勇士逆轉快艇情勢大好 爭西區老八太陽過不了柯瑞這關！

西區季後賽附加賽全球最聚焦「勇士vs.太陽」，贏球一方拿下西區第八種子，輸球回家放暑假療傷止痛。ESPN賽前分析預測，例行賽西區戰績第7太陽有超過63%勝算。

太陽例行賽45勝，勇士37勝，太陽勝算超過六成，並不意外。太陽整季戰績一直保持西區中前段班水平，打出不錯韌性，除了核心王牌布克穩定如昔，血性前鋒布魯克斯、後衛葛里斯佩、長人伊戈達羅、防守苦工奧尼爾都打出生涯年，很有存在感。

太陽打出驚喜一季，如今面臨勇士的咄咄逼人。 美聯社

太陽菜鳥教練奧特（Jordan Ott）第一年執教NBA，冷靜自持用人到位，頗得人心，奧特正在展現他做為太陽領袖氣質。

勇士整季都為主力和核心球星傷病所困，超級王牌柯瑞例行賽最後10天才傷癒歸隊，例行賽只打最後4場，之前連續缺陣27場。兩名主力長人波爾辛吉斯例行賽最後兩周復出只打5場，中前鋒霍福特最後一周傷癒歸隊，但也只出賽2場。

柯瑞帶領勇士挑戰第8種子。 美聯社

勇士問題在團隊默契根本沒有時間培養，另外就是主要陣容組合都很生疏，勇士教練柯爾唯一能做的就是派出精英陣容，擬定完善戰略，靠球員自己去執行組合，並祈禱柯瑞持續打出超凡表現。

對快艇一戰，柯爾還真的鴻運當頭，運氣好到臉上微笑停不下來。

霍福特第四節三分球4投4中，全場8投5中砍進14分，成了勇士四節起死回生還魂丹。

老將霍福特是勇士能逆轉快艇的功臣。 法新社

218公分長人波爾辛吉斯和201公分巴西前鋒桑托斯雙雙砍進20分，讓人始料未及。兩人投籃命中率超過六成，桑托斯防守端玩命撲防，無限輪轉，打出超級3D身手和價值。

勇士第四節終結王牌就是柯瑞，終場前50秒關鍵三分命中，幫助勇士以120：117反超快艇，穩定軍心和場面，柯瑞全場23投12中，其中三分 12投7中，砍進35分。

王牌就是王牌，柯瑞超凡表現把附加賽精采度拉滿弓。

格林(左)和布魯克斯兩位悍將的對決也是附加賽最終戰的重點戲碼。 法新社

沒有人會忘記最後1分鐘勇士前鋒格林兩次關鍵防守抄截，格林第四節死釘快艇前鋒雷納德，雷納德第四節2投1中只得2分+2失誤，格林防守居功厥偉，展現最佳防守球員表現。

勇士vs.太陽搶西區老八，情勢和帳面上，太陽更好，有超過六成勝算，但勇士對快艇一戰，勇士已經展現逆襲能量。

格林。 路透社

我看好勇士搶下西區第八種子，幾個理由：

1、柯瑞狀況火熱，他仍是聯盟最佳球員之一。

2、勇士擁有一條強大鋒線，格林、波爾辛吉斯、霍福特、桑托斯，身高禁區拉開空間防守俱佳，而且進攻極具侵略性，這是勇士歷來最高最有攻防影響力鋒線組合。

3、柯爾戰略擬定和臨場用人還是夠老練。

4、勇士氣勢更旺，勇士在逆轉贏下快艇後，扭轉情勢大局。

押勇士看的是實力和球隊文化，以及柯瑞絕佳狀況，太陽進攻武器還是差了一點，他們過不了勇士這一關。