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道奇第8棒帕赫斯意外領跑MVP 大谷靠二刀流價值緊追在後

聯合新聞網／ 蔡政益
大聯盟開季最火燙的球員，竟是在眾星雲集的道奇打線中最常打第8棒的帕赫斯。 法新社
大聯盟開季最火燙的球員，竟是在眾星雲集的道奇打線中最常打第8棒的帕赫斯。 法新社

今年大聯盟開季最火燙的球員是一個令人意想不到的名字，他是在眾星雲集的道奇打線中最常打第8棒的帕赫斯(Andy Pages)。帕赫斯在本文截稿前的.397打擊率、1.131OPS、20打點、25安打及1.3fWAR值都高居國聯第1，另有5支全壘打的表現，其中打點、安打及fWAR更是傲視全聯盟，讓他成為國聯MVP的領跑者，就連四屆MVP的隊友大谷翔平都望塵莫及。

由於近兩年星光熠熠的道奇成為大聯盟最受矚目的球隊，因此帕赫斯也有相當的曝光度，只是與大谷翔平、貝茲(Mookie Betts)、弗里曼(Freddie Freeman)、塔克(Kyle Tucker)與山本由伸這一票巨星相比，他只能處在配角的地位，尤其今年還多半排在第7、8棒。然而在帕赫斯開季前17場繳出MVP級的成績後，道奇的明星可能又要多一位了。

帕赫斯現年25歲，今年是他在大聯盟的第3季，上季開始成為道奇當家中外野手。其實他去年上半季就有不錯的表現，可惜下半季後繼無力，OPS由明星賽前的.804掉到明星賽後的.727。他2025年整季成績為.272打擊率、.774OPS、27轟、86打點、14盜，或許還不到明星級水準，但其實也相去不遠了。由於他的守備功夫了得，使他的fWAR值加了不少分，其4.1fWAR得以排在全聯盟第31。

帕赫斯(右)過去就是道奇重點培養的新人，曾名列大聯盟官網百大新秀第68。 路透
帕赫斯(右)過去就是道奇重點培養的新人，曾名列大聯盟官網百大新秀第68。 路透

其實16歲就從古巴叛逃的帕赫斯過去就是道奇重點培養的新人，曾名列大聯盟官網百大新秀第68。由於近幾年道奇先發打線很少自家農場出身的球員，這兩年就只有他和史密斯(Will Smith)有如此身份，因此能在眾多億萬等級的球星中取得一席之地肯定有他的能耐。只是去年帕赫斯季後賽表現慘澹，尤其世界大賽只有16之1的表現，壞了球迷對他在打擊方面的印象。而球迷對他最深刻的印象大概是在第7戰9局下半那個拯救比賽的中外野美技。

今年帕赫斯能在打擊上脫胎換骨，主要關鍵在於本壘板紀律的提升，以及練就反方向攻擊的技巧。他過去是個較沒有耐性的打者，無論好壞球都喜歡出棒，去年出棒率53.1%排在全聯盟第17。此外他的保送/三振比只有0.21，僅29次保送卻有多達135次三振。本季他在出棒選擇上已有進步，壞球出棒率由去年的35.9%降到今年的32.3%，好球出棒率由73.2%降到68.9%，整體出棒率由53.1%降到47.9%，

帕赫斯過去的進攻模式以拉打為主，去年拉打OPS高達1.395，但反方向卻只有.678。而今年他兩個方向都打得相當得心應手，拉打與推打OPS分別為2.364與1.417。此外帕赫斯去年有很嚴重的客場病，主場打擊率與OPS為出色的.325與.963，但客場卻落到只有.221與.593。他今年似乎治好了這毛病，主客場成績差別並不大，主場打擊率與OPS為.395與1.109，客場為相近的.400與1.164。

儘管今年球季才過十分之一，但帕赫斯領跑MVP的表現肯定相當令道奇球團振奮。目前國聯除了帕赫斯居於排頭地位外，沃克(Jordan Walker)、克魯茲(Oneil Cruz)、艾布拉姆斯(CJ Abrams)、洛威(Brandon Lowe)、大谷翔平、歐森(Matt Olson)及圖蘭(Brice Turang)等人也屬領先群。其中紅雀隊24歲的右外野手沃克也在今年大爆發，目前以8支全壘打領先全聯盟，1.3fWAR值也與帕赫斯相同。

大谷翔平雖在投、打兩方面成績都非頂級，但兩者fWAR加總1.0仍可排在國聯第5。 路透
大谷翔平雖在投、打兩方面成績都非頂級，但兩者fWAR加總1.0仍可排在國聯第5。 路透

而大谷翔平雖在投、打兩方面成績都非頂級，但兩者fWAR加總1.0仍可排在國聯第5。在打擊部分他雖有.254打擊率、.910OPS、5轟、10打點的成績，但因才開季不到一個月，仍有相當多打者表現比他出色，加上他的DH角色無守備價值，以及目前0盜壘成功，使他在打擊上的0.6fWAR值僅排國聯第19。而在投球上他在本文截稿前雖還沒有責失分，但因僅投2場、12局使成績累積較慢，0.4fWAR值僅排第17。不過大谷投打表現加總的1.0fWAR就足以讓他擠進MVP的領先群行列，十足展現了二刀流的價值。

雖然帕赫斯開季火燙的手感能維持多久還是未知數，但光是以道奇第8棒身份意外竄起，且不讓隊友大谷翔平專美於前的驚奇表現，就足以讓他成為大聯盟開季極為熱門的話題人物。

MLB專欄 大谷翔平 道奇 Andy Pages

蔡政益

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