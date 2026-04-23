中職／洋投編制不到一半有戰力 菲力士加入成中信及時雨

中信在21日簽下前統一洋投菲力士（飛力獅，Félix Peña），成為本季第一支在開季後進行洋將補強的球隊。

雖在21日擊退統一，中信戰績仍是往年罕見的4勝12敗(至21日止)，與前一名的樂天有3場勝差，距離龍頭味全更是6.5場的勝差，要逆襲拿下上半季冠軍有很大的難度，戰績差的主因在於投手欠佳的表現，總得分為50分，與其他隊相差不多，總失分卻高達82分，比居次的樂天多了20分。

勝騎士是目前中信表現最優異的洋投。 中信兄弟提供

投手群中又以後援投手的表現最不理想，這問題已被討論多次，日前做出變動，將洋投黎克暫時調往中繼，又拉上蔡齊哲及錢可倫，以期改善牛棚戰力，但黎克回到熟悉的中繼表現仍不佳，18日又重返先發，還是只能投到5局左右；蔡齊哲出賽3場失2分，狀態待觀察，反倒是小將錢可倫出賽3場，沒有保送也未失分，是少見的亮點。

先發投手的戰力相較於牛棚來得好一些，但也不是沒有問題，與去年相比有明顯落差，中信本季共有5人擔任過先發輪值，分別是羅戈、勝騎士、黎克及2名本土投手鄭浩均及魏碩成。

羅戈本季的得點圈被打擊率偏高。 聯合報系資料照

羅戈前兩季宰制中職，都出賽約25場，且連2年投出10勝級佳績，防禦率維持在2.0左右，ERA+更高達169及187，今年出賽4場，非但勝投尚未開張，還吞下3敗，防禦率接近4.0，ERA+僅剩87，帳面成績與去年有差，但細看三振率、保送率及WHIP等其他數據，倒是跟去年差不多，唯一較大的差別就是得點圈被打擊率，去年羅戈整季的得點圈僅有1成98，今年卻高達3成。

即使在21日投出7局無安打，鄭浩均本季表現仍不若去年，防禦率超過4.0，最大的問題跟羅戈一樣在於得點圈被打擊率，從去年的1成29暴漲到3成13，新洋投黎克近3成，魏碩成更是破4成，唯一正常的是傷癒復出的勝騎士，他只有1成82。

效力中信已7年的德保拉，今年在二軍投球內容不理想。 聯合報系資料照

一軍的先發輪值並不穩定，但看看二軍的先發投手，投球內容更不理想，德保拉出賽3場，防禦率高達7.24，小將盧孟揚、林暉盛及陶樂的防禦率分別是更差的10.38、9.0及 7.50，講句難聽的，沒有一個夠格上一軍，尤其是2名洋投，導致一軍的先發即使表現不佳，也無法輪替調整，另一名新洋投馬奎爾4場出賽都是後援，防禦率3.86，K9值不到2，保送率高達14%，只有1次三振卻有4次保送，與之前在小聯盟的投球內容不盡相符。

菲力士去年堪稱統一的一號洋投。 聯合報系資料照

菲力士加入後，中信擁有7名洋投，與去年相同，去年除了羅戈、勝騎士、德保拉外，還有黃博多、李博登、柯威士及韋禮加，柯威士表現不夠好，但其餘洋投都有一定的水準，今年狀況不同，現階段能在一軍貢獻戰力的只有羅戈及勝騎士，菲力士加入後如能維持去年在統一時的水準，至少讓中信可以確保在一軍的先發洋投戰力。