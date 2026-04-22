中職／富邦養兵多年未果 台鋼招兵買馬可望挑戰三本柱

「三本柱」源自於日本職棒，起源日文裡的「本柱（ほんばしら）」，意指「主要支柱」或「核心支撐」。在職棒場上，「本柱」則被延伸為形容球隊的本土投手輪值，尤其若有超過三位投手同時展現穩定性與壓制力，便會以「三本柱」來稱呼，最早出名的，是1990年代讀賣巨人隊，由斎藤雅樹、槙原寛己、桑田真澄三人所組成的「巨人三本柱」。

台灣的職棒歷史，包含中華職棒36年，加上台灣大聯盟的6年，共計42個賽季。在單一球隊中出現的組合，包含有三劍客、三番刀等，都是打者而非投手。曾出現的投手四大天王，卻是分屬四支球隊，其實當時就意味每隊大多一位本土王牌投手。主要原因還是與外籍球員政策有關，先發投手的壓制力，是比賽勝負最重要的環節，因此自古至今多會將名額放在此，因此壓縮本土球員的空間。即便到今日仍有教練指出，「洋將可以投，你為什麼不讓他投？為什麼要找一個比他更不好的投手去投？」證明基於戰績的考量，導致本土先發至今仍是稀缺，更甭提「三本柱」。

不敢大膽使用本土先發的情況下，很多球隊常常連一本柱都沒有，造成面對緊湊的季後賽，調度捉襟見肘，只能讓洋投投一休四。真正大膽使用本土，而且成功組成「三本柱」的，大概僅有2005年由林英傑、林恩宇、許竹見組成的「誠泰三本柱」。當年他們3人都取得超過10勝，合計貢獻72場先發拿下35勝，平均防禦率僅2.35的成績。他們還分別拿下台灣大賽優秀球員獎、新人王及最佳進步獎，絕對真材實料無僥倖。但隨後林英傑、林恩宇先後旅日加入東北樂天金鷲隊，讓這個王牌組合僅維持一年。

2005年由林英傑、林恩宇、許竹見組成的「誠泰三本柱」。 聯合報系資料照

這幾年最努力培養本土先發投手的球隊，其實是富邦悍將，他們總是將一位外籍球員名額用在牛棚或打者。自2021年起，每一年都有3位本土投手扛下10場以上先發，罕見有球隊勇於這樣調度，但這5年間都沒有人拿到雙位數勝場，連帶戰績不振，因此他們未能獲得掌聲，反而飽受質疑。而且除了陳仕朋外，另外兩個輪值人選不斷更迭，因此都未能組成悍將三本柱。而且其中的陳鴻文已離開職棒，郭俊麟及江少慶則都轉戰統一7-ELEVEn獅。

目前最受期待的則是今年的台鋼雄鷹，由江承諺、黃子鵬及王維中組成的先發輪值。江承諺是2024年時，用擴編選入的郭俊麟跟統一進行交易換回，加入台鋼後，他一直擔任本土一哥的角色，在定位明確及出賽穩定的狀況下，他繳出接近新人年當時巔峰的成績。他雖然球速不快，但藉由一顆大曲球，加上轉速不錯的直球，讓打者打的到但打不好，可以有效壓制打者，目前暫居防禦率王。

黃子鵬則是去年休賽季時，台鋼用中華職棒史上第五大合約、投手最大合約的5年6600萬元，從自由市場帶回的王牌投手。他同樣不是速球派投手，但非常耐投，再藉由低肩側投的優勢，以及優異的控球能力，搭配變速球、伸卡球的使用，從進壘點、球路使用製造不同的變化，讓打者難以捉摸，過去是桃猿一哥，現在與江承諺合組左右護法。

王維中當年有著大聯盟資歷(圖)，以狀元身份加入味全，卻名不符實遭到戰力外，轉而到台鋼尋找第二春。 美聯社

王維中頂著大聯盟資歷，以狀元身份加入味全，卻名不符實遭到戰力外，轉而到台鋼尋找第二春。從熱身賽時，就被定位為本季的先發之一，教練團不斷地給予機會及調整。雖然目前只有出賽2場，一場被打爆，一場則是優質先發，但從比賽中可以看到，他慢慢找回球威，加上第5號先發出賽較寬鬆，壓力也較輕，可以有更多調整，已是讓人期待東山再起！

本土三本柱幾乎是傳奇般的存在，富邦悍將多年的調度卻始終未見成果，反映出本土投手養成的艱難。台鋼雄鷹為了留下重砲魔鷹，針對投手陣容大肆招兵買馬，組成江承諺、黃子鵬、王維中的組合。他們若能維持健康，並保持現況的穩定，將更有機會挑戰這項難得的紀錄，也證明不是一定要洋投才能打天下！