「死神」杜蘭特一倒火箭瞬間崩盤！首戰慘敗湖人揭露殘酷真相

儘管賽前外界普遍看好火箭晉級，畢竟湖人兩大後場主力唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）早於4月初同時傷退，歸期未定，反觀火箭，季末14戰11勝，一度還打出8連勝，看似已全然走出早先杜蘭特（Kevin Durant）於社群平台小號批評隊友事件的裂痕陰霾，儼然磨合有成。

但火箭上週練習中，杜蘭特意外膝傷，一瞬間拉近了雙方的戰力差距，更甚者，湖人還受惠於主力提早缺席的調整紅利，反倒火箭全隊上下還在適應頭號得分手的突然缺陣，全場尤其進攻端顯得慌亂無章。

這倒也合情合理，算上杜蘭特在最後一場刻意關機情況下，本季仍足足打了多達78場，場均時間還高居聯盟第3，總出賽時間第2，可以說休士頓整季早已習慣，甚至依賴這位「死神」理所當然的存在。

艾頓。 路透社

系列賽首戰火箭打出本季含例行賽在內，大概第二糟糕的比賽，例行賽82場中，火箭僅7場得分低於100，其中4場得分低於本戰，只有2場命中率更爛，這麼差勁的比賽內容，居然出現在季後賽首戰，讓傷害更加沉重，一時間彷彿回到去年季後賽，頻頻遭外界詬病，甚至被揶揄為「一群庫明加（Jonathan Kuminga）」的關鍵時刻貧攻火箭。

這正是為何今年休士頓寧捨年輕潛力，也要禮聘杜蘭特的原因，正是想憑藉他歷史級得分手的能耐，幫助球隊改善相對弱勢的進攻一環，而他也確實不負使命。火箭進攻效率從去年的第12，前進到第8，在杜蘭特三分命中率高達41.3%的神準加持下，儘管團隊出手較去年更少，火箭的三分命中率，亦從去年第21的35.3%，上揚至第10的36.4%。

有人會問？在現代Meta下，減少三分投射量進攻還能更強？原因還在杜蘭特是靠素來令人膽寒的絕強中距離（本季命中率約54.2%），分走了出手，同時間搭配命中率提升的三分，更幫助原先擁塞的火箭禁區，解放了強攻空間。

但少了杜蘭特，整體真的只能說故態復萌。火箭此戰的三分外線回到沒有死神時期的窘態，加上湖人現時的防守重點之一，正是對手的三分球與罰球（明星賽後限制對手這兩項的命中率都排名聯盟第3），全場命中率僅僅33.3%，這導致即使湖人比火箭更少投三分，後者較前者多了足足14次出手，在坐擁首戰三分大爆發、本季三分最準射手肯納德（Luke Kennard）5投5中的加持下，火箭最終居然僅比紫金軍團多投進一顆。

肯納德適時火力輸出。 路透社

更嚴峻的影響在中距離，湖人賭上三分與罰球的防守策略，刻意騰空的就是在現代Meta中時常被認為期望值較低的中距離，問題杜蘭特在這方面，長年都是箇中高手，少了他的首戰，火箭團隊中距離居然僅僅7投2中。

另邊廂，湖人的中距離命中率卻高達74.1%。雖然火箭也識相地在三分失準、中距離缺乏信心情況下，大打內線牌，全場93次出手有53次在內線，還透過雙方懸殊的進攻籃板量（21：3），足足比對手多了27次出手，最終仍無法追趕上得分更加高效的湖人。在首戰中，湖人隊在光非禁區兩分球的得分上，就比火箭隊高出16分。

想想看，此戰中火箭曝露的進攻空間與低效命中率問題，如果有了杜蘭特，是不是能得到相當大的改善？這並非說，火箭有了他就必勝。

事實上，開賽前雖然國外僅極少數評論看好湖人，但多半是對於湖人折損兩大主力的看衰，才不久前的3月雙方兩戰，縱使杜蘭特在場，紫金軍團最終仍連勝力克對手，關鍵就在於他們將重兵施展在對其包夾與圍剿有成，藉此有效壓低了火箭的進攻破壞力；可如今的休士頓，連杜蘭特的牽制力都沒了，被擊敗似乎也是合情合理。

杜蘭特(右)與詹姆斯的對決。 路透社

同時間，也別忘了杜蘭特在防守端仍有身材臂展的優勢。外界開打前不斷將焦點放在兩大史詩級前鋒生涯第4度的季後賽對決，其來有自，因為若果杜蘭特能健康上陣，大概率就會是主要對位詹姆斯（LeBron James）的那個人。

結果為了提高球隊外線與持球威脅，頂替先發的是只有6呎2身高的後衛謝普德（Reed Sheppard），其進攻貢獻已僅僅差強人意，防守端更成為湖人針對目標，我們從而看到的是年邁、得分爆發力已下滑的詹姆斯，能從容的以對團隊最有利的穿針引線Playmaker角色，帶動湖人綠葉，改打團體戰致勝，首節就傳出8助攻，並追平自身半場最高紀錄的10助攻，同時改寫NBA史上最年長達標球員，遑論他還摘下了團隊第二高的8籃板。

以上種種，在在彰顯了在如今一敗落後的光景下，究竟火箭隊有多需要杜蘭特盡快回歸，問題是直到第二戰前只剩不到兩天的現在，仍未見明朗。時間但也不等人，雖然國際賭盤甚至至今都還看好一負的火箭最終晉級，可這份耐心只到此為止，第二戰已有輸不得的壓力。

火箭需要森根在進攻端更多輸出。 美聯社

不僅僅是系列賽0：2的更大差距落後，還在於每讓湖人多延長一場戰線，就代表唐西奇或里夫斯其中一人，離回歸又近上幾天。

倘若杜蘭特第二戰還是因為健康考量，選擇缺席，火箭的年輕球員們，也只能自求多福，展現更有魄力的擔當了。

其中尤以當代少主森根（Alperen Sengun）馬首是瞻，作為球隊兩大主力另一位，本戰在少了大哥情況下，他的表現只能用荒腔走板來形容，擅長的進攻僅19投6中，外掛3次失誤，禁區屢屢吃鱉，也未能發揮組織串連長才，當其得分僅僅打平少出手9次的艾頓（Deandre Ayton），防守與籃板還都被比下，火箭又怎麼可能勝過湖人呢？