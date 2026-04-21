馬刺累積奪冠能量 溫班亞瑪展現超高球商

馬刺上次打季後賽是2018-19年賽季，時隔六年，馬刺終於重返季後賽。

七年來馬刺第一場季後賽111：98輕取西區第七種子拓荒者，馬刺226公分長人「斑馬」溫班亞瑪生涯第一場季後賽35分、5籃板，為自己和馬刺隊史雙雙寫下個人紀錄。

「斑馬」21投13中，其中三分球6投5，「斑馬」在場上和關鍵時刻展現非凡成熟度和攻防影響力，出手選擇更沈穩老練，防守端幾乎不會犯錯，攻防轉換節奏拿捏，看得刺粉心花怒放。

如果「斑馬」用這麼高球商，攻防兩端展現非常統治力，進攻像萬花筒，有裡有外有快有慢，滿場飛奔，防守宛如喜馬拉雅山高大屏障，難以穿越史上唯一，馬刺累積出超高能量，難免給人無限奪冠幻想。

擁有絕對主宰力「斑馬」，馬刺就有能力和足夠實力奪冠，他們只需要一點點有利風勢，就能御風而行，登上NBA最頂峰。

擁有絕對主宰力溫班亞瑪，馬刺就有能力和足夠實力奪冠。 美聯社

這一點點風向在於，季後賽第二輪馬刺可能要迎戰西區第三種子金塊，金塊中鋒約柯奇是個大麻煩，更是難以翻越大山。

如果馬刺和「斑馬」能翻越金塊這座大山，西區決賽不管是遇上衛冕軍雷霆還是其他對手，對馬刺而言可能就相對簡單多了。

NBA過去七年總冠軍都是不同球隊，也沒有那一支球隊能連續兩年打進總冠軍賽，季後賽對戰和對手、運氣變得格外重要，過去七年NBA成功奪冠球隊在總冠軍路上，大多有人在路上幫助掃除各種困難+障礙，成就順風順水奪冠之路。

22歲「斑馬」NBA生涯第三季，溫班亞瑪心智成熟，不疾不徐，懂得保持最大耐心，精神面和意志堅毅過人，很多媒體和球迷都把溫班亞瑪這種精神面貌和成熟心態歸功於去年夏天在中國大陸河南嵩山少林寺封關兩周修練。

其實更大關鍵還是在溫班亞瑪人格特質與家庭教養，少林寺只是修練過程和手段，溫班亞瑪在學習和成長過程中累積出來的成熟心智和少年老成心態，言之有物，條理清析，論述解析都抓得住重點，這才是他快速成長為NBA統治級超巨最大底氣。

29歲主控福克斯(4號)，是馬刺最穩定力量和後場指揮官。 路透

有了成熟老練，攻防兩端都能展現非凡統治力溫班亞瑪，馬刺今年季後賽征途肯定更為難纏。

除了超高球商溫班亞瑪領軍，馬刺年輕球員和角色球員都在展現關鍵能力。

29歲主控福克斯是最穩定力量和後場指揮官，在馬刺一群擅長衝鋒陷陣又不怕死的年輕世代裡，福克斯的關鍵球和穩定下來的節奏，扮演最稱職離合器。

瓦賽爾、夏帕尼、巴恩斯、強森的三分球輸出正在穩定提升，這是讓溫班亞瑪打得更自在，創造場上空間最重要武器。

兩名新生代後衛卡瑟爾和哈波，兩人都有超凡突破和改變比賽節奏能力，兩人投籃都在同步進化和穩定，防守都是最讓人放心兩把鐵箝，可以直逼對手咽喉，鎖住第一和第二持球點，低位包夾更有效率和侵略性。

39歲馬刺超年輕教練強森，早已展現年度最佳教練特質和執行表現。 美聯社

39歲馬刺超年輕教練強森，早已展現年度最佳教練特質和執行表現，他遵循馬刺優良球隊文化，同時在建立自己執教風格和文化，贏得球員信任，成為馬刺精神領袖和最重要核心，強森在馬刺分量一點都不輸給波波教練，這更是馬刺奪冠路上最關鍵基石。

馬刺今年成功奪冠已經不只是幻想，這支青年軍已經準備好了。