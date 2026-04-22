例行賽被橫掃僅供參考 完全體騎士有望4戰就淘汰暴龍！

騎士隊在季後賽首輪對上例行賽橫掃他們的暴龍隊，乍看之下這組對戰似乎對騎士不是太有利，但若把背景攤開來看，事情其實沒有表面上那麼單純。兩隊本季例行賽的交手都集中在賽季前半，當時騎士正逢相當嚴重的傷兵潮，多名主力與輪替球員反覆缺陣，整體陣容長時間無法完整，對上暴龍時也處於類似情況，更重要的是，那時騎士甚至還沒交易來哈登（James Harden）。也就是說，如今這輪系列賽真正碰頭的兩支球隊，和例行賽那幾次交手時相比，無論健康度、輪替完整性、持球配置還是比賽內容，其實都已經是不同層級的版本，因此即便騎士在例行賽慘遭暴龍橫掃，也不代表季後賽再碰頭就一定會是一面倒的局面。

騎士整體的防守邏輯，本來就不是靠後場一路把持球者鎖死，而是更強調不讓對手太輕易打到籃下，特別著重在面對持球者時的延阻，以及禁區的保護與協防。只是這支球隊的問題也很清楚，他們的後場防守普遍不夠高、不夠壯，身材條件比較足夠的球員，防守又未必都有足夠壓制力，因此騎士從季初就持續執行全換防，希望盡可能用整體去覆蓋單點劣勢。可這套防守的代價同樣明顯，換防之後常常會讓對手獲得不錯的外圍出手機會，第一線也必須頻繁面對像巴恩斯（Scottie Barnes）、英格倫（Brandon Ingram）這類有持球能力、又能利用身材直接完成進攻的鋒線球員，這對騎士來說始終會是不小的考驗。

巴恩斯雖然能靠身材吃掉騎士矮小的鋒線，但因此無法帶領暴龍打出快速反擊球風。 路透

系列賽第一戰其實很直接地把這點攤在檯面上。從對戰內容不難看出，暴龍有意讓巴恩斯、英格倫這些主要持球點持續去找更矮小的防守者單打，起初成效也並不差，特別是英格倫在開局階段的單打頻頻得手，即便騎士的防守者沒有完全失位，也仍然很難真正守住他。除了先發小前鋒韋德（Dean Wade）之外，騎士陣中確實沒有太多人能夠在身材、對抗性與橫移上，同時和暴龍這批長人鋒線正面對位。無論是史特魯斯（Max Strus）、艾利斯（Keon Ellis）還是泰森（Jaylon Tyson），這些輪替側翼都各自有其限制性，這也是暴龍在這輪系列賽裡最值得持續針對的方向。

但前兩戰真正值得注意的，並不是暴龍找不到方法進攻，而是騎士在對方找到這些方向之後，仍然有能力慢慢把比賽拉回自己熟悉的樣子。前兩場在上半場雙方打得非常膠著，這其實很符合外界對這組 4、5 種子對戰的預期，強度高、對抗重、每一波攻防都得消耗大量體力與專注度。不過騎士並沒有因為暴龍前段錯位打點奏效就被打亂節奏，反而在首節建立優勢後，帶著領先進入第二節，之後也再沒有把比賽主導權讓出去。

亞特金森（Kenny Atkinson）賽後提到，球隊整場比賽就是在攻守兩端都執行過去一週反覆準備的內容。暴龍不是沒有打出自己想要的東西，他們確實讓巴恩斯與英格倫得到不少理想對位，也在開局靠著身體對抗與鋒線優勢讓騎士必須正面應戰，可騎士並沒有因此改變整體防守方向，而是選擇繼續用團隊方式去消耗暴龍的主力持球者，嘗試把暴龍的進攻拖進他們比較不擅長的半場陣地戰。

暴龍讓英格倫前兩戰打得一點都不舒服，第二戰更只攻下7分。 法新社

這點在英格倫身上尤其明顯。亞特金森賽後就說得很直接，騎士不是要「守住」英格倫，而是要「拖慢」他、讓他打得不舒服，以前兩場場來看英格倫除了第一場前段能夠靠著個人能力持續取分之外，但隨著比賽往後走，騎士開始在他接球前就給更多碰撞、接球後再用不同人輪番上去對位，禁區則有莫布里（Evan Mobley）、艾倫（Jarrett Allen）鎮守，結果就是英格倫在第一場下半場只拿了 4 分第二場全場更是只有7分，整體對比賽的影響力也被明顯壓低。

騎士透過夠長的消耗戰，把對方最有威脅的進攻手段一點一點往外推，而這套防守體系當然不是沒有代價，外圍輪轉稍慢時會給空檔，換防後也常會讓對手找到舒服的投籃或單打位置，但暴龍的外線無論是出手量還是命中率的表現都不是很理想，即便可能有像是巴恩斯第一場第一節就投進三顆三分的情況，但整體來說可以算是一個極端值的例子。

從四大因素來看，真正最能決定這支球隊輸贏的，其實一直都是有效命中率，也就是 eFG%。騎士本季進攻效率高的時候，往往不是因為他們只靠外線手感，而是他們能同時從突破、禁區終結、傳導後的外圍空檔三個層面一起施壓；首戰米契爾（Donovan Mitchell）拿下 32 分，史特魯斯10 投 8 中攻下 24 分，哈登則用 22 分與 10 助攻把整體進攻串在一起，第二場則是換莫布里跳出來補上騎士的火力空缺，和米契爾、哈登合計轟下83分，能裡能外的讓騎士的得分結構非常完整。當這支球隊能同時把球送進禁區、創造外線空檔、又有球星穩定處理半場進攻時，暴龍再怎麼有尺寸優勢，也很難靠單一防守策略就把他們整個壓住。

莫布里第二戰跳出來和雙星一起連線，攻下25分全隊第三高分。 路透

把這輪系列賽真正拆開來看，暴龍要贏，關鍵從來不是再去複製例行賽的交手結果，而是能不能在系列賽中真的把自己擅長的球風完整帶出來。也就是讓巴恩斯與英格倫持續在錯位中持續輸出，並把它們最致命的武器--也就是提高攻防轉換的速度打出來，逼迫騎士離開原本較舒服的攻防模式。一旦暴龍能把系列賽往這個方向帶，騎士的後場尺寸、防守輪轉與角色球員穩定度，都還是有可能被反覆放大檢視。

騎士當然不是沒有風險。只要外線進入長時間低迷，或米契爾、哈登以外的持球點無法幫忙分擔壓力，這支球隊仍然有可能出現進攻突然斷電的老問題。韋德之外的側翼輪替，也確實都還有可能在對位上被暴龍鋒線持續點名。

騎士終於在季後賽看到米契爾+哈登組合的威力。 路透

綜合整體對位、首戰內容與兩隊能持續複製的贏球方式來看，我個人還是認為這輪系列賽會由騎士晉級，而且應該不至於拖到搶七。暴龍不是沒有能力扳平賽局，但若他們無法在前四戰就把暴龍擅長的球風貫徹到底，系列賽主導權只會越來越往騎士那邊傾斜，四戰就終結暴龍也不會讓人意外。

#我的預測：騎士4：0橫掃暴龍