ABS試用一個月 造成大聯盟好球帶縮水和其他效應

近年來大聯盟的規則革新中，今年的ABS挑戰制是掀起最多漣漪的，因為它改變了棒球的起點—好球帶。從1988至1995年，好球帶的上緣位於打者肩部至球衣褲腰帶的中間點，下緣則在打者膝蓋上方，在1996年擴大至膝蓋下方的平行線，但還要看打者的站姿。但為了ABS，好球帶的定義完全重寫，如今從法官到阿土伯，人人有個人專屬的好球帶：你的好球帶上緣就是你身高的53.5%，下緣就是27%，不管你站得像索托(Juan Soto)般的雙腳開開，還是像貝林傑(Cody Bellinger)的筆直挺拔都一樣。根據大聯盟的調查，之前裁判的好球帶上限接近球員身高的55.6%，下限則在24.2%左右，所以ABS造成好球帶的縮水，已經成為所有人的共識。

這個縮小的好球帶，第一個效應就是保送的增加。大聯盟近70年來，聯盟的保送率一直在7.6%到9.6%之間擺盪，從2000年起，只有縮水的2020年賽季的保送率超過9趴，但到美國時間4月21日止，今年平均各隊的保送率是9.9%。連拿兩屆塞揚獎的史庫柏(Tarik Skubal)說：「我很好奇保送率、三振率、OPS這些數字的變化，進攻有進步嗎？投球數是上升還是下降？打者有因為投手得投進去而出棒更積極嗎？我對這些影響很有興趣。」

我們先用這張圖表來回答史庫柏的問題：

這五項數據中，變化最明顯的就是保送率大幅升高，打者的揮棒率比前一年略降3%。未來樣本數變更大後，或許這些數字都會再變動。畢竟剛開始試用，「老實說，我覺得大家都還在學習。」守護者隊開幕戰投手畢比(Tanner Bibee)說。以小聯盟為例，2025年是首次ABS系統從開季用到季末，保送率從2021年的9.68%上升至10.94%，三振率則下滑不到一趴。

相較起打者，ABS的啟用衝擊對投手來說更嚴重，因為對投手來說，他們少了視覺上能夠瞄準的好球帶上下緣，比起之前還可以瞄打者膝蓋，現在投手要怎麼知道每位打者身高的27%在哪？老虎隊的先發投手麥茲(Casey Mize，他也是大聯盟競賽委員會11位成員之一，規則更改與否需經由該委員會批准)說：「打者的好球帶沒有變動，但我得面對9個好球帶，捕手也要看9個好球帶，打者顧自己就好。」史庫柏和麥茲都會在比賽局間拿起平板來看即時的回饋，「大部分時候，我還是會瞄準我心中的好球帶下緣，然後回去重看ABS後，會發現「原來還有『空間』，或是『原來我本來的設定是錯的』，在比賽中再微調。」

相較起打者，ABS的啟用衝擊對投手來說更嚴重。 法國新聞社

好球帶的上緣是另一個問題，史庫柏就說『現在大家都認為目前好球帶上緣比該有的界線略低一些』。對於喜歡把快速球投到高角度的火球男來說，這是新的難題。皇家隊王牌投手盧戈(Seth Lugo)說：「我注意到打者現在對高球比較不揮了，他們不再那麼積極了。」不過高角度的好球帶對打者也不容易辨別，到上週三為止，進攻和防守端對好球帶上緣挑戰202次，對內外角挑戰了340次，而下緣反而是挑戰次數最多的，456次。

成功率也不大相同，打者對高球挑戰的話，改判率是51％，而挑戰低球和內外角的話，成功率是46%；捕手反而是挑戰低角度球成功率較高，達60%，高角度則是54%。畢比說好球帶上緣是最難捉摸的：「你真的不知道裁判好球帶的上緣在哪，我可以抓到下緣大概在哪，內外角當然很清楚，但上緣就是灰色地帶了，我得摸索出上限究竟在哪條線，尤其是不同的打者。真的很不同。」

什麼球種被挑戰最多次？反而不是軌跡較大的變化球，而是四縫線速球。也是以上週三為分界，四縫線被挑戰了360次，遠比伸卡球(209次)和滑球(134次)多。

裁判的判決品質也有世代差異，目前被挑戰成功率較低的裁判，多半是年輕的主審。 美聯社

裁判的判決品質也有世代差異，目前被挑戰成功率較低的裁判，多半是年輕的主審。現年35歲，在大聯盟服務第四年的巴克斯(Erich Bacchus)在6場站在本壘後方的比賽中，判了1191球，只被挑戰了9次，翻盤僅僅一次，成功率是11.1%，成功率第二低的是39歲的委內瑞拉籍裁判希曼尼茲(Emil Jimenez)，被挑戰7次也只成功1次。服務年資超過30年，惡名昭彰的巴克諾(CB Bucknor)先生，被挑戰9次，居然成功7次，其中紅人隊曾經一場比賽挑戰他6次全部成功。被挑戰成功率最高的前五名中(扣除菜鳥裁判尼翁(Felix Neon)的處女秀被挑戰三次都成功)，有4位是56歲以上的資深裁判。

再次強調一遍，2026年賽季開季還不到一個月，這些數據都還只是小樣本，等今年球季結束後，我們再回頭檢視ABS系統所發生的功效，應該更有參考價值。