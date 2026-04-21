日職／中職三傑僅剩林安可在一軍 面臨逆境得避免惡性循環

3名近年旅日的台灣球員在上週不約而同地陷入困境，古林睿煬、徐若熙先後被下放二軍，林安可打擊仍然不振，只有旅日多年的宋家豪表現在水準之上。

由於火腿先發投人選充足，加上主力牛棚齋藤友貴哉受傷，古林本季5場都是後援出賽，首場中繼出賽2/3局被打2支安打，投出2次保送失掉1分，但之後的3場比賽都投1局未被打出安打，9日拿下生涯首個中繼點，12日卻又被打出包括1轟在內的2支安打，16日被下放二軍。

失分後被下放二軍並不代表教練團對古林失去信心，而是要重新調整回先發角色，火腿今年一軍的先發投手戰力雖如前所述人數充足，但包含伊藤大海、有原航平、加藤貴之等人的表現都不如以往，古林如調整得宜，也不是沒有頂替他們的機會，只是金村尚真、福島蓮，以及另一名台灣小將孫易磊等3人在二軍的先發內容優異，防禦率都未超過1.50，古林要先有相當的表現，才能競爭上一軍。

古林睿煬日前被下放二軍重新調整回先發角色。 統一獅提供

今年加盟軟銀的徐若熙在1日迎來日職首場先發，連同8日的二度先發在內，總共13局只被打出9支安打，投出11次三振失掉1分，投球內容十分優異，可惜在17日先發對上歐力士時表現走樣，只投1又2/3局就被打出多達6支安打，其中包括2轟，自己也送出5次保送，狂丟7分，堪稱職棒生涯最慘一役，隔天被下放二軍。

提早被打退場或許不是被下放二軍的主因，畢竟小久保裕紀監督先前就表示可能會依循徐若熙在中職時「投1休6節奏最多連續3週」的模式，來協助徐若熙維持體能狀況，因此下放是在計畫之中，只不過徐若熙這2場先發已間隔8天，要以體力撞牆來解釋這場的亂調有些牽強。

綜觀徐若熙3場先發所用的球種並不多，最快155公里的速球對日職打者來說威脅性不算大，揮空率不到7%，最大武器球變速指叉球的揮空率也不像在中職那麼高，大約只有20%，體能、球種、球威都是這次徐若熙下二軍要再加強的地方，所幸軟銀接下來兩週都只有5場比賽，有空間讓他調整。

徐若熙17日的比賽投不到2局就被打退場。 聯合報系資料照

林安可是3人中唯一還留在一軍的，但處境一樣艱難，上週6場出賽，共23個打數只打出4支安打，打擊率剩下2成06，本周面臨2成保衛戰，打點部分也自17日打出再見轟之後就沒有進帳，原本打擊數據都贏過隊上另一名洋砲卡納里歐（Alexander Canario），如今幾無差距，至於得點圈打擊率，林安可仍舊是不理想的1成67，還比卡納里歐的2成73低，不過兩人算是半斤八兩，加起來的打點數竟然只比源田壯亮1個人多1分。

西武目前戰績是8勝12敗1和，與64分的總得分同樣都是洋聯排倒數第2名，團隊打擊率2成24則是聯盟最差，在全隊打擊都不振，球隊也正處於重建期的情況下，對於戰績的要求不像軟銀、火腿來得高，預計仍會讓林安可繼續在一軍適應投手，只不過林安可要維持住自身的信心，避免掉入越打越慌的惡性循環中。