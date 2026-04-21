「台灣怪力男」潛力在身 李灝宇用穩定與多工敲開大聯盟之門

台灣終於出現第19位晉升大聯盟的球員，底特律老虎隊在2026年4月17日升上「台灣怪力男」李灝宇，這是生涯首度上去，同日也完成他的初登場。從費城人隊的農場起步，慢慢晉升而成為老虎一員，有機會成為未來該隊的中流砥柱。

將近三年前，老虎隊從費城人換來李灝宇，這是當時投手羅倫佐(Michael Lorenzen)交易案對價之一。當時的李灝宇，還只是處在1A的潛力股，不過上限備受看好，前一年在小聯盟打出 .824的OPS整體攻擊指數。轉戰新環境後，兩年前在87場出賽12轟、16次盜壘的好手，成長為126場出賽，在3A敲45支長打含14發全壘打、22次盜壘的明日之星。

對李灝宇來說，面對農場高階投手的那一年相當有意思，正面看長打火力與保送率都不錯， 優異擊球率達9.2%。壞球忍耐度佳，對好球帶外的追打率只24.8%，在579個打席選到65 次保送讓教練團眼睛一亮。同樣地，他對好球帶內球路的整體揮空率僅略高於18%，大致落在3A中位數，面對快速球的揮空率低於聯盟中位數僅26.4%。在「不算華麗、但仍不錯」的球季後，老虎隊在2025年11月選擇將他加入40人名單，避免「規則5選秀」被其他隊挑走。入選2026年中華隊征戰WBC名單，因傷未能出賽，2026年從傷兵名單開始起步，升上大聯盟前只打9場(其中 6 場在 3A)。

灝宇符合老虎隊近年在建隊想要的方向：有長打力、能上壘、還能勝任多個位置的野手。 美聯社

相較於2025年，他現在的打擊姿勢有些微調整。過去站位稍微開放、蹲得低，但在2026年短暫出賽期間，站姿更挺直、雙肩更正，在出棒前再壓低重心。守備方面，李灝宇在小聯盟擔任過二壘與三壘手。本季在場上的出賽有一半守三壘，另一半守二壘。由於老虎的主力工具人麥金斯崔(Zach McKinstry)因左臀與腹部發炎進傷兵名單，給了李灝宇契機，從三壘手開始他的大聯盟生涯，兼守二壘與三壘的優勢很關鍵。先前，麥金斯崔均在這兩個位置遊走，而教練團現讓李灝宇試試看，與 麥高尼格爾(Kevin McGonigle) 輪流守三壘。

當然，李灝宇不是麥高尼格爾此等級的「重量級」新秀。不過，的確有機會在大聯盟成為一年敲15到20支全壘打的內野手，能否達到高度，還有待時間驗證。就表面條件來看，李灝宇符合老虎隊近年在建隊想要的方向：有長打力、能上壘、還能勝任多個位置的野手，李灝宇在小聯盟已經證明身手。未來能否站穩一切都看造化，往好處想才23歲的李灝宇，能雕琢的部分還很多。

李灝宇的評價在大聯盟球探報告中，就是「樣樣通、樣樣稀鬆」(Jack of all trades, master of none)。保送、三振率都略優於平均，進攻比農場平均值高約6%，不輕易掉入追打壞球的陷阱。有腳程能夠盜壘，在壘包間具侵略性，這符合現代棒球對內野手的要求。守備經驗上，能涵蓋二壘、三壘與游擊，不過上一次在游擊防區是2023年。《棒球美國》最新排名將其納入老虎隊第6號新秀。本季農場打9場，打擊三圍為 .194/.231/.278屬調整期，老虎高層決定升他，除了守備多樣性還看上他剋左打的特性。

《底特律自由報》的記者 Evan Petzold 指出，老虎接下來有一段賽程面對不少左投，包括波士頓紅襪的蘇亞雷斯(Ranger Suarez)、芝加哥白襪隊的克羅謝(Garrett Crochet)等，李灝宇去年對左投打擊三圍高達 .299/.395/.523，有機會在打線成為教練活棋，並與左打基斯(Colt Keith)分擔三壘守備。

生涯於費城人農場起步，之後循交易管道轉投老虎隊，李灝宇在小聯盟表現依舊搶眼，進而獲得教練團的關注，如今能脫穎而出並非僥倖。 法新社

此外，當左投手瓦德茲(Framber Valdez)先發時，老虎也會把麥金斯崔放二壘，因為瓦德茲極度吃重滾地球；現任二壘手的托瑞斯(Gleyber Torres)防守評價不突出，在那些場合會移到指定打擊。如果，老虎認為李灝宇的防守優於托瑞斯，也有機會在二壘分到些出場時間。這樣一來，三壘由基斯與麥高尼格爾分擔，游擊給麥高尼格爾和貝茲(Javier Báez)輪流。李灝宇目前仍有完整下放權，等到麥金斯崔復出，或老虎隊不再頻繁面對左投時，他可能再下放小聯盟繼續磨練。經驗也許短暫，但能上去就是一種本事，這次跳級進大聯盟，若前幾個打席未敲安，小將的心理壓力可能會加劇，我最不想看到的是喪失打擊自信，希望這不會發生。