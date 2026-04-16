美媒揭大都會搶人失敗內幕 但狄亞茲球速下滑道奇虧大了？

紐約大都會隊來到洛杉磯與道奇隊打系列賽，雙方都是灑錢不手軟的豪門，擁有聯盟身價最高的球星陣容。此外，兩隊去年底掀起搶人大戰，最終道奇成功簽下狄亞茲（Edwin Diaz），找到物色許久的終結者。這段季外的角力，是去年休季最具戰略意義的戲碼之一，事後據媒體披露，之所以能把狄亞茲帶到南加州跟賀南德茲（Kiké Hernández）、 大都會隊策略失準與誤判有關。

道奇隊為簽來狄亞茲亦打破偏好短期合約慣例，以長約鎖定這位具名人堂潛力的終結者，徹底強化高槓桿局數（High-Leverage Innings）的穩定性。回到2025年底，在道奇隊出手追求狄亞茲前，市場頂級後援的價格由幾筆交易奠定基準，分別是伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）1 年 1,600 萬美元加盟亞特蘭大勇士隊、海斯利（Ryan Helsley）2 年 2,800 萬美元加盟巴爾的摩金鶯隊，威廉斯（Devin Williams）3 年 5,100 萬美元加盟紐約大都會隊。其中，大都會就是因提早簽下威廉斯而延誤與狄亞茲續約談判，成為失策關鍵。

交易成功的推手，很大程度歸功於賀南德茲發給道奇營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman） 的語音訊息，以三分鐘歸納當下的幾項事實，包括大都會隊尚未對狄亞茲提正式報價，其次是替狄亞茲轉達真心加盟道奇隊的興趣。之所以弗里德曼出手順利，還是在於狄亞茲對大都會追求威廉斯未告知一事耿耿於懷，反倒讓道奇隊獲得良機。

道奇掌握住大都會對狄亞茲談判策略失誤，加上赫南德茲助攻，以3年6,900萬美元合約搶人成功。 路透

道奇隊內部評估後，也很清楚若謹守「後援投手給短期約」的慣例，狄亞茲是拿不下來！尤其這是歷史級的壓制力好手，他有頂尖的直球轉速與滑球位移，在 2022 年曾創下超過 50% 的三振率紀錄，他的獨立防禦率預期可穩定在2.50以下。歷經顛簸的牛棚失常，道奇隊想要三連霸勢必得找來賽事後段的指標人物，除了豐富經驗還扛得住大場面。

這場「搶人大戰」反映大都會與道奇隊在處理談約的態度差異，大都會高層程序過於僵化，堅持不給 5 年以上合約，而道奇隊則逮住機會展現極致的行政效率，用3年6,900萬美元合約搶人成功，平均年薪約2,300萬美元創後援投手新紀錄。他們深知，這簽約不僅是球員身分轉換，更可能改變國聯季後賽的勢力版圖，有時削弱對手最佳的方法，就是把籌碼搶過來。

只是狄亞茲來到洛杉磯似乎仍在適應階段，道奇隊內部對他的四縫線球速下滑有所擔憂，總教練羅伯茲（Dave Roberts） 坦言，在未搞清楚子弟兵狀態前，會謹慎控制終結者上場的使用量。上周五，狄亞茲吞下改披道奇制服的首次「救援失敗」，那場他平均球速僅 95.5 英里，這是生涯僅六次單場（至少5顆四縫線）跌到95.5英里或以下的其中一場。更麻煩的是，此非單一事件，今年前六次登板四縫線的平均球速卡在95.8英里，較上季在大都會的97.2英里明顯下滑。

迪亞茲開季出師不利，直球的球速明顯下滑，總教練羅伯茲緊急喊停，以每日觀察方式協助其進行調整。 路透

狄亞茲在對德州遊騎兵系列賽最終戰前表示，他覺得問題在於：「我的速球沒生命、滑球也投不進想要的位置。」狄亞茲否認身體有異樣，只不過沒有進入狀態，只能把難堪的一戰忘掉往前看。道奇現階段將其放入「逐日觀察」名單，在上周五救援失敗之役，狄亞茲一局扔了 23 球，隔天羅伯茲就宣布關機，改由左投維西亞（Alex Vesia）登板收尾。

接下來能否在大都會系列出賽，羅伯茲說會視狄亞茲傳接球後的感覺再評估，他說：「這不是在談傷兵名單的事，比較像是逐日觀察名單。 」狄亞茲亦澄清，沒有明顯的疼痛或投球機制走樣，球隊憂慮「低於中度」，只是希望他找回最佳狀態。當機立斷關機，羅伯茲解釋出於狄亞茲為高知名度、對球隊極重要的成員，必須在早期謹慎處理，先亮黃燈再看投手教練的回報，目前比較像是預防性管理球速偏低的超級終結者，而非面對已確定受傷的球員。

翻開歷史，狄亞茲向來是慢熱型，數據也支持這說法。生涯有六場四縫線均速95.5英里以下，其中五場均發生在3、4月。2024 年至今，他 3到4月的四縫線平均球速約 96.4 英里，接著後續幾個月逐步提升，回到97英里以上水準，狄亞茲說：「經典賽膝傷後這兩年，一直都是這模式。例行賽打愈久，我的感覺就愈好，球速最後會回到水準。」

道奇球場有原汁原味的狄亞茲出場儀式，請來小號手吹奏登場曲〈Narco〉。 美聯社

重金挖角的道奇，當然希望今年再次複製這軌跡，卻也擔心球員硬撐。去年以自由球員大約簽下的左投史奈爾（Blake Snell）就是如此，導致肩膀一整季不對勁， 今年帶著左肩疲勞進傷兵名單，所以在狄亞茲身上選擇保守的作法。羅伯茲表示，身為教練必須在尊重球員想上場的意志，與保護球員健康間取得平衡，避免勉強上場而抽到下下籤，這也是他在狄亞茲問題還不明朗時就踩煞車的原因。簡而言之，道奇寧可在最初察覺任何一丁點異常訊號，選擇「先當他有問題，再證明他沒事」，而不是相反選擇。