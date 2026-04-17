中職／中信兄弟最爛開季 還展望季後賽嗎？

連2年全季70勝的中信兄弟，今年遭遇史上最慘的開季，開季2勝10敗追平隊史最爛，中職史上未曾有過開季2勝10敗球隊在最後打季後賽，雖然現在要斷言中信兄弟無法打進季後賽還太早，因為中信兄弟連2年都在下半季稱王，還是大有可為。

中職史上有5次開季12戰10敗，最慘的是1994年俊國熊的1勝11敗，再來則是1996年興農牛、1997年兄弟象、2022年富邦悍將以及今年的中信兄弟的2勝10敗，

1994年俊國熊上半季及下半季都是最後一名、全年戰績29勝59敗2和也是最後一名；1996年興農牛也是上、下半季都最後一名，全年28勝69敗3和自然也是居末；富邦悍將在2022年上半季16勝43敗1和排最後，下半季30勝27敗3和衝上第3，不過年度戰績46勝70敗4和，難逃最後一名。

1997年兄弟象開季2勝10敗，季中急起直追，最終沒有打進季後賽。

1997年兄弟象開季2勝10敗，在開季17戰3勝1和13敗之後急起直追，打出9勝2和2敗，接下來再有4連勝、7連不敗的戰績，上半季最後打成23勝20敗5和、0.535勝率，居上半季第3。

該年下半季22勝24敗2和排第5，全年戰績45勝44敗7和居第3，可惜當年只有上、下半季冠軍球隊爭冠，沒有季後挑戰賽，因此兄弟象在該年沒有打季賽。

中信兄弟在2014年接手兄弟象之後，今年開季2勝10敗是接手後最差的一次，但若能跟1997年兄弟象一樣，還是大有可為，尤其2022年、2024年及2025年中信兄弟都是打到下半季冠軍，因而挺進季後賽，甚至總冠軍賽，只要全年戰績保持前3名就有機會去打季後賽。

目前中信兄弟在團隊防禦率4.82是6隊最高，高達62分失分，關鍵在牛棚投手壓制不住，主力牛棚長年使用之下已不太管用，蔡齊哲已經歸隊，吳俊偉還不知何時，需要靠余謙、陳琥、伍立辰等人撐場，而這2場比賽讓人左投錢可倫有投出來，算是小小的收穫。

目前中信兄弟開季在投打都出現問題，需要進行調整與解決。 中信兄弟提供

打擊方面，團隊打擊率0.253雖排第3位，也有41分得分，其中有3場是1分輸球，年輕球員曾頌恩（打擊率0.222）、宋晟睿（打擊率0.184）的表現不如預期，中生代球員詹子賢12場出賽只有5支安打、1打點，都讓打線呈現疲軟，如今岳政華歸隊，如果許基宏也能回到一軍，打線連貫及強化應會更好。

中信兄弟在前2年就開始重用年輕球員，但年輕球員似乎還無法扛下重任，仍需要資深及中生代球員帶領，王威晨、陳俊秀及詹子賢甚至許基宏的角色更加重要，如果無法有效及快速整合，重新整隊，也有可能會像2023年一樣打不進季後賽。