跟防守策略的調整有關。第一戰雖然戈貝爾防守就有成，但約柯奇同樣是位助攻策應大師，成功不必在我，也因此能頻頻傳出空檔，首戰金塊雖然命中率不佳，卻因此依舊能得勝。灰狼於是於第二戰略作調整，愛德華（Anthony Edwards）賽前就告訴中鋒隊友「我們不會採取雙人包夾，你今晚要一對一防守他」。

當然，戈貝爾還是吃了不少苦頭，第二戰上場時間不算長，正是因為早早陷入犯規麻煩，但只要他在場上，堅持正確籃球的約柯奇就傾向不跟他硬碰硬，比賽前9分鐘金塊28比13領先，他一球都沒有出手，專注在引誘與組織進攻，第一次出手前已經送出5助攻，整個上半場只拿6分。

不過待戈貝爾犯規麻煩下場，當灰狼被迫以里德（Naz Reid）或藍道（Julius Randle）主防的第三節，只見約柯奇一改被動打法，主動搶攻且輕輕鬆鬆，單節狂轟16分（面對其他防守者，約柯奇12投7中攻下20分）。

面對戈貝爾以外的人防守，約柯奇顯得游刃有餘。 美聯社

進入第四節決勝期，戈貝爾回歸場上，面對灰狼的反擊，約柯奇也決定延續第三節的打法，積極主動搶攻，但最後就是我們看到的比賽內容，「Joker」罕見地在1對1的中鋒對決中，被如此的壓制，甚至「Clutch Time關鍵時刻」5投1中，連續被戈貝爾單獨防下，賽後都不禁稱讚對手「他是一名非常出色的防守球員。他迫使你出手高難度投籃，可以從各種角度影響球」。

確實要給戈貝爾一些掌聲，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的橫空出世，讓越來越多人在討論，防守者那數據看不到，讓對手「放棄出手」的價值，這卻是這10幾年來，戈貝爾一直在做的事情，也因此國外也越來越多為他平反的聲音。

不過也只能怪戈貝爾的爛進攻，總之仍拖累到了其整體評價，本季拿不到DPOY很正常，但未能殺進前三名的決選圈，戈貝爾仍不免有些不甘。嘴巴不說，昨天防守好表現的賽後，除了主帥芬奇（Chris Finch）與主將愛德華，都跳出來為他抱屈之外，自己受訪時也語帶酸意，說自己運氣不錯，因為「只有聯盟前三名的防守球員，才有能力限制住對面的金塊王牌」。

戈貝爾確實是有這個資格說開這種玩笑，正是因為再次對上約柯奇，你可以不斷發現，即便已經是老將年齡，在與「Joker」的對位上，他仍持續在進步。這也拜兩人長年的對抗史所賜，戈貝爾是現役球員對約柯奇拿下最多20勝的球員，與此同時他也吞下了25敗，雙方在NBA例行賽和季後賽已經對壘多達45回。

約柯奇(左)和戈貝爾這幾年可說是頻繁對陣。 美聯社

如果你從戈貝爾早期在爵士的比賽追看，可以發現約柯奇很長一段時間，都是他最難以對位的類型：強壯與噸位，足以直接強攻，又有一手能拉開空間的三分投射。

2019-20年季後賽，當時戈貝爾在7場決戰中，總共對位約柯奇長達約77分鐘，被後者以118投62中超過五成命中率狂轟157分外掛26助攻，三分命中率更是神準的39投20中51.3%，最終金塊揚長晉級。

到兩年前於灰狼初次與約柯奇季後賽交手，這一次灰狼改用揚長避短的雙塔策略，以更厚實的唐斯做第一線肉盾，讓戈貝爾擔任更具整體效果的協防/補防角色，成功狙擊約柯奇。雖然減少直接防守，兩人仍不乏直接放單的機會，在這次系列對位近22分鐘，約柯奇仍繳出44投23中豪取60分的高效率。

這更凸顯著，本季的戈貝爾是多麼的難得，從爵士時期堪稱單方面被約柯奇以重量輾壓，到灰狼季後賽初次交鋒，改以後方輔助角色取得成效，最新一季到了今年，居然已能在1對1情況下，攻防交錯的有往有來，甚至第二戰對決取得上風，法國人賽後溢於言表的得意，著實有其開心自豪的道理。

不過我們也必須探究另一個大哉問：約柯奇本身是否也有所狀況？一系列的觀察，不能如此樂觀地都歸功於戈貝爾的再進化，約柯奇確實也有一些本季自己的課題。

主要癥結在於本季從16場缺席的傷病中復出後，究竟恢復了幾成？首當其衝是回不去的三分準頭，傷前一樣是那輛神準的投石車，命中率高達43.5%，但傷後到季末，卻是急墜到僅僅31.9%，這也讓戈貝爾得以在防守時多退個半步一步，可這就足以深刻影響約柯奇持球進攻時的成效。

另一方面，無論何原因，誠如許多球迷觀察到的，近期的他確實精瘦了不少，對於其他對手或許這並非壞事，但對於就怕扛不住重裝坦克的法國人來說，難度是不是因此降低？

受傷回歸的約柯奇在外線把握度大幅下滑。 法新社

不過話鋒一轉，籃球始終是進攻優於防守的運動，特別眼前仍是那位當代第一人，本季的籃板與助攻雙料王者，要期望每一場都如第二戰般壓制他，相信戈貝爾也不會那麼天真，終究要回到總教練間的鬥智，以及雙方團隊的總體戰。

畢竟還是要實話說，在戈貝爾乾坐板凳時，他全場只得0分，正負值是全隊最低的-10，這彰顯著即使較小陣容擋不住約柯奇，仍憑藉提升進攻火力，為球隊追分，並且確實地消耗約柯奇體力，才能有後面戈貝爾的收官表現。

繼續在防守端嚴陣以待「Joker」復仇者來襲同時，他仍要謹記不要在進攻端得意忘形，以及反省自己的糟糕罰球，以便能確實幫帶傷上陣的少主愛德華，多少分攤點進攻。

約柯奇和穆雷前兩戰都長時間奮戰，體能面臨考驗。 美聯社

對於金塊，除了看「約穆雙人舞」的反彈，最主要課題仍在防守，例行賽進攻效率高居聯盟第1，防守卻僅第21，第二場後半段且看似已被灰狼看破手腳，方能實現大逆轉，賽後更被麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）大嗆整支球隊防守都很差。

不過更關鍵或許在於總教練艾德曼（David Adelman）的調度，兩大球星於第四節的崩盤表現，與體力絕對脫不了關係，連續兩戰雙星都上場操勞約40分鐘，穆雷第二戰甚至接近43分鐘，還能為決勝時刻的他們，多保留一些可貴體力嗎？