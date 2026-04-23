尼克遭非完全體老鷹咬一口 但還沒到緊張的時候

對尼克來說，上季季後賽比較想回憶起的經驗，應該是熱血的「只差一場勝利就可重返總冠軍賽」，而不是悲慘的「我們又被逆轉了」，但人生就是，你越不想面對的，就越容易碰到。

東區季後賽第一輪，尼克老鷹系列G2，大半時間領先且掌握節奏的尼克，第四節浪費掉雙位數領先優勢，遭到老鷹一老一少反噬。庫明加（Jonathan Kuminga）替補上陣卻打滿第四節，以速度和力量多次衝擊禁區，甚至防守扛住了唐斯（Karl-Anthony Towns），庫明加在攻守兩端的爆發力，為老鷹打開一條血路。

關鍵時刻則交給老將麥凱倫（CJ McCollum），他連續點名布朗森（Jalen Brunson）得手，為老鷹拿下超前分，這組老少配撐起了球隊，最終也等到亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）和強森（Jalen Johnson）的防守反擊連線，從布朗森手中搶下驚險的客場勝。

老將麥凱倫在關鍵時刻扮演重要角色。 路透社

尼克最強的兩個進攻點，布朗森和唐斯，卻也是最顯而易見的兩個防守破口，相較於二、三、四號都有堅強的單防能力，對手更傾向把布朗森拉出來對決，或讓唐斯陷入跟不跟到外圍的選擇題。

已在聯盟打滾12年的麥凱倫證明其油箱底還有油，考量到年輕的強森尚未能明白如何扛起球隊，由他來操刀關鍵一擊並示範給後輩們看再合理不過，幾乎兩戰都Carry整隊的他，最後連進三球；麥凱倫老當益壯，只是老鷹不能靠他場場燃燒生命，其他年輕人必須及早挺身而出。

庫明加(左)首戰帶動老鷹反撲。 美聯社

布朗森雖然屢屢被吃，但「關鍵先生」很習慣這種大場面，兩顆三分就把失土收回，只是每當需要布朗森獨挑大樑時，唐斯就顯得毫無存在感，整個第四節沒有得分，他甚至沒有碰到球。

尼克總教練布朗（Mike Brown）必須想辦法讓兩大球星都能在各自錯開的上場時間內充分發揮影響力，並且最終還是要有兩人合體技的配置。目前老鷹對唐斯的強勢攻擊仍然無解方，只是看著尼克自己絆住了自己。

老鷹本季表現大進步的強森和亞歷山大-華克，季後賽兩戰下來都打得綁手綁腳，強森的進攻把握性不足，即使有錯位機會也多所猶豫，雖然可以在傳球和籃板上幫助球隊，這仍然遠低於持球一哥被期望的價值。

布朗森(右)面對強森的防守。 路透社

在強森突破自我前，多使用活力滿滿的庫明加是一個很好的刺激，既能殺敵，又能推主將一把，你再不醒來，我就要取而代之了！

亞歷山大-華克的外線和搶分能力，能適時分擔麥凱倫的壓力，只是兩戰下來還找不到籃子，但銜接段他和庫明加的快速連線推進，亦能打在尼克痛點上，尼克換總教練後，有比上季多使用一點板凳；至於阿努諾比（OG Anunoby）可能會在接下來的比賽中有更吃重的演出。

亞歷山大-華克(右)力扛阿努諾比。 法新社

雖然系列被老鷹搶回1比1，但各方面來看都還是尼克佔優。布朗森和唐斯的統治力仍然強勢，第四節確實被老鷹的活躍打懵了，但也僅僅只差一分，尚稱不上什麼找到掐死尼克的秘訣。

老鷹不是完全體，仍有待潛力爆發，尼克會在那股力量萌發前，就穩穩地踏平，邁向下一個關卡。