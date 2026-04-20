中職／兩大聯盟亮眼數據僅供參考 邦力多考驗才正要開始

富邦悍將今年找來洋砲邦力多（Luis Liberato）助陣，開季至今雖然還沒展現長打威力，全壘打也尚未開張，不過他是有實績的球員，只要再給他一點時間適應，應該能打出不錯的成績，就看富邦悍將有沒有耐心。

30歲的邦力多是多明尼加籍外野手，2013年起在西雅圖水手小聯盟體系發展，只是表現平平，2022年轉戰聖地牙哥教士破繭而出，該季他在3A出賽99場敲出20轟外帶59分打點、6次盜壘成功，打擊率0.261，生涯首度升上大聯盟，留下出賽7場5打數0安打吞3K的慘淡成績，此後，他再也沒上過大聯盟。

去年邦力多先在墨西哥聯盟打滾，出賽29場敲出8轟，打下29打點，打擊率0.373、上壘率0.448、長打率0.690，季中轉戰韓職韓華鷹，出賽62場敲10轟，另有39打點，打擊率0.313、上壘率0.366、長打率0.524，他在兩大職業聯盟成績都相當亮眼。

邦力多先前在墨西哥聯盟有亮眼成績，而且主守中外野的他守備能力不俗，腳程也不差，算是打跑守均衡型的球員。 美聯社

也因為邦力多有亮眼成績，而且主守中外野的他守備能力不俗，腳程也不差，算是打跑守均衡型的球員，因此獲得富邦悍將青睞延攬。

我們先看富邦悍將戰力布局思維，2024年底林威助接任富邦悍將副領隊，成為幕後實際操盤者，2025年季中選秀先在第一輪選普門中學捕手張育豪，第四輪在選平鎮高中捕手江庭毅，將兩大U18世界盃捕手納入麾下，年底再網羅FA捕手林岱安，搭配陣中的戴培峰、張進德，顯見林威助厚實捕手戰力的決心，過去他擔任中信兄弟總教練領軍奪冠，洋捕手福來喜就是重要的冠軍拼圖。

捕手戰力搞定了，接著富邦悍將著手鞏固中線防線，這是棒球運動最重要的一環，富邦悍將的算盤是讓大聯盟級的張育成守游擊，二壘交給守備中規中矩的林岳谷，考量到張育成傷痛史，剛打完經典賽，守備減壓專心打擊等因素，葉子霆是游擊手另一選項，去年表現不俗的林澤彬則是二壘遞補人選。

富邦悍將本季開季有不同的風貌，引進洋砲，就看能否打出佳績。 富邦悍將提供

過去富邦悍將中外野手以申皓瑋為主，今年交給邦力多，小聯盟生涯邦力多就是守中外野為主、左外野為輔，如果有看今年富邦悍將比賽的球迷可以發現，邦力多守中外野的守備範圍、判斷、位移、傳球都不錯，這樣的中外野守備能力放在中職聯盟絕對排在前段班，以捕手林岱安、戴培峰，二游林岳谷搭配張育成，中外野邦力多為中線主軸，這是今年開季富邦悍將理想安排，先鞏固中線再說。

只是，邦力多來台至今打擊表現平平，出賽12場47打數0轟只打下3打點，打擊率0.277、上壘率0.320、長打率0.340，和去年他在墨西哥聯盟與韓職成績有一大段落差，原因在於，這兩個聯盟屬於 「打者聯盟」 ，球比較彈，墨西哥球場海拔又普遍較高，球比較會飛，中職的球沒那麼彈，相信邦力多擊球很有感。

再來，除了適應台灣職棒環境和文化問題，本季邦力多面對較高階的洋投，打擊率只有0.214，面對本土投手打擊率高達0.303，落差不小，最後就是壓力問題，邦力多的長打能力和全壘打產量勢必會被媒體、球迷拿放大鏡檢視，他的肩頭壓力當然很大，減壓方式唯有讓成績說話。

富邦悍將有餘裕可以找外野洋砲助陣，就看邦力多能否頂住壓力正常發揮。 富邦悍將提供

和魔鷹超猛長打火力、全壘打滿天飛、專職DH不同，邦力多屬中長距離打者，能上場守備，中外野守備能力不俗，也有一定的腳程，比較好配合團隊戰術，但他畢竟是洋砲，如果要讓富邦悍將洋將採2投1野配置，邦力多單季兩位數全壘打，打擊率超過0.300、上壘率超過0.350應該是基本要求。

這幾年富邦悍將外野攻擊火力和守備一直是軟肋，邦力多的到來一定程度提升團隊外野攻守戰力，加上先發輪值有本土投手李東洺、游霆崴、江國豪、陳仕朋、黃保羅，二軍還有陳鐿中、陳品宏待命，先發投手戰力還算充足，也讓富邦悍將有餘裕可以找外野洋砲助陣，就看邦力多能否頂住壓力正常發揮。