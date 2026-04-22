中職／半季賽制不利洋砲存活 邦力多想久留得快點展現火力

富邦悍將今年找來洋砲邦力多，期望他的到來，能夠補強球隊火力以及外野陣容。然而目前上半季約進行了四分之一賽程，邦力多尚未展現出令人滿意的打擊表現。雖然轉換聯盟，選手難免需要一些時間適應，但在中職「半季制」的環境下，洋將的觀察期相對較短，若是沒有太快拿出成績，能否撐滿整季恐怕有待觀察。

現年30歲的邦力多美職期間大都在小聯盟出賽，生涯在3A的328場出賽中OPS為0.806。去年他轉戰韓職韓華鷹隊，62場出賽就轟出10發全壘打，OPS也高達0.891，和2025年聯盟平均OPS0.727相比，算是相當亮眼的成績，也讓他獲得富邦青睞。

不過今年球季開打後，邦力多雖然在開幕戰就單場擊出2支二壘安打，但截至4月20日為止，12場出賽OPS僅0.660，OPS+只有99，打擊成績落在聯盟平均左右。雖然打擊率2成77還行，但長打就只有3支二壘安打，暫時還不算真正繳出符合洋「砲」的打擊水準。

能像魔鷹快速就適應中職的洋砲可說是鳳毛麟角。圖／台鋼雄鷹提供 中央通訊社

在不同聯盟之間轉換時，打者往往比投手需要更多時間調適。畢竟投手不管到哪裡投球，大致都看球速快不快、控球準不準和變化球品質等等基本內容。但打者除了自己的力量和球棒控制能力以外，還得解讀新聯盟的配球習性，或者根據用球彈性係數調整策略等等，就算不是轉往高階聯盟，也不代表打擊表現可以變得更好。過往在日本職棒，就有不少教練提及「100打席」適應期的概念，認為一位新洋砲登場，即使擁有不錯的大聯盟資歷，也可能在初期表現得沒那麼出色，至少要看他在前100個打席後的狀況進行判斷。

然而以中職的狀況而言，卻很少有球團能夠給予洋砲足夠的適應期間。像是2022年富邦請來的霸帝士，在一軍僅留下60個打席就走人，或者2019效力於Lamigo桃猿隊，也曾是從韓國職棒轉戰中職的外野手柏納帝那，也是在107打席時遭到解雇。為什麼會有這樣的狀況，其實就和中職「半季制」的設計有一定關係。

過去中職球團聘請的洋砲往往很難久留跟制度有關，霸帝士當年在一軍只打了60打席就走人。 陳正興

中職雖然不是完全不看全年戰績，但各球隊在多數時間設定的目標，主要還是上、下半季兩次冠軍位子。畢竟能夠先拿到一次季冠軍，也等同於能將季後賽門票入袋為安。這使得球團在季中的人事變動上，考量的出發點往往未必會是整年120場，而是半季60場（約三個月）左右，和日本職棒以143場比賽的角度思考，覺得洋砲就算得花20、30場適應，但只要後面100多場比賽有打回來，就算可以接受的思維不同。

對中職球團而言，20、30場這個數字，就已經佔了半季60場的二分之一到三分之一，影響非常巨大。所以過往洋將除非有年約護身，否則在前20場比賽沒有打好的話，就有不小的機率被列入觀察名單，甚至直接被開除以清出球隊的洋將名額。問題是，以一場4到5個打席去算，100打席就差不多需要20到25場，明明還在打者轉換聯盟的適應期，卻又得立刻拿出表現，否則就可能成為被割愛的對象，這便是中職洋砲常遇到的主要問題。

不僅如此，由於中職各隊普遍缺乏能讓教練團放心固定先發的本土投手，因此所謂的「符合預期」，放在洋投和洋打身上標準也不太一樣。一般洋投如果能夠投出平均左右的壓制力，那麼多少都還因為能吃局數而被續任。相對地，洋打則是往往被期待為團隊的攻擊核心，如果「只」打出平均等級的水準，不是OPS+120或更高的強打，很可能就會被認為「不符預期」，不如將打席拿去分給本土打者。

中職洋投只要能吃局數多少還能續留，鈴木駿輔前役本季初登板就吃了7局但洋砲就必須打出足夠火力才行。 余承翰

球團等不及讓打者充分適應，而且高標檢視之下，打者成績也很難在短期內達成期待，兩者加起來使得中職洋砲不利生存。所以綜觀這幾年下來，願意找洋砲的球隊可說少之又少。中職曾因2021年調整用球彈性係數，打擊表現全面下滑的時候，使得2022年有不少球隊聘請洋打，一度開啟一波「大洋砲時代」。但後來即使用球彈性係數依舊，聯盟整體打擊表現也沒有大幅提昇，除非像味全、台鋼這種有名額優惠的新隊伍，或者找到像魔鷹等級的頂級重砲，不然多數球團還是寧願將名額選擇在投手身上。

光是富邦今年啟用洋砲這點，季前其實就受到不少討論。由於目前土投先發目前表現算不錯，以及林哲瑄退休、申皓瑋受傷等因素，使得富邦確實也還需要邦力多填補外野空缺。洋將方面則因為威戈神表現不理想，暫時不會有名額排擠的問題。但如果邦力多火力還不能即時甦醒，加上外野傷兵回歸、投手開始疲勞不穩，需要其他洋投戰力填補等因素出現的話，能不能繼續在中職站穩腳步，就會是嚴峻的考驗了。