日職／新庄剛志雖老神在在 仍須找到恐鷹症解方

日本火腿隊在今年球季進入新庄剛志監督「BIG BOSS政權」的第五年球季，經過了去年球季的飲恨之後，今年唯一的目標當然是優勝，尤其對準的主要競爭對手是二連霸的軟銀鷹隊。日本火腿在新庄剛志監督的大力改革之下，雖然2022-2023都是墊底，但過去兩年都已經爬升到太平洋聯盟第二名，而且與優勝球隊軟銀之間的勝差從2024年的13.5場大幅逼近到去年2025年的4.5場，雙方一直拉扯到球季最後，戰局逆轉也不足為奇，日本火腿隊的飛躍成長已經是公認的事實。

這可以從今年新庄剛志監督的對戰信心看得出來。日本火腿隊12日在主場對戰軟銀推出主力王牌先發有原航平，但壓不住陣腳，火腿隊全場被擊出17支安打失掉11分落敗，週末二連戰都輸球，排名掉到第三，而且是開季對戰5連敗，面對主要敵手1場都沒有贏下來。即使如此，新庄剛志面對媒體除了強調沒有任何問題，並且氣定神閒地說：「不是三連戰（6連敗）就好！」

換個角度想，即使對戰5連敗，距離軟銀之間也僅僅只有3場勝差，這是各方其實並未對日本火腿戰情看衰的主因。因為畢竟日本火腿經過多年養成，秣馬厲兵的結果戰力的確已經完整到一定程度。前巨人監督、現擔任球評的高橋由伸就分析，軟銀打線雖然很出色不過投手呈現不安定。相反地，日本火腿以清宮幸太郎、萬波中正為中心，打線固定將會是之後大躍進的關鍵。

日本火腿隊開季之後最大的亮點就是攻擊火力，中心打者萬波中正已有7轟。 中央社

日本火腿隊開季之後最大的亮點就是攻擊火力，到18日為止團隊出賽19場狂轟了32支全壘打，已經逼近1場2轟的進度，比起軟銀的19轟高出許多，更不用說全壘打產量才剛擺脫個位數的其他4支洋聯球隊，長打上的優勢非常明顯。主打二棒的清宮幸太郎（5轟），加上中心打者萬波中正（7轟）暫居全壘打王、野村佑希（4轟），如果去年有32轟、90分打點拿下雙冠王的三棒洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）也能夠發揮，整條打線將會給各隊造成相當大的威脅。

不過，日本火腿還是必須盡快找到解決「恐鷹症」的方法，去年兩隊對戰25場日本火腿12勝13敗。包括交流戰對戰央聯的總戰績11勝7敗，是去年日本火腿隊唯一對戰洋聯勝率不及5成的對手。而即使勝差高達13.5場的2024年賽季，日本火腿隊也可以12勝12敗1和咬住軟銀，因此即使火腿還是廣被看好，但今年這樣的開局對日本火腿來說確實比較不理想。

效力軟銀的台灣投手徐若熙。 聯合報系資料照

接下來日本火腿、軟銀兩隊要到5月底才會有再交手的機會，剛好是進入跨聯盟交流戰之前最後的三連戰。加上兩隊分別有古林睿煬、徐若熙等兩大台灣投手在陣，屆時雙方的戰局呈現什麼樣的態勢，更加受到關注。