冠軍老將終極合體！太陽致命弱點被抓到 勇士可掌握最強優勢

在「Win or Go Home」的西區附加賽生死一戰中，勇士再次創造奇蹟，於第四節一度還落後13分情況下，最終成功下剋上，逆轉後半季打出北伐佳績的洛杉磯快艇，這也是勇士在快艇新主場的歷史性首勝。

更令人驚豔的是，都已經2026年了，勇士還在靠柯瑞（Stephen Curry）Carry！無獨有偶的，逆轉勝的鎂光燈，也聚焦在另外三位同樣有冠軍經驗的老將：格林（Draymond Green）、霍福特（Al Horford）第四節三分球4投俱中，

這個賽季，勇士歷經眾多傷病困擾，不只是巴特勒（Jimmy Butler）早早報銷，穆迪（Moses Moody）也於季末重傷，幾位資深老將也都飽受傷痛之苦，38歲柯瑞從2月就因膝傷高掛免戰牌，直到4月初才終於回歸，附加賽前僅出賽4場。

布克能否突破勇士防守。 路透社

更高齡39歲的霍福特，亦從3月中休兵到季末，最後兩場才上陣；相對年輕卻也打了10季的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），更是整年因怪病影響打打停停，加上本來就帶點玻璃體質，三月後才比較穩定出賽，但表現起伏甚大，就連相對健康的格林也已37歲，球季最後一場都因背傷休兵。

當一支球隊結構有太多已過巔峰遲暮老將，近期又深受健康困擾，賽前總教練柯爾（Steve Kerr）還特別強調，幾位都要控制上場時間，也無怪乎外界普遍看衰勇士，在ESPN的預測中，就以2：11懸殊差距，看好度遠落後於對手快艇。

但最終，勇士就是靠著這4位都有總冠軍大賽經驗的老將，締造了熱血沸騰的逆轉勝！

波爾辛吉斯和霍福特兩位綠衫冠軍老臣成為勇士最倚賴的禁區戰力。 路透通訊社

上半場柯瑞一度因傷離開球場，9投2中僅得8分，也導致勇士陷入落後泥沼，令球迷擔憂，但柯瑞就是柯瑞，下半場帶傷回神的他以14投10中的神準，狂轟全場35分中的27分，第三節上場6分鐘就獨拿16分，單槍匹馬咬住戰局，終場前倒數50.2秒那顆致命三分球（單場第七顆），更一如他過去10來年的史上最強射手風采，不僅再度帶領球隊超前，更彷彿撲熄了對手的反撲氣焰，就此喪盡了士氣而落敗。

但這一次，是四老的眾志成城。反擊從波爾辛吉斯開始，這場比賽他攻守俱佳，這位獨角獸前輩再次告訴世人，健康的他依舊有球星級的身手，繳出20分5籃板5助攻2阻攻的全能高效，單場20分為近五戰最佳，第四節初勇士就是靠著他一次2+1與一記三分球連拿6分，快速從9分差縮小至近身肉搏的3分差，這正是勇士當初賭上一把交易，期待得到版本的他！

不多久後，和他一起於塞爾蒂克捧冠的隊友老大哥霍福特，接棒跳出！這位現役第4老的球員，在第四節爆發前，全場僅拿到2分，但在此節中後段不到3分半鐘內，他連續投進了四顆三分，期間彈無虛發，第四球甚至帶領球隊於第二節8：31之後，再度超前，儘管昔日勇士隊的「佛祖」湯普森（Klay Thompson）已遠，今天勇士卻盼到了另一尊被暱稱為「活佛」的霍福特顯靈！

隨後柯瑞那顆關鍵致勝三分，耗盡了快艇拉鋸的最後一股氣，三人在進攻端接力完成反超，但如此同時，絕不能忘記的，還是在防守端格林同樣夢迴往昔DPOY的關鍵表現！

柯瑞與格林的雙人舞依然是勇士最致命武器。 美聯社

前三節15投7中拿下19分的雷納德（Kawhi Leonard），無疑是快艇能取得領先的主因，但整個賽季後半段打出超級巨星表現的他，整個第四節在格林豁盡殘餘體力的貼身嚴防情況下，竟然直到勝負已定的終場前16.9秒才投進第一球，堂堂頭號主將，在生死時刻竟然只有2次出手機會，前11分鐘1分未得，最後倒數50秒，格林且還在短短不到10秒內就兩次憑藉抄截（全場4次，例行賽最高僅3次），造成雷納德失誤，如果說柯瑞打散了快艇的生氣，格林就是那個最後無情斬斷他們一切希望的終結者。

