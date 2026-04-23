快訊

卓揆馬鈴薯逐顆檢查說破功？食藥署：維持2%抽驗

今熱爆1地飆36度高溫 吳德榮：下午鋒面挾雷雨逼近 全台慎防劇烈天氣

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／洋投編制不到一半有戰力 菲力士加入成中信及時雨

聯合新聞網／ 福耳
菲力士的加入至少可讓中信確保一軍洋投戰力。 中信兄弟提供
菲力士的加入至少可讓中信確保一軍洋投戰力。 中信兄弟提供

中信在21日簽下前統一洋投菲力士（飛力獅，Félix Peña），成為本季第一支在開季後進行洋將補強的球隊。

雖在21日擊退統一，中信戰績仍是往年罕見的4勝12敗(至21日止)，與前一名的樂天有3場勝差，距離龍頭味全更是6.5場的勝差，要逆襲拿下上半季冠軍有很大的難度，戰績差的主因在於投手欠佳的表現，總得分為50分，與其他隊相差不多，總失分卻高達82分，比居次的樂天多了20分。

勝騎士是目前中信表現最優異的洋投。 <a href='/search/tagging/2/中信兄弟' rel='中信兄弟' data-rel='/2/90600' class='tag'><strong>中信兄弟</strong></a>提供
勝騎士是目前中信表現最優異的洋投。 中信兄弟提供

投手群中又以後援投手的表現最不理想，這問題已被討論多次，日前做出變動，將洋投黎克暫時調往中繼，又拉上蔡齊哲及錢可倫，以期改善牛棚戰力，但黎克回到熟悉的中繼表現仍不佳，18日又重返先發，還是只能投到5局左右；蔡齊哲出賽3場失2分，狀態待觀察，反倒是小將錢可倫出賽3場，沒有保送也未失分，是少見的亮點。

先發投手的戰力相較於牛棚來得好一些，但也不是沒有問題，與去年相比有明顯落差，中信本季共有5人擔任過先發輪值，分別是羅戈、勝騎士、黎克及2名本土投手鄭浩均及魏碩成。

羅戈本季的得點圈被打擊率偏高。 聯合報系資料照
羅戈本季的得點圈被打擊率偏高。 聯合報系資料照

羅戈前兩季宰制中職，都出賽約25場，且連2年投出10勝級佳績，防禦率維持在2.0左右，ERA+更高達169及187，今年出賽4場，非但勝投尚未開張，還吞下3敗，防禦率接近4.0，ERA+僅剩87，帳面成績與去年有差，但細看三振率、保送率及WHIP等其他數據，倒是跟去年差不多，唯一較大的差別就是得點圈被打擊率，去年羅戈整季的得點圈僅有1成98，今年卻高達3成。

即使在21日投出7局無安打，鄭浩均本季表現仍不若去年，防禦率超過4.0，最大的問題跟羅戈一樣在於得點圈被打擊率，從去年的1成29暴漲到3成13，新洋投黎克近3成，魏碩成更是破4成，唯一正常的是傷癒復出的勝騎士，他只有1成82。

效力中信已7年的德保拉，今年在二軍投球內容不理想。 聯合報系資料照
效力中信已7年的德保拉，今年在二軍投球內容不理想。 聯合報系資料照

一軍的先發輪值並不穩定，但看看二軍的先發投手，投球內容更不理想，德保拉出賽3場，防禦率高達7.24，小將盧孟揚、林暉盛及陶樂的防禦率分別是更差的10.38、9.0及 7.50，講句難聽的，沒有一個夠格上一軍，尤其是2名洋投，導致一軍的先發即使表現不佳，也無法輪替調整，另一名新洋投馬奎爾4場出賽都是後援，防禦率3.86，K9值不到2，保送率高達14%，只有1次三振卻有4次保送，與之前在小聯盟的投球內容不盡相符。

菲力士去年堪稱統一的一號洋投。 聯合報系資料照
菲力士去年堪稱統一的一號洋投。 聯合報系資料照

菲力士加入後，中信擁有7名洋投，與去年相同，去年除了羅戈、勝騎士、德保拉外，還有黃博多、李博登、柯威士及韋禮加，柯威士表現不夠好，但其餘洋投都有一定的水準，今年狀況不同，現階段能在一軍貢獻戰力的只有羅戈及勝騎士，菲力士加入後如能維持去年在統一時的水準，至少讓中信可以確保在一軍的先發洋投戰力。

棒球專欄 中職專欄 中華職棒 中信兄弟

福耳

追蹤

相關新聞

尼克遭非完全體老鷹咬一口 但還沒到緊張的時候

對尼克來說，上季季後賽比較想回憶起的經驗，應該是熱血的「只差一場勝利就可重返總冠軍賽」，而不是悲慘的「我們又被逆轉了」，但人生就是，你越不想面對的，就越容易碰到。

中職／洋投編制不到一半有戰力 菲力士加入成中信及時雨

中信在21日簽下前統一洋投菲力士（飛力獅，Félix Peña），成為本季第一支在開季後進行洋將補強的球隊。 雖在21日擊退統一，中信戰績仍是往年罕見的4勝12敗(至21日止)，與前一名的樂天有3場勝差，距離龍頭味全更是6.5場的勝差，要逆襲拿下上半季冠軍有很大的難度，戰績差的主因在於投手欠佳的表現，總得分為50分，與其他隊相差不多，總失分卻高達82分，比居次的樂天多了20分。 投手群中又以後援投手的表現最不理想，這問題已被討論多次，日前做出變動，將洋投黎克暫時調往中繼，又拉上蔡齊哲及錢可倫，以期改善牛棚戰力，但黎克回到熟悉的中繼表現仍不佳，18日又重返先發，還是只能投到5局左右；蔡齊哲出賽3場失2分，狀態待觀察，反倒是小將錢可倫出賽3場，沒有保送也未失分，是少見的亮點。 先發投手的戰力相較於牛棚來得好一些，但也不是沒有問題，與去年相比有明顯落差，中信本季共有5人擔任過先發輪值，分別是羅戈、勝騎士、黎克及2名本土投手鄭浩均及魏碩成。

ABS試用一個月 造成大聯盟好球帶縮水和其他效應

大聯盟在2026年試用了ABS系統，導致好球帶定義減小，已成共識。保送率顯著上升至9.9%，投手面對新挑戰，投球策略需調整，對高球的判定尤為困難。

中職／半季賽制不利洋砲存活 邦力多想久留得快點展現火力

富邦悍將洋砲邦力多在中職表現不佳，開季12場賽事OPS僅0.660，長打成績未達預期。隨著「半季制」限制，若無法迅速調整，將面臨被替換的風險。球隊需考量外野人員回歸及投手陣容變化。

中職／開季戰力分析 中信兄弟全力奪還王位

中信兄弟連續兩年戰績居冠，今季全力奪回王位，補強外援與固定陣容延續奪冠傳統。投手陣容強大，本土先發需提升穩定性，而年輕野手則渴望爭取先發機會，教練團全方位策略協助選手成長。

中職／富邦養兵多年未果 台鋼招兵買馬可望復刻「誠泰三本柱」

台鋼雄鷹的江承諺、黃子鵬及王維中組成的本土先發輪值，有望挑戰「三本柱」的佳績。相較於富邦悍將多年未果的調度，台鋼的投手陣容藉由明確定位和穩定表現，展現挑戰新高峰的潛力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。