雖然因此被賞了生涯頭一次未進季後賽，甚至可能終結其快艇生涯，雷納德仍於賽後不吝稱讚「他是一位名人堂級別的防守球員，連想出手投籃都很難」。

這場比賽，同樣也要歸功於總教練柯爾的調度得宜。囿於傷病，這場生死戰的先發陣容本季之前僅僅聯手過一次（還是倒數第二場），還得在這樣的大膽嘗試與關鍵賽事下，控制3位老將的時間：「柯瑞、霍福特和波爾辛吉斯的上場時間將會受到限制，都不會超過40分鐘」。

但最後，他拿捏準了時間平衡。季末四戰回歸暖身戰，柯瑞都未超過29分鐘，為的就是今天的大場面，36分鐘為球隊扳回勝利，在外界一眾輿論甚至認為柯瑞本季該直接關機的聲音中，柯爾看到子弟兵的渴望「這就是柯瑞回歸的原因，這就是他的風格。這就是他。只要他能比賽，他就會去比賽」。

桑托斯(中)試著突破威廉斯和布魯克斯的夾擊。 路透社

關於霍福特，柯爾則觀察到他本季先發測試的上場時間與表現平平，在格林回歸後重返替補、縮限角色，卻也幫助他能把剩下不多的油，在第四節一次解放，讓這位征戰賽場19年的老將再次證明，他天生就是為關鍵大場面而生。

當然，這場勝利固然可喜，他們的任務尚未完成，還需要贏下一場後天對太陽的比賽，才能再度重返季後賽，這幾位老將，將繼續被年紀與傷病考驗，好消息是，金州擁有比鳳凰城豐富許多的附加賽經驗。在這場比賽中，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與桑托斯（Gui Santos）兩位打上先發的小將，也都有不俗的表現，分別是全隊正負值最高兩位，前者且是全隊上場時間最高球員。

布魯克斯(右)面對梅爾頓的防守。 路透社

這又一場「Win or Go Home」的生死決戰，預計會比勇士與快艇更加激烈，幾位已累積許多宿怨的球員柯瑞、格林與布魯克斯（Dillon Brooks），勢必不會讓彼此的球隊好過，尤其後兩位各種近身肉搏、激情對話與小動作橫飛，本就是可以預期的看點。

作為逆轉勝的一方，勇士也對被拓荒者逆轉的太陽，有著經驗與當下氣勢上的優勢，附加賽首戰亦延續下半季優秀的壓迫失誤表現，但本身頻繁失誤的問題同樣存在，能不能控制自身失誤，同時繼續對快艇最後關頭的防守強度，會是對太陽的致勝關鍵。

看點尤其在首戰給雷納德造成大麻煩的格林，此次究竟會跟誰對位，例行賽交鋒他主要防守中鋒，但在現在霍福特與波爾辛吉斯皆已歸隊情況下，他可以有更多選擇，盯防對方外線較差的球員，提升協防自由度，亦或者再一次專責對手最強球員？

波傑姆斯基持球突破。 新華社

對於勇士的另一樁好消息是，本季太陽大量使用偏小陣容，已常為人詬病，同時造成自己籃下進攻能力低迷的窘境，如今霍福特與波爾辛吉斯雙雙回歸，勢必能幫助球隊在這方面取得更巨大優勢－遑論這兩位長人還能讓金州軍團繼續運轉「5-Out」的拿手好戲，太陽這一回要如何應對差距更大的身高臂展問題？

畢竟離柯瑞生涯的終點已經不遠，誰都算不得準，他與格林還會不會有再闖季後賽的機會，這對「綠咖哩」搭檔，能否於本季順利延續這支日暮西山王朝球隊的最後榮光？明天，我們見分曉！